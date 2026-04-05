Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sạc điện thoại trên ô tô, thói quen nhỏ, rủi ro lớn

Sạc điện thoại bằng tẩu 12V trên ô tô tưởng tiện lợi nhưng tiềm ẩn nguy cơ quá nhiệt, hỏng thiết bị, thậm chí cháy nổ nếu dùng phụ kiện kém chất lượng.

Thiên Trang (TH)
Sạc điện thoại trên ô tô từ lâu được xem là giải pháp tiện lợi cho người dùng di chuyển nhiều, nhưng thực tế lại tiềm ẩn không ít rủi ro nếu sử dụng sai loại phụ kiện hoặc thiết bị kém chất lượng.
Trước khi các cổng USB trở nên phổ biến, nguồn điện trên xe chủ yếu đến từ ổ cắm 12V - vốn được thiết kế ban đầu cho bật lửa, sau đó được tận dụng để cấp nguồn cho các tẩu sạc điện thoại.
Vấn đề nằm ở chỗ các tẩu sạc trên thị trường không tuân theo một tiêu chuẩn chung, đặc biệt là những sản phẩm giá rẻ thường sử dụng linh kiện kém chất lượng và thiếu các cơ chế kiểm soát điện áp.
Nguồn điện không ổn định từ các tẩu sạc này có thể gây áp lực lên pin và bo mạch của điện thoại, khiến thiết bị nóng lên bất thường, từ đó làm giảm tuổi thọ pin và hiệu suất tổng thể.
Không chỉ điện thoại bị ảnh hưởng, các thiết bị điện tử khác kết nối với nguồn điện ô tô cũng có thể gặp rủi ro tương tự, thậm chí dẫn đến hỏng hóc nghiêm trọng nếu dòng điện dao động mạnh.
Trong những trường hợp xấu hơn, dòng điện đột ngột còn có thể làm cháy cầu chì của xe, ảnh hưởng đến hệ thống điện và gây phát sinh chi phí sửa chữa không nhỏ.
Nguy cơ cháy nổ cũng là điều không thể xem nhẹ, bởi pin điện thoại khi quá nhiệt có thể phát nổ, đặc biệt trong không gian kín như ô tô dưới điều kiện thời tiết nóng.
Các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên lựa chọn tẩu sạc từ các thương hiệu uy tín, có chứng nhận an toàn, bởi chỉ với vài trăm nghìn đồng, người dùng có thể bảo vệ cả thiết bị, phương tiện và chính bản thân mình.
Mời quý độc giả xem thêm video: Cảnh báo lừa đảo chiếm tài khoản Zalo, Facebook bằng AI
#sạc ô tô #tẩu sạc #an toàn điện tử #cháy nổ #phụ kiện uy tín

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT