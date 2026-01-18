Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Dạo chơi bãi biển, vô tình nhặt được rìu đá của người Neanderthal 60.000 năm

Kho tri thức

Dạo chơi bãi biển, vô tình nhặt được rìu đá của người Neanderthal 60.000 năm

Một bé trai đang chơi trên bãi biển tìm thấy viên đá sáng bóng và được cho biết đó là một chiếc đầu rìu đá của người Neanderthal có niên đại 60.000 năm.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Ben Witten, 9 tuổi, đến từ Shoreham ở West Sussex, Anh, khi đang chơi trên bãi biển thì bất ngờ tìm thấy vật thể lạ sáng bóng. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Ben Witten, 9 tuổi, đến từ Shoreham ở West Sussex, Anh, khi đang chơi trên bãi biển thì bất ngờ tìm thấy vật thể lạ sáng bóng. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Sau đó, gia đình cậu bé báo cáo sự việc lên Bảo tàng Worthing và kết quả công bố sự thật rất bất ngờ. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Sau đó, gia đình cậu bé báo cáo sự việc lên Bảo tàng Worthing và kết quả công bố sự thật rất bất ngờ. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Kết quả cho thấy, đó là đầu của một chiếc rìu cổ. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Kết quả cho thấy, đó là đầu của một chiếc rìu cổ. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Vật thể làm hoàn toàn bằng chất liệu đá lửa, ước tính có niên đại khoảng 60.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Vật thể làm hoàn toàn bằng chất liệu đá lửa, ước tính có niên đại khoảng 60.000 năm tuổi. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Theo các chuyên gia Bảo tàng Worthing đầu rìu đá lửa này do người Neanderthal chế tác cách đây hàng chục nghìn năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Theo các chuyên gia Bảo tàng Worthing đầu rìu đá lửa này do người Neanderthal chế tác cách đây hàng chục nghìn năm trước. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
James Sainsbury, người phụ trách khảo cổ học tại Bảo tàng Worthing cho biết, đây là hiện vật cổ nhất được trưng bày trong 10 năm qua. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
James Sainsbury, người phụ trách khảo cổ học tại Bảo tàng Worthing cho biết, đây là hiện vật cổ nhất được trưng bày trong 10 năm qua. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, đầu rìu của người Neanderthal xưa được tìm thấy là cực kỳ hiếm. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Ông cũng nhấn mạnh rằng, đầu rìu của người Neanderthal xưa được tìm thấy là cực kỳ hiếm. Ảnh: @Bảo tàng Worthing.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
#Rìu đá. người Neanderthal #đá lửa #công cụ #bãi biển

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT