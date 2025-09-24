Hà Nội

Điểm tên 10 trận siêu bão cực mạnh từng đổ bộ vào Việt Nam

Kho tri thức

Điểm tên 10 trận siêu bão cực mạnh từng đổ bộ vào Việt Nam

Việt Nam nằm trong tâm bão của khu vực Tây Thái Bình Dương, nơi nhiều trận bão lịch sử đã đổ bộ, gây nên những hậu quả nặng nề về người và tài sản.

T.B (tổng hợp)
1. Bão Nancy (1961). Là một trong những siêu bão đầu tiên ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam được thu thập dữ liệu, cơn bão này có sức gió giật hơn 200 km/h. Ảnh: Pinterest.
2. Bão Lola (1973). Cơn bão lớn này càn quét miền Trung, gây mưa to gió lớn, làm nhiều làng mạc ven biển bị tàn phá nặng nề. Ảnh: Pinterest.
3. Bão Cecil (1985). Đổ bộ vào Đà Nẵng với sức gió trên 185 km/h, cơn bão này đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và nhiều công trình hư hại. Ảnh: Pinterest.
4. Bão Forrest (1992). Đây là một trong những cơn bão mạnh nhất đầu thập niên 1990, gây mưa lớn và lũ quét nghiêm trọng tại miền Trung. Ảnh: Pinterest.
5. Bão Frankie (1996). Cơn bão cấp 12-13 này tấn công miền Trung, khiến nhiều tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Nam chịu thiệt hại nặng nề. Ảnh: wikimedia.org.
6. Bão Xangsane (2006). Đổ bộ Đà Nẵng, bão Xangsane gây thiệt hại hơn 700 triệu USD, là một trong những cơn bão khốc liệt nhất thập kỷ đổ bộ vào Việt Nam. Ảnh: Pinterest.
7. Bão Ketsana (2009). Đổ bộ vào Quảng Nam – Quảng Ngãi, cơn bão này gây mưa lũ lớn khiến hơn 160 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà bị cuốn trôi. Ảnh: Pinterest.
8. Bão Haiyan (2013). Dù đã suy yếu sau khi càn quét Philippines, bão Haiyan vẫn gây thiệt hại nặng ở Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh phía Bắc. Ảnh: Pinterest. 9. Bão Damrey (2017).
Là một trong những cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ đổ bộ Khánh Hòa, Damrey khiến hàng trăm người thương vong và tổn thất lớn cho địa phương. Ảnh: reliefweb.int.
10. Bão Yagi (2024). Được xem là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Việt Nam trong một thập kỷ gần đây, Yagi gây mưa lũ diện rộng và thiệt hại nặng ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Ảnh: disasterphilanthropy.org.
#siêu bão Việt Nam #bão lịch sử Việt Nam #các trận bão lớn Việt Nam #bão Nancy 1961 #bão Xangsane 2006 #bão Yagi 2024

