Gợi ý 9 quán ăn ngon lâu đời dành cho tín đồ ẩm thực tại Malaysia

Du lịch

Không cần nhà hàng sang trọng, Kuala Lumpur vẫn hấp dẫn du khách bằng những quán ăn đường phố lâu đời, lưu giữ tinh hoa ẩm thực Malaysia với giá bình dân.

Không chỉ nổi tiếng với những trung tâm mua sắm sầm uất hay các tòa tháp hiện đại, Kuala Lumpur còn hấp dẫn du khách bởi văn hóa ẩm thực đường phố bền bỉ cùng thời gian. Trải qua nhiều thập kỷ, thậm chí hơn nửa thế kỷ tồn tại, nhiều quán ăn nhỏ vẫn giữ nguyên cách chế biến truyền thống, phục vụ những món ăn quen thuộc với mức giá phải chăng, trở thành điểm đến không thể bỏ qua với các tín đồ ẩm thực khi ghé thăm Malaysia. Ảnh wikipedia
Một trong những địa chỉ gây ấn tượng đặc biệt là quầy bánh cuộn kaya của bà Wong Pek Yoke nằm trên đường Jalan Yap Ah Loy, trung tâm Kuala Lumpur. Ở tuổi 83, bà Wong vẫn đều đặn thức dậy từ 1 giờ sáng mỗi ngày để tự tay làm bánh cuộn kaya, bánh phồng kaya và bánh tart trứng. Những chiếc bánh có lớp vỏ mỏng, mềm, nhân kaya ngọt tự nhiên, mịn màng, mang đậm hương vị thủ công. Bắt đầu bán từ những năm 1970, quầy bánh nhỏ này đến nay vẫn thu hút đông đảo người dân địa phương lẫn du khách quốc tế. Quán mở cửa từ 8h đến 13h30 hằng ngày và nghỉ Chủ nhật. Ảnh malaysiafoodandtravel
Cách đó không xa, quán Kim Soya Bean trên đường Jalan Hang Lekir đã tồn tại hơn 70 năm, nổi tiếng với món tàu hủ mềm mịn và sữa đậu nành truyền thống. Tàu hủ được ăn kèm nước đường trắng hoặc nước đường đen, gợi nhớ đến món tào phớ quen thuộc của Việt Nam. Sữa đậu nành có thể uống nóng hoặc lạnh, thêm sương sáo mát lành. Dù khách thường xếp hàng dài, quán phục vụ nhanh và giữ nhịp buôn bán ổn định suốt nhiều thập kỷ, mở cửa từ 9h30 đến 21h30 mỗi ngày. Ảnh tripadvisor
Ẩm thực phố Tàu Kuala Lumpur cũng ghi dấu với quán Madras Lane Yong Tau Foo, nơi đã bán món chả cá nhồi suốt hơn 70 năm. Những miếng chả cá được nhồi vào cà tím, ớt đỏ, đậu bắp hay tàu hủ chiên, ăn kèm loại tương đặc trưng của quán. Điểm nhấn là bát nước dùng trong, ngọt thanh, được hầm từ xương cá, giúp món ăn cân bằng hương vị. Quán nằm trong khu phố Tàu, mở cửa từ 10h30 đến 14h và nghỉ vào thứ Hai. Ảnh Internet
Cũng tại khu vực này, Sze Ngan Chye là địa chỉ quen thuộc với món vịt quay muối trứ danh. Khởi đầu từ một xe đẩy trên đường Petaling vào những năm 1950, quán đến nay vẫn giữ cách quay vịt bằng muối và thảo mộc theo công thức gia truyền. Thịt vịt chắc, mềm, da giòn, đậm vị. Dù chỉ bán mang đi, Sze Ngan Chye vẫn luôn đông khách, mở cửa từ 6h đến 15h mỗi ngày và nghỉ thứ hai. Ảnh Internet
Trên đường Petaling, xe bánh của chú Ah Loh đã đỏ lửa hơn 40 năm với hai món bánh nướng truyền thống Malaysia là apom balik và coconut apom. Apom balik có kích thước lớn, vỏ giòn, ruột mềm dẻo, trong khi coconut apom nhỏ hơn, thơm béo nước cốt dừa. Bột bánh được pha trực tiếp tại xe đẩy và nướng bằng những chiếc khuôn cũ, tạo nên hương vị mộc mạc khó quên. Quán bán từ 13h đến 21h các ngày trong tuần, cuối tuần mở cửa sớm hơn. Ảnh Internet
Nếu muốn thưởng thức bữa sáng chuẩn vị Malaysia, nhiều người tìm đến quán cơm dừa Nasi Lemak Tanglin, được thành lập từ năm 1948. Cơm dừa thơm lừng ăn kèm mực xào sambal, gà rán hoặc bò rendang là lựa chọn quen thuộc của người dân địa phương. Quán thường xuyên đông khách từ sáng sớm và đã được giới thiệu trong cẩm nang Michelin. Nasi Lemak Tanglin mở cửa từ 7h đến 12h30 mỗi ngày tại khu Kompleks Makan Tanglin, Jalan Cenderasari. Ảnh MIA
Bức tranh ẩm thực lâu đời của Kuala Lumpur còn có sự góp mặt của Capital Café – quán cà phê mở cửa từ năm 1956, được xem là biểu tượng tinh thần Muhibbah, tức sự đoàn kết đa sắc tộc của Malaysia. Thực đơn tại đây phản ánh rõ nét sự giao thoa văn hóa với mì xào Hải Nam, cơm nasi padang, rojak và satay. Một ly cà phê truyền thống đậm đặc ăn kèm bánh mì nướng bơ giòn là lựa chọn được nhiều thực khách yêu thích. Quán nằm trên đường Jalan Tuanku Abdul Rahman, mở cửa từ 10h đến 19h và nghỉ chủ nhật. Ảnh Internet
Với những ai yêu thích món mì, tiệm mì thịt viên Imbi nằm trong Restoran Win Heng Seng là địa chỉ không thể bỏ qua. Quán phục vụ mì khô và mì nước với topping gồm thịt viên nhỏ, thịt bằm, lòng và tóp mỡ. Mì khô được trộn với mỡ heo và xì dầu đen, vị đậm đà, trong khi mì nước có nước dùng ngọt thanh, dễ ăn. Quán mở cửa từ 6h đến 14h mỗi ngày trên đường Jalan Imbi. Ảnh tripadvisor
Không chỉ gói gọn trong Kuala Lumpur, khu vực lân cận cũng sở hữu những quán ăn gia đình lâu đời. Tại Petaling Jaya, bang Selangor, quán Lau Wan Kuetiau đã bán món mì xào char kuey teow từ những năm 1980. Ông Lau Wan cùng vợ và con trai trực tiếp chế biến từng đĩa mì nóng hổi, tròn vị, phục vụ nhiều thế hệ thực khách. Quán nằm trong khu Selera Wawasan, mở cửa từ 16h đến 21h30 và nghỉ thứ ba. Ảnh Internet
