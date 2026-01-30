Hà Nội

Mộc Châu vào mùa dâu tây, trải nghiệm hái quả hút khách

Du lịch

Mộc Châu vào mùa dâu tây, trải nghiệm hái quả hút khách

Mùa dâu tây chín rộ, Mộc Châu trở thành điểm hẹn hút khách với trải nghiệm hái dâu tại vườn, tận hưởng không khí cao nguyên se lạnh, trong lành.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa tiết trời se lạnh của cao nguyên Tây Bắc, Mộc Châu (Sơn La) không chỉ níu chân du khách bằng đồi chè xanh mướt hay thung lũng hoa mận trắng trời, mà còn bởi những vườn dâu tây chín đỏ, nơi mang đến trải nghiệm hái quả tại vườn đầy thú vị. Ảnh Lam Sơn Farm
Dâu tây Mộc Châu bước vào mùa thu hoạch từ khoảng tháng 11 và kéo dài đến hết tháng 4 năm sau. Thời điểm dâu chín rộ, chất lượng ngon nhất thường rơi vào các tháng đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 3. Nhờ khí hậu mát mẻ quanh năm, ban ngày có nắng nhẹ, ban đêm se lạnh, dâu tây nơi đây phát triển chậm nhưng cho hương vị đậm đà. Quả dâu có màu đỏ tươi, căng mọng, vị ngọt thanh pha chút chua dịu, thơm nhẹ và dễ ăn, khác biệt so với nhiều vùng trồng khác. Ảnh Rừng Thông Farm
Vào mùa cao điểm, các vườn dâu tại Mộc Châu luôn nhộn nhịp khách tham quan, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ đến vui chơi, vừa tận hưởng không khí trong lành, vừa trải nghiệm hoạt động nông nghiệp thú vị. Ảnh Rừng Thông Farm
Khi đăng ký hái dâu, du khách được phát giỏ và kéo để tự tay lựa chọn những trái dâu chín đỏ ngay trên luống. Cảm giác vạch từng tán lá xanh, tìm những quả dâu ẩn mình bên dưới và cắt xuống khi còn vương sương sớm mang lại sự thích thú khó quên. Với nhiều người, khoảnh khắc thưởng thức trái dâu tươi vừa hái tại vườn chính là điều hấp dẫn nhất của chuyến đi. Ảnh Dâu Tây Thanh Phong
Không chỉ dừng lại ở việc hái quả, nhiều trang trại dâu tây tại Mộc Châu còn mở cửa cho du khách tham quan, tìm hiểu quy trình trồng dâu theo hướng hữu cơ và công nghệ cao. Ảnh Dâu Tây Thanh Phong
Tại đây, du khách được giới thiệu từ khâu ươm giống, chăm sóc, bón phân đến thu hoạch, nhằm đảm bảo dâu đạt chất lượng tốt và an toàn cho người tiêu dùng. Hoạt động này không chỉ mang tính trải nghiệm mà còn giúp du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, hiểu hơn về nông nghiệp sạch và giá trị của thực phẩm tự nhiên. Ảnh Ngọc Mai
Mộc Châu hiện có nhiều vườn dâu tây được đầu tư bài bản, dịch vụ chuyên nghiệp. Khu vực thị trấn Nông trường Mộc Châu là lựa chọn phổ biến với các địa điểm quen thuộc như Chimi Farm, Hana Farm hay vườn dâu Mộc Châu. Ưu điểm của khu vực này là giao thông thuận tiện, dễ kết hợp tham quan các đồi chè và điểm du lịch lân cận. Ảnh Ngọc Mai
Nếu yêu thích không gian yên bình, gần gũi thiên nhiên, du khách có thể tìm đến các vườn dâu ở bản Pa Phách, Thung Cuông hoặc khu vực dọc đường vào Ngũ Động Bản Ôn. Những vườn dâu tại đây thường nằm giữa thung lũng, ít đông đúc, phù hợp với du khách muốn tận hưởng sự thư thái. Ảnh Mây Mây Farm
Vé vào vườn dâu thường được miễn phí hoặc thu mức tượng trưng từ 20.000 – 50.000 đồng/người. Giá dâu hái tại vườn mang về dao động khoảng 250.000 – 400.000 đồng/kg, tùy theo kích cỡ và giống dâu như Hàn Quốc, Nhật Bản hay New Zealand. Ảnh Internet
Vân Giang (Tổng hợp)
