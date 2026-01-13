Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày cần phải khám ngay

Các dấu hiệu như ợ nóng, mất cảm giác ngon miệng, giảm cân đột ngột... có thể là cảnh báo ung thư dạ dày, phát hiện sớm giúp điều trị hiệu quả.

Ung thư dạ dày là nguyên nhân thứ 3 gây tử vong do ung thư ở cả nam và nữ tại Việt Nam. Bệnh gây tỷ lệ tử vong cao nhưng rất khó chẩn đoán vì người bệnh ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng hoặc có triệu chứng dễ nhầm lẫn với bệnh tiêu hoá khác.

Khi có tổn thương ác tính hình thành ở dạ dày, tùy thuộc vào từng giai đoạn của bệnh và vị trí của tổn thương mà người bệnh có thể có dấu hiệu khác nhau. Các triệu chứng ung thư dạ dày, bao gồm:

Biểu hiện đau hoặc khó chịu ở bụng, tức bụng

Nếu có cảm giác đầy bụng, tức bụng có thể là một dấu hiệu đầu tiên của ung thư dạ dày. Áp lực hoặc thỉnh thoảng có cảm giác đau nhói ở bụng, kèm theo ợ nóng quá mức... cũng có thể xảy ra khi mắc ung thư dạ dày. Tình trạng đầy tức bụng lúc đầu, triệu chứng đau rất giống với trong loét dạ dày (đau liên quan tới bữa ăn, giảm khi dùng các thuốc điều trị loét).

Chính vì vậy, bệnh nhân thường chủ quan, xem nhẹ bệnh và chỉ đi khám khi đã quá muộn. Cảm giác nhanh no này có thể do khối u gây ra, nhưng cũng có thể do tình trạng không phải ung thư mà là đầy bụng - xảy ra khi một người có cảm giác rằng có thứ gì đó đang cản trở dạ dày của mình.

Ảnh minh họa/Internet

Theo nghiên cứu, trên 70% số bệnh nhân ung thư dạ dày giai đoạn đầu có biểu hiện chướng bụng, đầy hơi rõ rệt. Triệu chứng này thường xảy ra trong những thời điểm yên tĩnh. Khi hoạt động thể thao, phân tán tư tưởng nên triệu chứng này mất đi nhưng vẫn khiến hiệu quả điều tiết thức ăn của bệnh nhân suy giảm.

Đau bụng bất thường

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, khoảng 70% người bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường gặp cảm giác đầy hơi, chướng bụng. Triệu chứng này thường xảy ra khi cơ thể nghỉ ngơi hoặc khi người bệnh đi ngủ.

Cảm giác ợ nóng và bị đầy bụng

Nếu thường xuyên cảm thấy ợ nóng và đầy bụng sau khi ăn, đó có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư dạ dày giai đoạn đầu. Thông thường, người hay gặp phải tình trạng ợ nóng có nguy cơ cao mắc các vấn đề về tá tràng và loét dạ dày cao hơn. Nếu để tình trạng kéo dài, bệnh có nguy cơ chuyển biến thành ung thư dạ dày.

Mất cảm giác ngon miệng và chán ăn

Viêm loét dạ dày thường gây ra cảm giác không thèm ăn và mất hứng thú với thực phẩm, kết quả, người bệnh sẽ trở nên chán ăn. Nếu tình trạng này không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, nó có thể dẫn đến ung thư dạ dày. Vì vậy, đây cũng là một triệu chứng quan trọng mà mọi người cần chú ý.

Biểu hiện bất thường khi đi ngoài

Sự thay đổi bất thường trong màu sắc của phân, đặc biệt là khi phân có máu hoặc có màu đen là dấu hiệu của một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm cả dấu hiệu ung thư dạ dày. Nếu gặp phải dấu hiệu này, hãy đến thăm khám bác sĩ để được chẩn đoán ngay lập tức.

Giảm cân đột ngột

Bệnh nhân mất cảm giác ngon miệng và mất hứng thú với thức ăn thường gây ra tình trạng sụt cân. Nếu người bệnh sụt cân quá nhanh và đột ngột cũng là một dấu hiệu cần phải chú ý.

Sụt cân không rõ nguyên nhân khiến người bệnh mệt mỏi, suy nhược. Ảnh minh họa/Internet

Mệt mỏi và yếu đuối

Hoạt động của tế bào ung thư có thể làm suy yếu cơ thể, khiến bệnh nhân cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt.

Nôn ra máu

Nếu người bệnh trải qua cảm giác buồn nôn và nôn ra máu, đây cũng là một dấu hiệu không bình thường cảnh báo về sức khỏe của bạn. Hãy đến gặp bác sĩ ngay lập tức để được kiểm tra và chẩn đoán ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày có thể hoàn toàn chữa khỏi nếu được phát hiện sớm và khối u được loại bỏ hoàn toàn, Tuy nhiên, nếu bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn, bệnh nhân cần hợp tác chặt chẽ với bác sĩ để thực hiện các phương pháp điều trị giúp cải thiện tình trạng bệnh và sức khỏe tốt nhất có thể.

Theo bác sĩ, nếu phát hiện ở giai đoạn sớm, 93% bệnh nhân vẫn còn sống bình thường sau 5 năm. Việc điều trị ung thư dạ dày sớm cũng đơn giản hơn rất nhiều so với ung thư ở giai đoạn tiến triển hay giai đoạn muộn. Bệnh nhân không cần điều trị hóa chất, không phải chịu đựng phẫu thuật.

Ở giai đoạn sớm, người bệnh chỉ cần tiến hành nội soi dạ dày để cắt hớt niêm mạc (Endoscopic Mucosal Resection- EMR) hoặc cắt tách niêm mạc (Endoscopic Submucosal Dissection- ESD) có nghĩa là tiến hành lấy toàn bộ vùng niêm mạc bị ung thư qua nội soi đường miệng với chất lượng sống tốt như người bình thường.

Ung thư dạ dày sớm là khi tổn thương ung thư chỉ nằm ở lớp niêm mạc chưa xâm lấn vào lớp dưới niêm mạc hoặc xuống lớp dưới niêm mạc. Tuy nhiên, hầu hết bệnh ung thư dạ dày được phát hiện khi ung thư phát triển ở giai đoạn muộn và khó có khả năng chữa khỏi.