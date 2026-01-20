Dị vật đâm xuyên mắt vào nền sọ, cảnh báo tai nạn cực kỳ nguy hiểm

Bệnh viện Đa khoa Bình Dương vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp chấn thương hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm: dị vật là một chiếc đũa đâm xuyên từ góc trong hốc mắt vào sâu trong xoang bướm – khu vực giải phẫu nằm sát nền sọ và liên quan trực tiếp đến dây thần kinh thị giác cũng như các mạch máu lớn nuôi não.

Khi nhập viện, người bệnh còn tỉnh táo, đầu dị vật lộ ra tại thành trong hốc mắt, không ghi nhận chảy máu rõ ràng ra ngoài. Tuy nhiên, kết quả thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh cho thấy đầu đũa đã xuyên sâu vào xoang bướm, vùng giải phẫu rất sâu, nằm gần dây thần kinh thị giác và các mạch máu lớn nuôi não.

Theo các bác sĩ, dù biểu hiện ban đầu không rầm rộ, nhưng đây là tổn thương có mức độ nguy hiểm rất cao. Chỉ một sai sót nhỏ trong xử trí có thể dẫn đến mù mắt, xuất huyết ồ ạt, tổn thương não hoặc nhiễm trùng nội sọ, đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Ca phẫu thuật khẩn cấp lấy dị vật là đũa đâm xuyên hốc mắt - Ảnh BVCC

Trước tình huống này, người bệnh được chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.

Ê-kíp phẫu thuật gồm BS.CKII Mai Hàn Giang – Trưởng Khoa Tai Mũi Họng, Ths.BS Trần Hoàng Anh - Khoa Tai Mũi Họng cùng Khoa Gây mê hồi sức đã nhanh chóng xác định tổn thương, phẫu thuật nội soi kiểm soát chặt chẽ hướng đi của dị vật, đồng thời khảo sát kỹ các cấu trúc hốc mắt và xoang bướm nhằm tránh tổn thương mạch máu và thần kinh quan trọng.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, dị vật được lấy ra trọn vẹn, không ghi nhận biến chứng chảy máu hay tổn thương thần kinh sau mổ. Hiện người bệnh tỉnh táo, thị lực ổn định và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc.

BS.CKII Mai Hàn Giang, Trưởng Khoa Tai Mũi Họng cho biết: “Những trường hợp dị vật đâm xuyên vùng mặt, đặc biệt là hốc mắt, dù không chảy máu hoặc ít triệu chứng ban đầu nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. Việc tự ý rút dị vật ra ngoài có thể gây xuất huyết ồ ạt hoặc làm tổn thương các mạch máu, thần kinh và não, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh.

Do đó, người dân tuyệt đối không nên chủ quan và cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế có đầy đủ chuyên khoa và phương tiện để được xử trí an toàn”.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về mức độ nguy hiểm tiềm ẩn của chấn thương vùng mặt – hốc mắt, đòi hỏi sự can thiệp y tế nhanh chóng, chính xác và chuyên sâu.