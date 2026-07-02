Đề xuất hơn 8.000 tỷ đồng đầu tư tuyến cao tốc đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết

Theo đó, Dự án này có điểm đầu tại Km2+500 thuộc địa phận phường Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Điểm cuối tại Km20+700 thuộc địa phận xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

Tuyến cao tốc sẽ được phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng mặt đường 22,5m, bề rộng nền đường 32,25m (để khoảng chờ dự trữ 8,25m tại dải phân cách giữa). Vận tốc thiết kế 100km/h. Riêng công tác giải phóng mặt bằng thực hiện quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh với tổng diện tích khoảng hơn 52ha.

Dự án có tổng vốn thực hiện dự án dự kiến hơn 8.000 tỷ đồng, đề xuất sử dụng vốn đầu tư công gồm: Chi phí xây dựng và thiết bị hơn 5.400 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 872 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác gần 544 tỷ đồng; chi phí dự phòng hơn 1.172 tỷ đồng. Dự án sẽ chuẩn bị đầu tư từ năm 2026, hoàn thành năm 2030.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết đi trùng với Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn từ Quốc lộ 2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 32 từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT hiện đang khai thác và thực hiện thu phí.

“Việc đầu tư tuyến đường nhằm kết nối liên vùng khu vực kinh tế trọng điểm vùng Thủ đô Hà Nội, góp phần hoàn thiện, nối thông tuyến đường Hồ Chí Minh, từng bước hoàn chỉnh đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây theo quy hoạch, kết nối liên thông các đoạn cao tốc đã đưa vào khai thác sử dụng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, cao tốc Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên”, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Được biết, nhà đầu tư dự án BOT (Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng - Công ty Cổ phần Tasco) đã thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn Phú Thọ - Cổ Tiết thành đường cao tốc và cam kết sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án.