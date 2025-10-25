Hà Nội

Dạo phố ngày gió mùa, thưởng thức 7 món nóng làm ấm lòng du khách

Du lịch

Dạo phố ngày gió mùa, thưởng thức 7 món nóng làm ấm lòng du khách

Mùa gió mùa, Hà Nội không chỉ có những con phố lãng đãng sương mà còn níu chân du khách bằng hương vị ấm nồng từ 7 món ăn quen mà đặc trưng của mùa lạnh.

Vân Giang (Tổng hợp)
Mùa gió mùa, Hà Nội không ồn ào. Thành phố chỉ khe khẽ mời gọi bằng hơi ấm toả ra từ những gánh hàng thân thuộc – những hàng quán đã ở đó qua bao năm tháng, đi cùng người Hà Nội qua nhiều mùa đông. Ảnh Vinpearl
Khi gió lạnh ùa về, hương vị phố xưa lại dậy lên từ những món ăn tưởng giản dị mà đầy quyến rũ. Dưới đây là “bản đồ ẩm thực mùa gió mùa” được gom góp từ ký ức, từ những quán quen và cả những câu chuyện được kể suốt bao mùa trên phố. Ảnh Fuongfood
Đầu tiên phải kể đến trứng vịt lộn hầm ngải cứu – món ăn quen mà lạ. Cái đắng của ngải non quyện trong vị béo bùi của trứng và chút gừng cay khiến người ăn thấy ấm đến tận lòng. Nhiều quán còn hầm cùng xương để nước ngọt sâu, mùi thơm phảng phất trong làn khói sương của buổi chiều trở gió. Ảnh BHX
Khi đêm xuống, phố cổ sáng lên bằng hơi ấm của những quán chè nóng. Chí mà phù, bánh trôi tàu, lục tàu xá – ba món chè gốc Hoa đã thành “biểu tượng” của mùa đông Hà Nội. Ở Hàng Giầy hay Hàng Cân, những bát chè đen sánh, ngọt nhẹ và cay thơm gừng khiến người ta như trở lại tuổi thơ. Mỗi khi gió mùa về, hương gừng, mè, đậu xanh… hoà vào không khí se lạnh, tạo nên một “mùa hương” rất riêng của phố. Ảnh MIA
Từ chuyện ngọt sang mặn, bánh đúc nóng là món ăn khó quên. Chén bánh đúc dẻo mịn, chan nước chấm chua ngọt, rắc hành phi và thịt băm, chỉ cần húp một muỗng đã thấy ấm áp lan khắp cơ thể. Ảnh VinWonders
Sáng sớm, Hà Nội lại níu chân người ta bằng cháo sườn quẩy. Gánh cháo Hàng Bồ, đã hơn ba mươi năm, vẫn đều đặn nghi ngút khói mỗi khi trời trở gió. Bát cháo xay mịn, ruốc thơm, quẩy giòn – thứ giản dị mà đủ khiến buổi sáng lạnh trở nên ấm lòng. Ảnh Ngọc Linh
Đến chiều tối, phố phường rộn rã tiếng gọi nhau “đi ăn ốc”. Ốc luộc, chấm nước mắm gừng cay nồng, ăn cùng sung chát và lá chanh thơm lừng ấy là hương vị Hà Nội không thể lẫn. Cạnh nồi ốc nghi ngút khói, có khi người ta gọi thêm vài quả trứng cút lộn hay nem chua rán những “mảnh tuổi trẻ” nơi quán nhỏ vỉa hè. Ảnh MIA
Và sẽ thật thiếu nếu không nhắc đến khoai nướng, ngô nướng – những “ngọn lửa nhỏ” của mùa đông. Ở ngõ Tạm Thương, Hàng Da hay chợ Hàng Bè, từng bắp ngô vàng ruộm, từng củ khoai bốc khói nghi ngút khiến đôi tay tê cóng cũng trở nên ấm áp. Ảnh Tundidauthe
