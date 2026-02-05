Hà Nội

Điểm check-in nhẹ nhàng cho hành trình khám phá Đồng Tháp

Du lịch

Điểm check-in nhẹ nhàng cho hành trình khám phá Đồng Tháp

Dưới chân cầu Vàm Cống, thảm cỏ xanh mướt xen những trụ bê tông đồ sộ tạo nên khung cảnh nên thơ, đang trở thành điểm dừng chân hút khách tại Đồng Tháp.

Không cần đi xa hay tìm đến những khu du lịch cầu kỳ, ngay dưới cầu Vàm Cống công trình nối liền phường Thốt Nốt (TP Cần Thơ) với xã Lấp Vò (Đồng Tháp) một khung cảnh xanh mát và tĩnh lặng đang khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Ảnh ccessokuni115
Trái ngược với nhịp xe cộ rộn ràng trên mặt cầu, không gian phía dưới lại mang vẻ đẹp hiền hòa thảm cỏ xanh trải dài, những hàng trụ bê tông khổng lồ vươn thẳng, xếp đều tăm tắp, tạo nên cảm giác khoáng đạt và bình yên hiếm có. Ảnh ccessokuni115
Điểm cuốn hút nhất của khu vực dạ cầu này chính là bố cục không gian mang tính thị giác cao. Các trụ cầu chạy dài theo trục thẳng, tạo hiệu ứng chiều sâu rõ rệt, khiến mọi góc nhìn đều trở nên ấn tượng. Trong ánh sáng tự nhiên, sự tương phản giữa sắc xanh của cỏ, sắc xám của bê tông và bầu trời rộng mở mang đến cảm giác như đang bước vào một khung hình điện ảnh. Ảnh Tuyên Parafu
Nhiều du khách cho rằng, vẻ đẹp nơi đây gợi nhớ đến những thước phim hoạt hình Nhật Bản giản dị, trong trẻo và giàu cảm xúc. Không gian thoáng đãng, ít ồn ào càng khiến khu vực dưới chân cầu trở thành nơi lý tưởng để dạo bước, chụp ảnh hoặc đơn giản là tìm một khoảng lặng cho tâm hồn. Ảnh Tuyên Parafu
Theo chia sẻ của những người yêu nhiếp ảnh, thời điểm lý tưởng nhất để ghi lại vẻ đẹp của cầu Vàm Cống là lúc chiều muộn. Khi mặt trời dần khuất, ánh hoàng hôn vàng cam phủ lên các trụ bê tông, khiến khung cảnh trở nên mềm mại và giàu chất thơ hơn. Ảnh Tuyên Parafu
Ánh sáng lúc này không quá gắt, tạo điều kiện thuận lợi để chụp những bộ ảnh mang phong cách hoài niệm, lãng mạn hoặc tối giản. Buổi sáng sớm cũng là lựa chọn phù hợp cho những ai yêu thích không khí trong lành và sự yên tĩnh. Ảnh ccessokuni115
Với phông nền thiên nhiên và kiến trúc mạnh mẽ, các gam màu trung tính như trắng, be, nâu nhạt hay pastel được đánh giá là phù hợp nhất khi chụp ảnh tại đây. Những bộ trang phục đơn giản, nhẹ nhàng giúp tổng thể bức hình trở nên hài hòa, thanh thoát. Không chỉ là điểm chụp ảnh cá nhân, khu vực này còn được nhiều người lựa chọn cho các bộ ảnh đôi, ảnh nhóm hoặc ảnh kỷ niệm nhờ không gian rộng và thoáng. Ảnh ccessokuni115
Cầu Vàm Cống thuộc khu vực hành lang an toàn giao thông, vì vậy du khách cần quan sát kỹ phương tiện qua lại, không đứng hoặc di chuyển vào những vị trí tiềm ẩn nguy hiểm. Việc giữ gìn vệ sinh chung, không xả rác cũng góp phần bảo vệ cảnh quan tự nhiên vốn có. Ảnh quoc.su
Vân Giang (Tổng hợp)
#Khung cảnh bình yên dưới cầu Vàm Cống #Điểm du lịch tự nhiên Đồng Tháp #Ảnh đẹp hoàng hôn cầu Vàm Cống #Vàm Cống #đồng Tháp #check-in

