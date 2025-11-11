Đau nhức tai kéo dài không ngờ do côn trùng di chuyển

Các bác sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình vừa nội soi lấy dị vật côn trùng trong ống tai người phụ nữ 27 tuổi thành công.

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình tiếp nhận trường hợp chị T. T. 27 tuổi, cư trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị đến khám trong tình trạng đau nhức tai phải, ù tai, chóng mặt và khó chịu kéo dài.

Qua thăm khám và nội soi tai, bác sĩ phát hiện một dị vật là côn trùng còn nguyên vẹn, kích thước khoảng 0,5 cm, nằm sâu trong ống tai phải. Côn trùng di chuyển trong tai khiến màng nhĩ tổn thương, sưng nề và xung huyết, gây cảm giác đau nhói và ù tai liên tục.

Côn trùng chui trong ống tai gây tổn thương - Ảnh BVCC

Ngay sau khi xác định vị trí dị vật, bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật dưới nội soi với thao tác cẩn trọng, an toàn, tránh làm tổn thương thêm màng nhĩ.

Quá trình xử trí diễn ra nhanh chóng, dị vật được lấy ra hoàn toàn, tai được làm sạch và kiểm tra lại tổn thương. Hiện bệnh nhân đã ổn định, giảm đau và nghe rõ hơn, được hướng dẫn chăm sóc, theo dõi phục hồi tại nhà.

Con côn trùng được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cảnh báo, trường hợp dị vật trong tai không hiếm gặp, đặc biệt vào mùa mưa hoặc thời tiết nóng ẩm – khi côn trùng nhỏ như kiến, gián, muỗi, ruồi… dễ xâm nhập vào tai trong lúc ngủ.

Ngoài ra, nhiều người tự ngoáy tai, dùng tăm bông, kẹp, que nhọn hoặc nhỏ dầu, nước để “lấy dị vật” khiến tình trạng càng nghiêm trọng hơn – có thể thủng màng nhĩ, viêm tai giữa, giảm thính lực.