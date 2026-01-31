Điểm đến yên bình được du khách quốc tế ưa chuộng năm 2026

Năm 2026, xu hướng du lịch hướng đến những thành phố vừa tầm, yên bình, giàu bản sắc, chi phí hợp lý và mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách.

Bước sang năm 2026, bản đồ du lịch thế giới đang có sự dịch chuyển rõ rệt. Thay vì đổ dồn về những “thủ phủ du lịch” đông đúc, ngày càng nhiều tín đồ xê dịch ưu tiên các điểm đến vừa tầm nơi vẫn đủ hấp dẫn về văn hóa, cảnh quan nhưng không bị áp lực bởi dòng người và chi phí leo thang.

Ảnh Vietnamplus

Danh sách gợi ý mới công bố của Ryanair, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Âu phần nào phản ánh xu hướng này. Những cái tên được lựa chọn không chỉ sở hữu vẻ đẹp riêng mà còn đáp ứng tiêu chí trải nghiệm đa dạng, nhịp sống dễ chịu và khả năng tiếp cận ngày càng thuận tiện bằng đường hàng không.

Bratislava (Slovakia): Thủ đô nhỏ với sức hút lớn

Bratislava mang đến cảm giác gần gũi ngay từ những bước chân đầu tiên. Thủ đô của Slovakia sở hữu khu phố cổ đậm dấu ấn trung cổ, những lâu đài cổ kính nhìn ra dòng Danube cùng đời sống văn hóa ngày càng sôi động.

Ảnh MIA

Không quá rộng lớn hay náo nhiệt, Bratislava phù hợp cho những chuyến đi ngắn ngày, nơi du khách có thể thong thả tản bộ, thưởng thức ẩm thực địa phương và cảm nhận nhịp sống châu Âu theo cách chậm rãi hơn.

Tirana (Albania): Vẻ đẹp Balkan còn nguyên bản

Tirana là một trong những thủ đô hiếm hoi của châu Âu vẫn giữ được nét mộc mạc và chân thực. Thành phố này gây ấn tượng bởi kiến trúc nhiều màu sắc, văn hóa cà phê đặc trưng và bối cảnh núi non bao quanh.

Ảnh Vietravel

Chi phí du lịch hợp lý cùng sự thân thiện của người dân địa phương khiến Tirana trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn khám phá châu Âu theo cách mới mẻ, không quá tốn kém nhưng giàu trải nghiệm.

Pescara (Italy): Dịu dàng bên bờ Adriatic

Nằm bên bờ biển Adriatic, Pescara mang dáng dấp của một thành phố nghỉ dưỡng đúng nghĩa. Không đông đúc như các điểm du lịch nổi tiếng của Italy, Pescara hấp dẫn du khách bởi bãi biển trải dài, nhịp sống chậm và ẩm thực Địa Trung Hải đậm chất bản địa.

Ảnh Expedia

Từ đây, du khách có thể dễ dàng kết hợp khám phá các thị trấn cổ, vùng quê và đô thị lịch sử lân cận một hành trình vừa thư giãn vừa giàu chiều sâu.

Rabat (Morocco): Sắc màu Bắc Phi trong không gian thanh bình

Rabat mang đến một góc nhìn khác về Morocco. Không quá sôi động như Marrakech, thủ đô Rabat cuốn hút bởi sự cân bằng giữa di sản Hồi giáo, kiến trúc cổ và nhịp sống hiện đại.

Ảnh Tripadvisor

Những khu phố cổ, công trình lịch sử và bờ biển Đại Tây Dương tạo nên bản sắc riêng cho Rabat điểm đến phù hợp với du khách yêu văn hóa và mong muốn trải nghiệm Bắc Phi theo cách nhẹ nhàng hơn.

Gdańsk (Ba Lan): Thành phố cảng mang hơi thở lịch sử

Gdańsk được xem là một trong những thành phố đẹp nhất bên bờ biển Baltic. Khu phố cổ với những dãy nhà rực rỡ sắc màu, quảng trường cổ kính và lịch sử hàng hải lâu đời mang lại cho nơi đây sức hút bền bỉ.

Ảnh Tripadvisor

Không quá ồn ào, Gdańsk phù hợp với du khách thích không gian yên bình, yêu kiến trúc châu Âu cổ và những câu chuyện lịch sử gắn liền với biển cả.

Guimarães (Bồ Đào Nha): Hành trình ngược dòng lịch sử

Guimarães được coi là cái nôi của Bồ Đào Nha, nơi lưu giữ gần như trọn vẹn diện mạo trung cổ. Những con phố lát đá, lâu đài cổ và quảng trường nhỏ tạo nên bầu không khí hoài niệm, sâu lắng.

Ảnh Tripadvisor

Dù không quá nổi tiếng trên bản đồ du lịch đại chúng, Guimarães lại chinh phục du khách bằng chiều sâu văn hóa, đời sống địa phương sôi động và hệ thống ẩm thực phong phú.

Những điểm đến được gợi ý cho năm 2026 cho thấy một xu hướng rõ ràng: du khách đang tìm kiếm trải nghiệm chậm, sâu và bền vững hơn. Thay vì chạy theo các điểm “hot”, nhiều người chọn những thành phố vừa đủ nổi tiếng để cảm nhận trọn vẹn văn hóa, lịch sử và nhịp sống địa phương.

Du lịch vì thế không chỉ là chuyến đi, mà còn là hành trình tận hưởng nơi mỗi điểm đến mang lại cảm xúc riêng, nhẹ nhàng nhưng khó quên.