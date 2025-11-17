Tổng Bí thư Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại phường Ba Đình, Hà Nội

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025), tối 16/11, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư Cụm 1, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Ba Đình - Ảnh: TTXVN

Cùng dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện lãnh đạo các cơ quan, bộ, ban, ngành Trung ương, Quốc hội và thành phố Hà Nội cùng đông đảo nhân dân Cụm 1, phường Ba Đình.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Ba Đình được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các phường: Quán Thánh, Trúc Bạch; phần lớn diện tích tự nhiên và một phần dân số của các phường Điện Biên, Ngọc Hà; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đội Cấn, Kim Mã, Đồng Xuân, Cửa Đông, Cửa Nam, Thụy Khuê. Phường Ba Đình giữ vị trí đặc biệt quan trọng của Thủ đô và cả nước, là địa bàn trung tâm đầu não về chính trị, hành chính, ngoại giao và văn hóa - di sản của quốc gia. Cụm 1 phường Ba Đình gồm 8 tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 với khoảng 2.200 hộ dân và 8.000 nhân khẩu. Các tầng lớp nhân dân và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong địa bàn có trình độ dân trí cao, luôn phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên địa bàn dân cư phường Ba Đình, Hà Nội - Ảnh: TTXVN

Năm 2025, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Tổ dân phố và sự chỉ đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Ba Đình, các Ban công tác Mặt trận tổ dân phố thuộc Cụm 1 đã phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước… đạt được nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, các Ban công tác Mặt trận đã tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tăng cường, củng cố, mở rộng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Cùng với đó là thực hiện công tác xóa đói, giảm nghèo, đoàn kết, tương thân tương ái, xây dựng tổ dân phố văn minh; phát huy tinh thần dân chủ, giám sát phản biện xã hội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu - Ảnh: TTXVN.

Trong không khí vui tươi, đầm ấm của Ngày hội, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo, đại biểu và nhân dân đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng của đất nước.

Chung vui với người dân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên địa bàn dân cư Cụm số 1, phường Ba Đình. Chia sẻ về những thành tựu nổi bật của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dự kiến tăng trưởng GDP cả năm ước đạt 8%, GDP bình quân đầu người ước đạt 5.000 USD. Thu ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt hơn 2,1 triệu tỷ đồng, bằng 109,1% dự toán năm và tăng 28,5% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỷ USD. Dự báo năm 2025 đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được quan tâm; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đối ngoại ngày càng hiệu quả.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho Ban tổ chức Ngày hội và gia đình chính sách - Ảnh: TTXVN.

Đối với thành phố Hà Nội, dự kiến tổng sản phẩm trên địa bàn chiếm khoảng 8% - 10% GDP cả nước. Thu ngân sách thuộc top 2 địa phương có đóng góp ngân sách lớn nhất (cùng với Thành phố Hồ Chí Minh), chiếm khoảng 26% tổng thu ngân sách cả nước. Năm 2025, Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu phát triển với các kết quả tích cực, dự kiến đạt 23/24 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, 2 chỉ tiêu quan trọng đều vượt kế hoạch là GRDP bình quân đầu người và tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa. "Thành tích này có sự đóng góp quan trọng của 126 xã, phường của Thủ đô, đặc biệt là sự đóng góp của phường Ba Đình", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhiệt liệt biểu dương về những kết quả mà thành phố Hà Nội, phường Ba Đình và Cụm số 1 đã đạt được trong thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ vui mừng trước không khí đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, thân tình; Ban công tác Mặt trận luôn sát dân, gần dân. An ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận và gia đình chính sách tiêu biểu - Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, từ nay đến cuối năm và đầu năm 2026 diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ 11, kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thành phố Hà Nội tập trung chỉ đạo triển khai Nghị quyết Đại hội thành phố vừa qua; từng bước giải quyết dứt điểm 4 vấn đề: ùn tắc giao thông; trật tự đô thị, xanh, sạch đẹp, văn minh; ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước, không khí và ngập úng ở đô thị, vùng ven đô; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu - Ảnh: TTXVN.

Mặt trận Tổ quốc các cấp đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo chỉ đạo rất cụ thể, sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm là: Cán bộ Mặt trận, đoàn thể phải giữ “3 gần”: gần dân - gần cơ sở - gần không gian số; “5 phải”: phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả; “4 không”: không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Mặt trận Tổ quốc phường Ba Đình tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy vai trò tự quản của nhân dân, xây dựng địa bàn “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... phấn đấu phường không có tệ nạn xã hội, không sử dụng, mua bán thuốc lá điện tử, ma túy, người vi phạm pháp luật.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho gia đình chính sách tiêu biểu - Ảnh: TTXVN

Chủ động, thường xuyên nắm bắt tâm tư và nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phối hợp giải quyết, Chủ tịch Quốc hội lưu ý thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Cùng với đó là đa dạng hóa các hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động; kịp thời biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến; đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào “Bình dân học vụ số”, “Học tập suốt đời”; chăm lo cho gia đình người có công với nước; vận động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đồng chí lãnh đạo đã trao quà tặng các gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn Cụm 1, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.