Đau bụng dữ dội người đàn ông phải cắt 5m ruột hoại tử vì tắc động mạch treo

Tắc động mạch treo thường hay khởi phát với tình trạng đau bụng không điển hình, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa khiến bệnh nhân chủ quan.

Thúy Nga

Tắc động mạch mạc treo là tình trạng tắc nghẽn động mạch nuôi ruột khiến máu không đến được ruột non và ruột già, gây ra hoại tử. Bệnh rất hiếm gặp với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Ê-kíp Phẫu thuật Ngoại khoa - Gây mê hồi sức Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu đã thực hiện thành công ca mổ cứu sống bệnh nhân tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên cấp tính.

Bệnh nhân nam, 60 tuổi ngụ phường Rạch Dừa, nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều, bí trung đại tiện. Qua thăm khám, chụp CTscan kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo tràng trên, các quai ruột phù nề.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Gây mê hồi sức đã khẩn trương tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện đoạn ruột non dài gần 5 mét bị hoại tử đen, ê-kíp đã tiến hành cắt bỏ toàn bộ phần ruột hoại tử sau đó nối lại phần ruột còn lại và hồi sức tích cực sau mổ. Sau 10 ngày điều trị, hồi sức tích cực bệnh nhân đã được xuất viện.

hoai-tu-mac-treo.jpg
Ê - kíp phẫu thuật cắt đoạn ruột non dài gần 5 mét bị hoại tử đen - Ảnh BVCC

BS.CKII Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Phẫu thuật viên thực hiện ca phẫu thuật chia sẻ, phẫu thuật tắc động mạch mạc treo tràng trên là một tối cấp cứu có tỷ lệ cứu sống thấp và dao động từ 0 đến 40% tùy mức độ và nguyên nhân, thời gian phẫu thuật thích hợp nhất là trước 6 giờ kể từ lúc bệnh khởi phát. Đây là căn bệnh rất hiếm gặp với triệu chứng đa dạng, khó chẩn đoán nên dễ bị bỏ qua.

Có nhiều nguyên nhân gây tắc mạch mạc treo như: xơ vữa động mạch, cục huyết khối đến từ tim, viêm mạch máu… sẽ làm cho cục máu đông kẹt lại ở những động mạch nuôi ruột. Bệnh thường hay khởi phát với tình trạng đau bụng không điển hình, có thể kèm theo rối loạn tiêu hóa khiến bệnh nhân chủ quan.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tắc động mạch mạc treo sẽ dẫn đến các nguy cơ rất nặng nề do hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy đa phủ tạng, tỷ lệ tử vong 60 – 100%. Nếu sống sót sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do đã cắt bỏ hầu hết ruột của người bệnh.

“Trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường; có tiền sử hút thuốc lá, ung thư….cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời”, bác sĩ khuyến cáo.

