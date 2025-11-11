Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Đau nhức tai kéo dài không ngờ do côn trùng di chuyển

Nhiều người tự ngoáy tai hoặc nhỏ dầu, nước để “lấy dị vật” khiến tình trạng càng nghiêm trọng hơn, có thể thủng màng nhĩ, viêm tai giữa, giảm thính lực.

Thúy Nga

Các bác sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình vừa nội soi lấy dị vật côn trùng trong ống tai người phụ nữ 27 tuổi thành công.

Theo đó, Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình tiếp nhận trường hợp chị T. T. 27 tuổi, cư trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị đến khám trong tình trạng đau nhức tai phải, ù tai, chóng mặt và khó chịu kéo dài.

Qua thăm khám và nội soi tai, bác sĩ phát hiện một dị vật là côn trùng còn nguyên vẹn, kích thước khoảng 0,5 cm, nằm sâu trong ống tai phải. Côn trùng di chuyển trong tai khiến màng nhĩ tổn thương, sưng nề và xung huyết, gây cảm giác đau nhói và ù tai liên tục.

con-trung-1.jpg
con-trung-2.jpg
Côn trùng chui trong ống tai gây tổn thương - Ảnh BVCC

Ngay sau khi xác định vị trí dị vật, bác sĩ đã tiến hành lấy dị vật dưới nội soi với thao tác cẩn trọng, an toàn, tránh làm tổn thương thêm màng nhĩ.

Quá trình xử trí diễn ra nhanh chóng, dị vật được lấy ra hoàn toàn, tai được làm sạch và kiểm tra lại tổn thương. Hiện bệnh nhân đã ổn định, giảm đau và nghe rõ hơn, được hướng dẫn chăm sóc, theo dõi phục hồi tại nhà.

con-trung.png
Con côn trùng được lấy ra thành công - Ảnh BVCC

Các bác sĩ Tai Mũi Họng Bệnh viện Hữu nghị Quảng Bình cảnh báo, trường hợp dị vật trong tai không hiếm gặp, đặc biệt vào mùa mưa hoặc thời tiết nóng ẩm – khi côn trùng nhỏ như kiến, gián, muỗi, ruồi… dễ xâm nhập vào tai trong lúc ngủ.

Ngoài ra, nhiều người tự ngoáy tai, dùng tăm bông, kẹp, que nhọn hoặc nhỏ dầu, nước để “lấy dị vật” khiến tình trạng càng nghiêm trọng hơn – có thể thủng màng nhĩ, viêm tai giữa, giảm thính lực.

Khuyến cáo từ bác sĩ tai mũi họng

- Khi nghi ngờ có côn trùng hoặc dị vật chui vào tai, giữ bình tĩnh, không tự lấy ra hoặc đưa vật nhọn vào tai.

- Không nhỏ dầu, cồn hay nước vào tai khi chưa biết rõ dị vật là gì.

- Đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa Tai Mũi Họng để được nội soi và xử trí đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn, tránh biến chứng.

#Dị vật trong tai #Chấn thương do côn trùng #Y học tai mũi họng #Nguy cơ mùa mưa #Cẩn trọng trong xử lý dị vật #Biện pháp phòng tránh dị vật

Bài liên quan

Sống Khỏe

5 con giòi sống trong tai người phụ nữ ở Khánh Hòa

Qua thăm khám, các y bác sĩ phát hiện trong tai một người phụ nữ ở Khánh Hòa có 5 con giòi đang sống cạnh xác một con côn trùng.

Ngày 25/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa (Khánh Hòa) thông tin, các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi, gắp 5 con giòi sống trong tai bệnh nhân H.T. (48 tuổi, xã Suối Dầu, Khánh Hòa).

Trước đó, ngày 23/10, bệnh nhân T được người nhà đưa đến Khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa kiểm tra trong tình trạng tai sưng to, liên tục chảy dịch kèm theo cơn đau dữ dội.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nguy cơ nhiễm khuẩn sau mưa lũ, cách phòng tránh hiệu quả

Sau mưa lũ, vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng phát triển, gây bệnh. Biết cách vệ sinh, xử lý nước và thực phẩm để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Những ngày gần đây, mưa lớn kéo dài đã khiến nhiều khu vực miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội, rơi vào tình trạng ngập úng. Nước ngập, rác thải, bùn đất khiến sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ bùng phát nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm.

Môi trường ẩm thấp, nước đọng và rác thải tích tụ là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, nấm mốc và côn trùng sinh sôi, gây ra các bệnh lý thường gặp như viêm đường hô hấp, tiêu chảy, bệnh ngoài da, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ hay uốn ván.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới