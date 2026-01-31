Về Tây Ninh ngắm làng hoa An Cơ vào vụ Tết

Hà Nội

Du lịch

Những ngày giáp Tết, làng hoa An Cơ (Tây Ninh) rộn ràng vào vụ. Nhìn từ trên cao, những luống hoa xanh mướt tạo nên bức tranh mùa xuân yên bình.

Vân Giang/ Ảnh Trương Anh Tuấn
Nhìn từ trên cao, làng hoa An Cơ hiện ra như một tấm thảm xanh khổng lồ được sắp đặt ngay ngắn. Hàng nghìn chậu hoa tròn đều xếp thành từng luống thẳng tắp, kéo dài đến tận cuối vườn. Xen giữa những mảng xanh là lối đi nhỏ, hệ thống tưới nước và dáng người nông dân cần mẫn chăm hoa.
Thời điểm giáp Tết được xem là lúc làng hoa khoe trọn vẻ đẹp. Hoa chưa nở rộ hoàn toàn nhưng đã vào độ sung sức, tán tròn đều, màu lá tươi non. Chính sự “chờ nở” ấy lại mang đến nét cuốn hút riêng, báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Không khí tại làng hoa những ngày này rộn ràng theo cách rất riêng. Không có tiếng máy móc ồn ào, chỉ có tiếng nước tưới xì xào, tiếng kéo tỉa cành lách tách và những câu chuyện trao đổi ngắn giữa các hộ trồng hoa.
Giữa các luống hoa, người dân ngồi trên những chiếc ghế nhựa thấp, tỉ mẩn chỉnh từng tán, ngắt từng nụ non. Công việc lặp đi lặp lại suốt nhiều giờ nhưng đòi hỏi sự kiên nhẫn và kinh nghiệm, bởi chỉ cần hoa nở sớm hoặc trễ vài ngày cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng khi xuất vườn.
Với du khách, việc quan sát nhịp lao động ấy mang lại cảm giác bình yên, khác xa sự vội vã nơi phố thị.
Không chỉ là nơi sản xuất hoa Tết, làng hoa An Cơ ngày càng trở thành điểm đến được nhiều người tìm về vào dịp cuối năm. Không gian thoáng đãng, mảng xanh trải dài cùng nhịp sống chậm rãi khiến nơi đây phù hợp cho những chuyến đi ngắn, đổi gió trước thềm năm mới.
Dạo bước giữa các luống hoa, du khách dễ dàng bắt gặp những góc chụp ảnh mộc mạc nhưng giàu tính thẩm mỹ. Ánh nắng sớm hoặc chiều muộn phủ lên vườn hoa tạo nên gam màu dịu nhẹ, làm nổi bật vẻ đẹp tự nhiên của làng nghề. Không cần tiểu cảnh cầu kỳ, chính sự chân thực trong đời sống lao động đã trở thành “chất liệu du lịch” đặc biệt của An Cơ.
Đối với người dân địa phương, vụ hoa Tết mang ý nghĩa quan trọng nhất trong năm. Đây là thời điểm quyết định phần lớn thu nhập, đồng thời cũng là dịp để khẳng định uy tín, tay nghề của từng hộ trồng hoa. Bên cạnh áp lực chi phí và thời tiết, nhiều gia đình vẫn gắn bó với nghề như một phần máu thịt. Những luống hoa không chỉ là sản phẩm kinh tế mà còn là thành quả của kinh nghiệm truyền đời, của sự bền bỉ qua nhiều mùa vụ.
Với du khách, việc ghé thăm làng hoa cũng là cách để hiểu thêm về một lát cắt đời sống nông thôn Tây Ninh – nơi nghề trồng hoa âm thầm góp phần tạo nên sắc xuân cho nhiều vùng miền.
Khi những chậu hoa rời vườn, theo xe về phố thị, mùa xuân cũng bắt đầu lan tỏa. Nhưng tại An Cơ, mùa xuân đến sớm hơn, từ những ngày giáp Tết, khi người trồng hoa vẫn miệt mài giữa luống xanh, gửi gắm hy vọng vào từng nụ hoa.
Vân Giang/ Ảnh Trương Anh Tuấn
#Làng hoa An Cơ mùa Tết #Nghề trồng hoa truyền thống #Du lịch mùa xuân Tây Ninh #làng hoa #An Cơ #Tây Ninh

