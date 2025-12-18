Hà Nội

Mũi Né hấp dẫn du khách bởi biển xanh, cát vàng và văn hóa bản địa

Du lịch

Mũi Né hấp dẫn du khách bởi biển xanh, cát vàng và văn hóa bản địa

Mũi Né, điểm đến dẫn đầu xu hướng du lịch 2026, mê hoặc du khách bằng bãi cát vàng, đồi cát siêu thực, biển xanh và trải nghiệm văn hóa độc đáo.

Vân Giang (Tổng hợp)
Được dự đoán sẽ là một trong những điểm đến nổi bật năm 2026, Mũi Né (Lâm Đồng) đang ngày càng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế nhờ cảnh quan độc đáo, trải nghiệm nghỉ dưỡng biển phong phú và đời sống văn hóa bản địa đậm chất truyền thống. Ảnh lalago
Theo báo cáo của nền tảng Booking.com, Mũi Né dẫn đầu danh sách các điểm đến xu hướng toàn cầu. Nghiên cứu dựa trên dữ liệu đặt phòng và phản hồi của du khách cho thấy, những địa điểm kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên, văn hóa và trải nghiệm khám phá sẽ là lựa chọn ưu tiên trong năm tới. Mũi Né nổi bật nhờ bãi cát vàng – đỏ trải dài, đồi cát siêu thực dưới ánh hoàng hôn, suối Tiên yên bình, cùng làng chài dung dị nhưng đầy sức sống. Ảnh lalago
Nằm cách TP.HCM khoảng 200km, Mũi Né mang đến cảm giác như một thế giới khác biệt. Đồi cát trắng, cát đỏ trải dài vô tận, suối Tiên với những khối đá nhiều màu sắc tạo nên khung cảnh như cổ tích. Dải bờ biển với rặng phi lao xanh mướt, gió biển mát lành là không gian lý tưởng cho nghỉ dưỡng, tản bộ hay các môn thể thao biển như lướt ván diều, lướt ván buồm. Ảnh lalago
Ẩm thực và đời sống bản địa cũng là điểm nhấn của Mũi Né. Dọc bờ biển, những quán ăn nhỏ phục vụ hải sản tươi ngon như sò điệp nướng, nghêu xào sả, chả cá… Trong khi đó, các cảng cá và làng chài vẫn duy trì nhịp sống truyền thống, giúp du khách cảm nhận chân thực văn hóa địa phương. Ảnh dulich
Những đền tháp cổ kính, khu chợ mộc mạc cũng góp phần tạo nên bức tranh đầy màu sắc về đời sống và văn hóa Mũi Né. Ảnh Internet
Báo cáo xu hướng 2026 cũng chỉ ra rằng du khách hiện nay tìm kiếm những trải nghiệm mang dấu ấn cá nhân, kết hợp nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và văn hóa. Ảnh Internet
Mũi Né, với sự đa dạng về cảnh quan, trải nghiệm biển, ẩm thực và văn hóa, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu này, trở thành điểm đến lý tưởng để du khách tự tạo hành trình riêng. Ảnh Agoda
Từ những làng chài bình yên đến các khu nghỉ dưỡng cao cấp, từ bãi cát mênh mông đến đồi cát hùng vĩ và suối Tiên yên bình, Mũi Né hứa hẹn tiếp tục là điểm đến “bùng nổ” của du lịch Việt Nam và toàn cầu trong năm 2026. Ảnh Ecotour
