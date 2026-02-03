Đi nhờ xe, người phụ nữ gặp chuyện kinh hoàng

Theo India Today, vụ việc xảy ra tại Udham Singh Nagar, bang Uttarakhand, Ấn Độ, ngày 27/1. Cảnh sát thông tin, người phụ nữ, làm việc tại khu công nghiệp Udham Singh Nagar thuộc Tổng công ty Phát triển Cơ sở hạ tầng và Công nghiệp bang Uttarakhand (SIDCUL), cho biết hai nghi phạm gặp cô đang trên đường đi làm và đề nghị cho cô đi nhờ xe.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ hai nghi phạm bị cáo buộc cưỡng bức người phụ nữ đi nhờ xe. Ảnh: India Today.

Tuy nhiên, thay vì đưa cô đến nơi làm việc, hai nghi phạm đã thay nhau cưỡng bức nạn nhân trong xe và sau đó bỏ cô lại tại một địa điểm vắng vẻ rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của nạn nhân, cảnh sát đã mở cuộc điều tra vụ việc, bắt giữ hai nghi phạm chỉ sau 24 giờ. Danh tính nghi phạm được xác định là Rahul Das và Furqan.

"Dựa trên lời khai của nạn nhân và bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm đầu tiên 34 tuổi tại nhà riêng của anh ta. Nghi phạm thứ hai, 36 tuổi, đã bị bắt giữ sau đó cùng ngày", trang India Times thông tin về vụ việc.

Được biết, lực lượng đặc nhiệm SOG phối hợp với cảnh sát thành phố đã bắt giữ hai nghi phạm.

"Cảnh sát cũng đã thu giữ chiếc xe mà các nghi phạm sử dụng trong vụ án. Hai nghi phạm sẽ bị đưa ra xét xử", cảnh sát thông tin.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm