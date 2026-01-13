Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày cần phải khám ngay

Các dấu hiệu như ợ nóng, mất cảm giác ngon miệng, giảm cân đột ngột... có thể là cảnh báo ung thư dạ dày, phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả.

Bình Nguyên

Ung thư dạ dày là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong do ung thư ở cả nam và nữ tại Việt Nam. Bệnh gây tỷ lệ tử vong cao nhưng rất khó chẩn đoán vì người bệnh ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng hoặc có triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hoá khác.

Khi có tổn thương ác tính hình thành ở dạ dày, tùy thuộc vào từng giai đoạn của bệnh và vị trí của tổn thương mà người bệnh có thể có dấu hiệu khác nhau. Các triệu chứng ung thư dạ dày, bao gồm:

Biểu hiện đau hoặc khó chịu ở bụng, tức bụng

Nếu có cảm giác đầy bụng, tức bụng có thể là một dấu hiệu đầu tiên của ung thư dạ dày. Áp lực hoặc thỉnh thoảng có cảm giác đau nhói ở bụng, kèm theo ợ nóng quá mức... cũng có thể xảy ra khi mắc ung thư dạ dày. Tình trạng đầy tức bụng lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày (đau liên quan tới bữa ăn, giảm khi dùng các thuốc điều trị loét).

Chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn. Cảm giác nhanh no này có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình.

small-20230801-081427-896713-ung-thu-da-day-song-max-1800x1800-png-34ce154a56-4153-3621.jpg
Ảnh minh họa/Internet

Theo nghiên cứu, trên 70% số bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn đầu có biểu hiện chướng bụng, đầy hơi rõ rệt. Triệu chứng này thường xảy ra trong những thời điểm yên tĩnh. Khi hoạt động thể thao, phân tán tư tưởng nên triệu chứng này mất đi nhưng vẫn khiến hiệu quả điều tiết thức ăn của bệnh nhân suy giảm.

Đau bụng bất thường

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khoảng 70% người bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường gặp cảm giác đầy hơi, chướng bụng. Triệu chứng này thường xảy ra khi cơ thể nghỉ ngơi hoặc khi người bệnh đi ngủ.

Cảm giác ợ nóng và bị đầy bụng

Nếu thường xuyên cảm thấy ợ nóng và đầy bụng sau khi ăn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Thông thường, người hay gặp phải tình trạng ợ nóng có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tá tràng và loét dạ dày cao hơn. Nếu để tình trạng kéo dài, bệnh có nguy cơ chuyển biến thành ung thư dạ dày.

Mất cảm giác ngon miệng và chán ăn

Viêm loét dạ dày thường gây ra cảm giác không thèm ăn và mất hứng thú với thực phẩm, kết quả, người bệnh sẽ trở nên chán ăn. Nếu tình trạng này không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nó có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Vì vậy, đây cũng là một triệu chứng quan trọng mà mọi người cần chú ý.

Biểu hiện bất thường khi đi ngoài

Sự thay đổi bất thường trong màu sắc của phân, đặc biệt là khi phân có máu hoặc có màu đen là dấu hiệu của một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả dấu hiệu ung thư dạ dày. Nếu gặp phải dấu hiệu này, hãy đến thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán ngay lập tức.

Giảm cân đột ngột

Bệnh nhân mất cảm giác ngon miệng và mất hứng thú với thức ăn thường gây ra tình trạng sụt cân. Nếu người bệnh sụt cân quá nhanh và đột ngột cũng là một dấu hiệu cần phải chú ý.

Sụt cân không rõ nguyên nhân khiến người bệnh mệt mỏi, suy nhược. Ảnh minh họa/Internet
Sụt cân không rõ nguyên nhân khiến người bệnh mệt mỏi, suy nhược. Ảnh minh họa/Internet

Mệt mỏi và yếu đuối

Hoạt động của tế bào ung thư có thể làm suy yếu cơ thể, khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt.

Nôn ra máu

Nếu người bệnh trải qua cảm giác buồn nôn và nôn ra máu, đây cũng là một dấu hiệu không bình thường cảnh báo về sức khỏe của bạn. Hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được kiểm tra và chẩn đoán ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày có thể hoàn toàn chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và khối u được loại bỏ hoàn toàn, Tuy nhiên, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, bệnh nhân cần hợp tác chặt chẽ với bác sĩ để thực hiện các phương pháp điều trị giúp cải thiện tình trạng bệnh và sức khỏe tốt nhất có thể.

Theo bác sĩ, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, 93% bệnh nhân vẫn còn sống bình thường sau 5 năm. Việc điều trị ung thư dạ dày sớm cũng đơn giản hơn rất nhiều so với ung thư ở giai đoạn tiến triển hay giai đoạn muộn. Bệnh nhân không cần điều trị hóa chất, không phải chịu đựng phẫu thuật.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ cần tiến hành nội soi dạ dày để cắt hớt niêm mạc (Endoscopic Mucosal Resection- EMR) hoặc cắt tách niêm mạc (Endoscopic Submucosal Dissection- ESD) có nghĩa là tiến hành lấy toàn bộ vùng niêm mạc bị ung thư qua nội soi đường miệng với chất lượng sống tốt như người bình thường.

Ung thư dạ dày sớm là khi tổn thương ung thư chỉ nằm ở lớp niêm mạc chưa xâm lấn vào lớp dưới niêm mạc hoặc xuống lớp dưới niêm mạc. Tuy nhiên, hầu hết bệnh ung thư dạ dày được phát hiện khi ung thư phát triển ở giai đoạn muộn và khó có khả năng chữa khỏi.

Bác sĩ khuyến cáo, người dân nên nâng cao việc phòng chống bệnh ung thư dạ dày ngay từ sớm bằng cách:

Duy trì chế độ sinh hoạt, luyện tập, nghỉ ngơi khoa học.

Duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh với thực phẩm giàu vitamin và chất xơ.

Hạn chế ăn thực phẩm giàu nitric và acid amin thứ cấp như dưa muối, cà muối, đồ ăn lên men, thịt hun khói, đồ nướng. Bởi vì khi đi vào dạ dày, chất này sẽ kết hợp thành độc tố gây nguy cơ ung thư.

Không hút thuốc lá, uống rượu, bia hoặc sử dụng chất kích thích.

Hạn chế đồ ăn công nghiệp và nước ngọt đóng chai.

Chủ động tầm soát ung thư dạ dày sớm với trường hợp có yếu tố nguy cơ.

#ung thư dạ dày #dấu hiệu cảnh báo #ợ nóng #mất cảm giác ngon miệng #chướng bụng #ung thư

Bài liên quan

Sống Khỏe

Dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư phổi, cách phòng tránh

Các triệu chứng như ho kéo dài, đau ngực, khó thở và thay đổi giọng nói có thể là dấu hiệu sớm của ung thư phổi. Tầm soát sớm giúp tăng khả năng điều trị.

Ung thư phổi là loại ung thư thường gặp và ngày càng có xu hướng gia tăng. Gần đây, bệnh xuất hiện ở những người trẻ tuổi nhiều hơn. Vậy dấu hiệu sớm của căn bệnh này ra sao?

Dấu hiệu sớm cảnh báo

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày kèm dị tật ruột bẩm sinh

Bệnh nhân ung thư dạ dày kèm dị tật ruột xoay bất toàn đã trải qua ca mổ phức tạp, đảm bảo điều trị hiệu quả và tránh biến chứng nguy hiểm.

Theo báo SKĐS, bệnh nhân nam L.Q.C (60 tuổi, trú tại phường Việt Yên, Bắc Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng kéo dài, đầy chướng bụng, buồn nôn và nôn. Trước đó, bệnh nhân từng mua thuốc về tự điều trị nhiều đợt trong suốt gần nửa năm nhưng không cải thiện. Đợt này, khi cơn đau tăng, uống thuốc không đỡ, bệnh nhân đến Trung tâm Y tế Việt Yên thăm khám.

Qua nội soi dạ dày và sinh thiết tổn thương tại vùng bờ cong nhỏ, các bác sĩ phát hiện ổ loét lớn góc bờ cong nhỏ, kết quả sinh thiết xác định là ung thư dạ dày. Sau khi làm bilan (các xét nghiệm để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật), các bác sĩ đã hội chẩn và thống nhất chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Can thiệp cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày xuất huyết nặng

Các khối u tăng sinh mạch máu quá mức có thể gây vỡ các mạch máu này dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt.

Ngày 8/12, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, các bác sĩ đơn vị can thiệp mạch máu ngoại biên đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày biến chứng xuất huyết nặng.

Bệnh nhân C.V.Q (nam, 61 tuổi) nhập viện vì tiêu phân đen, tiền căn ung thư tâm vị dạ dày giai đoạn T4N2M1, di căn phổi – gan – xương (phát hiện từ tháng 6/2025). Bệnh nhân hóa trị được 01 tháng thì ngưng điều trị, sau đó tiếp tục nhập viện và đến nay đã hóa trị đến chu kỳ 4 (FOLFIRI).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới