Đấu thầu qua mạng: Khi minh bạch trở thành thước đo hiệu quả đầu tư công [Kỳ 3]

Các chuyên gia nhận định, sự nghiêm túc trong áp dụng Luật Đấu thầu 2023 tại các địa phương như Hàm Thuận Bắc đang tạo ra môi trường kinh doanh công bằng và hiệu quả.

Quy trình lựa chọn nhà thầu tại dự án Trường THPT Nguyễn Văn Linh được thực hiện chặt chẽ dựa trên nền tảng Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP. Theo các chuyên gia đấu thầu, việc chủ đầu tư và đơn vị tư vấn kiên quyết đánh giá "không đạt" đối với các hồ sơ sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật hết hiệu lực là một điểm sáng về trách nhiệm.

Ảnh minh hoạ

Luật sư Nguyễn Văn A (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc nhà thầu áp dụng các TCVN cũ từ những năm 1980, 1990 không chỉ vi phạm yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu mà còn tiềm ẩn rủi ro rất lớn cho an toàn công trình sau này. Sự nghiêm túc của Ban Quản lý dự án Hàm Thuận Bắc trong bước này là rất đáng biểu dương, giúp đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong hoạt động đầu tư công".

Bên cạnh đó, phương thức đấu thầu một giai đoạn một túi hồ sơ qua mạng đã phát huy tối đa lợi thế minh bạch. Thông tin được đăng tải công khai trên mạng đấu thầu quốc gia giúp cộng đồng và các cơ quan chức năng dễ dàng giám sát. Tỷ lệ tiết kiệm hơn 17% tại gói thầu số 12 chính là minh chứng thuyết phục nhất cho việc sử dụng hiệu quả từng đồng vốn từ nguồn xổ số kiến thiết của địa phương.

Kết thúc vệt bài, có thể thấy rằng khi các chủ đầu tư thực hiện đúng và đủ trách nhiệm giải trình, cộng với năng lực thực chất của các nhà thầu như Công ty TNHH An Dương Phát, chất lượng hạ tầng giáo dục sẽ được nâng tầm. Đây cần được xem là mô hình tiêu biểu cần nhân rộng trong công tác quản lý dự án và đấu thầu trên cả nước.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.