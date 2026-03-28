Đề xuất ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, lao động nghỉ lễ, hưởng nguyên lương

Ngày 24/11 được đề xuất là ngày Văn hóa Việt Nam, lao động nghỉ làm hưởng nguyên lương và được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự án Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng. Dự thảo nhằm thể chế hóa Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI và có hiệu lực trong năm 2026.

Dự thảo dành một điều quy định về Ngày văn hóa Việt Nam, lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương. Trong ngày này, các thiết chế văn hóa, thể thao công lập miễn phí vé vào cửa phục vụ người dân.

Lý giải điều này, cơ quan soạn thảo cho biết Bộ luật Lao động hiện hành đã quy định cụ thể về các ngày lễ tết. Hiện chỉ có quy định về chính sách miễn, giảm giá vé cho một số nhóm đặc thù như trẻ em, học sinh, sinh viên, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là chính sách hoàn toàn mới của Đảng, cần được Quốc hội quy định để có căn cứ pháp lý cho việc thực hiện. Ngày Văn hóa Việt Nam chưa được quy định trong Bộ luật Lao động làm căn cứ để lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương. Do vậy, trước mắt cần đưa vào dự thảo Nghị quyết để có căn cứ pháp lý đến khi hoàn thiện, bổ sung tại Bộ luật Lao động.

Trước đó, Cục Việc làm Bộ Nội vụ đã đề xuất bổ sung 24/11 là ngày nghỉ lễ khi sửa đổi Bộ luật Lao động sắp tới. Việc này nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị thống nhất chọn 24/11 hằng năm là ngày Văn hóa Việt Nam. Chính sách nhằm tạo điều kiện để nhân dân nâng cao khả năng hưởng thụ văn hóa, khuyến khích đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo, góp phần lan tỏa lối sống văn hóa, văn minh trong toàn xã hội.

Nếu được Quốc hội thông qua, số ngày nghỉ lễ chính thức trong năm sẽ tăng lên 12, gồm Tết Dương lịch 1 ngày, Tết Nguyên đán 5 ngày, giỗ Tổ Hùng Vương 1 ngày, dịp 30/4-1/5 là 2 ngày, Quốc khánh 2 ngày và Văn hóa Việt Nam 1 ngày.

