Dạo chơi bãi biển, vô tình nhặt được rìu đá của người Neanderthal 60.000 năm

Một bé trai đang chơi trên bãi biển tìm thấy viên đá sáng bóng và được cho biết đó là một chiếc đầu rìu đá của người Neanderthal có niên đại 60.000 năm.