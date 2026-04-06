Điện thoại pin 20.000 mAh, bộ đàm, giá chưa 10 triệu

Oukitel WP61 gây sốc khi tích hợp pin 20.000 mAh, liên lạc vệ tinh, camera nhiệt và bộ đàm trong một thiết bị giá chưa đến 10 triệu đồng.

Thiên Trang (TH)
Trong bối cảnh smartphone ngày càng bão hòa về thiết kế và hiệu năng, sự xuất hiện của dòng Oukitel WP61 đã tạo ra một hướng đi hoàn toàn khác biệt khi tập trung vào độ bền, thời lượng pin và các tính năng chuyên dụng dành cho môi trường khắc nghiệt.
Được phát triển bởi Oukitel, WP61 series được hãng định vị là dòng flagship siêu bền đầu tiên trên thế giới tích hợp đồng thời ba công nghệ quan trọng gồm liên lạc vệ tinh, bộ đàm DMR và camera nhiệt trong cùng một thiết bị di động.
Điểm nổi bật nhất của dòng sản phẩm này chính là viên pin dung lượng lên tới 20.000 mAh, cho phép thiết bị hoạt động liên tục trong nhiều ngày mà không cần sạc, đồng thời hỗ trợ sạc ngược để biến smartphone thành một “trạm năng lượng” di động cho các thiết bị khác.
Không dừng lại ở đó, tính năng liên lạc vệ tinh giúp WP61 duy trì kết nối ngay cả tại những khu vực hoàn toàn không có sóng di động như vùng núi cao, sa mạc hay các khu vực thiên tai, trong khi hệ thống bộ đàm tích hợp cho phép liên lạc nhanh trong phạm vi vài km mà không cần hạ tầng mạng.
Một trong những yếu tố khiến WP61 trở thành công cụ chuyên nghiệp là hệ thống camera nhiệt, cho phép phát hiện sự chênh lệch nhiệt độ và ghi lại bản đồ nhiệt chi tiết, phục vụ các lĩnh vực như cứu hộ, kiểm tra công nghiệp, chữa cháy và theo dõi động vật hoang dã.
Về độ bền, thiết bị đạt các tiêu chuẩn khắt khe như IP68, IP69K và MIL-STD-810H, đồng nghĩa với khả năng chống nước, chống bụi, chịu va đập mạnh và hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường khắc nghiệt mà smartphone thông thường khó có thể đáp ứng.
Ngoài các tính năng cốt lõi, WP61 còn được tích hợp nhiều tiện ích như đèn cắm trại công suất cao, loa âm lượng lớn cho môi trường ồn ào và camera nhìn đêm, biến thiết bị thành một “bộ công cụ đa năng” trong một thân máy duy nhất.
Với mức giá chỉ khoảng 369 USD (gần 10 triệu đồng), WP61 không chỉ là một chiếc điện thoại mà còn đại diện cho xu hướng mới của ngành di động, nơi smartphone siêu bền đang tiến hóa thành thiết bị “tất cả trong một”, phục vụ những nhu cầu chuyên biệt mà các flagship truyền thống khó có thể thay thế.
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
#điện thoại #pin 20000mAh #bộ đàm #liên lạc vệ tinh #siêu bền #Oukitel

