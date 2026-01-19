Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Bạn đọc

Đấu thầu qua mạng: Khi minh bạch trở thành thước đo hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Các chuyên gia nhận định, sự nghiêm túc trong áp dụng Luật Đấu thầu 2023 tại các địa phương như Hàm Thuận Bắc đang tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và hiệu quả.

Hải Anh

Quy trình lựa chọn nhà thầu tại dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh được thực hiện chặt chẽ dựa trên nền tảng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Theo các chuyên gia đấu thầu, việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn kiên quyết đánh giá "không đạt" đối với các hồ sơ sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực là một điểm sáng về trách nhiệm.

an-duong-phat.jpg
Ảnh minh hoạ

Luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc nhà thầu áp dụng các TCVN cũ từ những năm 1980, 1990 không chỉ vi phạm yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu mà còn tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho an toàn công trình sau này. Sự nghiêm túc của Ban Quản lý dự án Hàm Thuận Bắc trong bước này là rất đáng biểu dương, giúp đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong hoạt động đầu tư công".

Bên cạnh đó, phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ qua mạng đã phát huy tối đa lợi thế minh bạch. Thông tin được đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia giúp cộng đồng và các cơ quan chức năng dễ dàng giám sát. Tỷ lệ tiết kiệm hơn 17% tại gói thầu số 12 chính là minh chứng thuyết phục nhất cho việc sử dụng hiệu quả từng đồng vốn từ nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Kết thúc vệt bài, có thể thấy rằng khi các chủ đầu tư thực hiện đúng và đủ trách nhiệm giải trình, cộng với năng lực thực chất của các nhà thầu như Công ty TNHH An Dương Phát, chất lượng hạ tầng giáo dục sẽ được nâng tầm. Đây cần được xem là mô hình tiêu biểu cần nhân rộng trong công tác quản lý dự án và đấu thầu trên cả nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

#Đấu thầu qua mạng minh bạch #Luật Đấu thầu 2023 #Quy trình thẩm định dự án #Chống sử dụng tiêu chuẩn lỗi thời #Quản lý dự án công cộng #Nâng cao chất lượng xây dựng

Bài liên quan

Bạn đọc

Công ty An Dương Phát: Sức khỏe tài chính và năng lực đấu thầu đáng nể [Kỳ 2]

Với lịch sử trúng thầu dày đặc và tỷ lệ thắng thầu cao, Công ty TNHH An Dương Phát đang chứng minh vị thế của một nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây lắp tại khu vực phía Nam.

Việc Công ty TNHH An Dương Phát vượt qua nhiều đối thủ để giành gói thầu tại dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh không phải là điều bất ngờ khi nhìn vào lịch sử hoạt động của doanh nghiệp này. Theo dữ liệu tổng hợp, nhà thầu có trụ sở tại tỉnh Lâm Đồng này đã tham gia tổng cộng 84 gói thầu, trong đó trúng tới 52 gói với tổng giá trị hơn 328 tỷ đồng.

Tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 60% là một con số minh chứng cho năng lực thực thi và sự chuẩn bị hồ sơ bài bản. Năm 2025 đánh dấu một năm hoạt động sôi nổi của đơn vị này với 06 gói thầu tham gia, đạt tỷ lệ trúng 50%. Ngoài gói thầu số 12 tại Hàm Thuận Bắc, Công ty TNHH An Dương Phát còn khẳng định tên tuổi qua các dự án lớn như gói thầu số 07 xây lắp toàn bộ công trình (trị giá hơn 38 tỷ đồng) hay các gói thầu y tế trọng điểm tại Bình Thuận.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Hàm Thuận Bắc: Tiết kiệm hơn 2 tỷ đồng tại gói thầu sửa chữa Trường THPT Nguyễn Văn Linh [Kỳ 1]

Thông qua đấu thầu qua mạng minh bạch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hàm Thuận Bắc đã lựa chọn được nhà thầu năng lực, giúp tiết kiệm hơn 17% ngân sách nhà nước.

Công tác đấu thầu tại dự án "Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo một số hạng mục công trình Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh, huyện Hàm Thuận Bắc" đang nhận được sự quan tâm nhờ tính minh bạch và hiệu quả kinh tế rõ nét. Đặc biệt, tại gói thầu số 12: Sửa chữa khối phòng học, khối phòng chức năng và phòng bộ môn, chủ đầu tư đã thể hiện sự chuyên nghiệp trong khâu thẩm định và lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 218/QĐ-BQLDA ngày 25/12/2025 do Giám đốc Lê Minh Tiến ký, Công ty TNHH An Dương Phát đã trúng thầu với giá 9.719.039.205 đồng. So với giá gói thầu ban đầu là 11.780.819.353 đồng, con số này giúp tiết kiệm cho ngân sách hơn 2 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm lên tới hơn 17,5%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất cao trong lĩnh vực xây lắp, thể hiện sự cạnh tranh thực chất của thị trường.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách: "Siêu năng lực" trúng thầu 100% tại Đà Nẵng [Kỳ 1]

Trong bối cảnh TP Đà Nẵng đang kiện toàn bộ máy sau sắp xếp hành chính, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách gây ngỡ ngàng với tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối 100% trong năm 2025.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách (có trụ sở tại số 15 Lê Hồng Phong, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đang trở thành một hiện tượng "lạ" trong giới đấu thầu tại địa phương. Theo dữ liệu lịch sử, doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 04/2019 do ông Nguyễn Xuân Triều làm đại diện pháp luật. Tính đến thời điểm 15/1/2026, nhà thầu này đã tham gia 79 gói thầu, trong đó trúng tới 71 gói, đạt tỷ lệ trúng thầu xấp xỉ 90%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, đỉnh cao "bất bại" của doanh nghiệp này tập trung vào năm 2025. Theo tài liệu thu thập được, trong năm 2025, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Xuân Bách đã tham gia 35 gói thầu và trúng thầu cả 35 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới