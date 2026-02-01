Hà Nội

Mai anh đào nở rực sau Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, điểm check-in hút khách

Du lịch

Mai anh đào nở rực sau Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, điểm check-in hút khách

Phía sau Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu, mai anh đào đang nở rộ, sắc hồng phủ kín không gian, trở thành điểm chụp ảnh mới thu hút du khách thời gian gần đây.

Vân Giang/ Ảnh Phạm Đức Anh
Những ngày gần đây, cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) tiếp tục “ghi điểm” với du khách khi một điểm chụp mai anh đào mới được nhiều người truyền tai nhau. Khu vực nằm ngay phía sau Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu bất ngờ trở thành tâm điểm nhờ hàng mai anh đào nở rộ, cành rủ mềm mại, hoa dày và sắc hồng tươi nổi bật giữa nền trời trong xanh.
Theo ghi nhận, mai anh đào tại đây đang vào giai đoạn đẹp nhất: hoa nở đồng loạt, ít lá, màu hồng phấn đậm, tạo cảm giác bồng bềnh, lãng mạn.
Chỉ cần đứng ở những lối đi nhỏ, bờ tường gạch hay băng ghế cạnh mặt nước, du khách đã có thể dễ dàng sở hữu những khung hình “đậm chất mùa xuân”.
Nhiều du khách chia sẻ, chỉ cần lựa chọn trang phục tông sáng hoặc pastel, kết hợp váy nhẹ, áo len mỏng là đã có bộ ảnh nổi bật giữa sắc hồng mai anh đào.
Ánh nắng buổi sáng và xế chiều cũng được đánh giá là “thời điểm vàng” để ghi lại màu hoa trong trẻo, hạn chế gắt sáng.
Theo kinh nghiệm của người dân địa phương, mùa mai anh đào ở Mộc Châu thường kéo dài từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 2, tùy điều kiện thời tiết từng năm.
Thời điểm hoa nở rộ đẹp nhất thường chỉ khoảng 7–10 ngày, vì vậy du khách nên tranh thủ lên lịch sớm để không bỏ lỡ.
Khi tham quan, chụp ảnh tại khu vực này, du khách cần lưu ý giữ gìn vệ sinh chung, không bẻ cành, rung lắc cây hoặc xả rác. Đây là khu vực gần cơ sở y tế, vì vậy cần di chuyển nhẹ nhàng, nói chuyện vừa phải để không ảnh hưởng đến sinh hoạt xung quanh.
Băng ghế nhỏ bên mặt nước trở thành điểm nhấn đặc biệt, nơi du khách dừng chân nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành và ghi lại những khung hình nhẹ nhàng, giàu cảm xúc.
Khác với đào miền xuôi, mai anh đào Mộc Châu có sắc hồng đậm hơn, cánh nhỏ, hoa nở dày khi chưa ra lá, mang vẻ đẹp rất riêng của núi rừng Tây Bắc.
Những cành mai anh đào buông thấp tạo thành “vòm hoa” tự nhiên, là góc chụp được nhiều bạn trẻ yêu thích khi ghé thăm địa điểm này.
Bên cạnh những điểm đến quen thuộc như rừng thông Bản Áng, thác Dải Yếm hay các nông trường chè, sự xuất hiện của những tọa độ mai anh đào mới đang góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm du lịch Mộc Châu mùa xuân. Những mảng hồng dịu dàng giữa núi rừng không chỉ thu hút người yêu nhiếp ảnh mà còn khiến du khách thêm lý do quay lại cao nguyên mỗi độ Tết đến, xuân về.
Vân Giang/ Ảnh Phạm Đức Anh
