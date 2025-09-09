Hà Nội

Sống Khỏe

Đau tai dữ dội do rết sống 5 cm di chuyển trong ống tai

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành gây tê tại chỗ và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp con rết ra khỏi ống tai bệnh nhân một cách an toàn.

Thúy Nga

Các bác sĩ Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp hy hữu, nam bệnh nhân 33 tuổi bị một con rết sống chui vào tai khi đang ngủ, gây tổn thương niêm mạc và đau đớn dữ dội.

Tỉnh giấc vì tiếng sột soạt trong tai

Nam bệnh nhân P.V.H, 33 tuổi (Yên Cường, Ninh Bình), nhập viện trong tình trạng đau tai phải dữ dội, cảm giác lùng bùng, khó nghe.

ret-song-7971.jpg
Rết sống trong ống tai bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo lời kể, trước đó bệnh nhân ngủ tại công trường xây dựng ẩm thấp, không sử dụng mùng/màn. Sáng sớm hôm sau, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải. Nghĩ rằng chỉ là ráy tai hoặc côn trùng nhỏ, anh đã dùng tăm bông ngoáy tai để làm sạch.

Tuy nhiên, sau khi ngoáy, cơn đau trở nên dữ dội hơn, kèm theo cảm giác nhức buốt, khiến anh lo lắng và nhanh chóng đến Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông để kiểm tra.

Phát hiện rết dài 5 cm đang sống trong ống tai

Qua thăm khám lâm sàng và nội soi tai, các bác sĩ bàng hoàng phát hiện một con rết còn sống, dài khoảng 5cm, đang di chuyển trong ống tai ngoài, gây tổn thương niêm mạc tai, chảy dịch và kích ứng mạnh.

Nhận định đây là một dị vật nguy hiểm, có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được xử lý đúng cách, kíp trực do Bác sĩ Trần Anh Tuấn phụ trách, gồm 2 thành viên, đã nhanh chóng tiến hành gây tê tại chỗ và sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp con rết ra khỏi ống tai bệnh nhân một cách an toàn.

ret-song-1-9316.jpg
Con rết sống được nội soi gây tê lấy ra - Ảnh BVCC

Toàn bộ quá trình được thực hiện thận trọng, chính xác, nhằm hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương sâu trong ống tai, đặc biệt là vùng gần màng nhĩ – khu vực rất nhạy cảm và dễ bị ảnh hưởng vĩnh viễn nếu thao tác sai.

Sau thủ thuật, bệnh nhân được theo dõi sát theo y lệnh của bác sĩ, nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng và xuất viện sau vài giờ đồng hồ.

Nhờ được phát hiện sớm và xử trí kịp thời, chính xác, cùng với kinh nghiệm chuyên môn sâu và kỹ năng thao tác thành thạo của đội ngũ bác sĩ, bệnh nhân không bị tổn thương màng nhĩ, thính lực hoàn toàn bình thường sau can thiệp.

Sống Khỏe

Nghỉ hè, 8 trẻ nuốt dị vật đường tiêu hóa

Bệnh viện Nhi Hải Phòng ghi nhận 8 ca nhập viện vì dị vật, cảnh báo nguy hiểm và khuyến cáo phụ huynh cẩn trọng để tránh tai nạn nguy hiểm cho trẻ.

Trong tháng 6, Bệnh viện Nhi Hải Phòng đã tiếp nhận 8 trường hợp trẻ nhập viện do nuốt dị vật, phản ánh tình trạng đáng lo ngại về tai nạn sinh hoạt của trẻ em trong dịp nghỉ hè.

Dị vật đường tiêu hoá – tai nạn thường gặp nhưng tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Hạt hồng xiêm gây đông đặc nhu mô phổi cụ bà 90 tuổi

Dị vật bỏ quên lâu ngày bám chắc và sâu hơn, gây ra nhiễm trùng đường hô hấp, biến chứng gây áp xe phổi, tràn mủ màng phổi, giãn phế quản...

Một cụ bà 90 tuổi được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh vô tình phát hiện dị vật hạt hồng xiêm nằm sâu trong phế quản khi đang điều trị bệnh lý khác tại viện.

Nhờ kỹ thuật nội soi khéo léo và chính xác, bác sĩ khoa Hô hấp đã gắp thành công dị vật ra ngoài, giúp tránh nguy cơ biến chứng hô hấp nghiêm trọng ở người cao tuổi.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Ốc vít từ trò chơi rơi ra, bé 2 tuổi nuốt vào bụng

Dị vật sắc nhọn khi đi vào cơ thể có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến thực quản, dạ dày, ruột... nếu không được xử trí kịp thời.

Theo lời kể của người mẹ, sau bữa tối, hai trẻ ngồi chơi với nhau thì bất ngờ một chiếc ốc vít trong món đồ chơi bị rơi ra. Bé P. tò mò cầm lên chơi và nhanh chóng cho vào miệng. Dù người anh đã phát hiện và cố gắng ngăn cản, nhưng không kịp – bé đã nuốt ốc vít sắc nhọn vào bụng.

Tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Long An, các bác sĩ đã nhanh chóng thăm khám, cho bé chụp X-quang để xác định chính xác vị trí dị vật. Hình ảnh cho thấy có dị vật cản quang tại vị trí ngang xương sườn 11 bên trái.

Xem chi tiết

