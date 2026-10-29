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Doanh nghiệp

Sống chất riêng, nghỉ dưỡng đúng gu, theo mong muốn tại Vinhomes Royal Island

Ngôi nhà không chỉ phản ánh thành quả sau nhiều năm gây dựng sự nghiệp, mà còn thể hiện cách mỗi người lựa chọn tận hưởng cuộc sống. Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), biệt thự đảo, villa Golf, chung cư và shophouse mở ra nhiều phong cách an cư, nghỉ dưỡng và kinh doanh, giúp chủ nhân sở hữu không gian phù hợp với nhu cầu và dấu ấn cá nhân.

PV

Người mua nhà tìm gì, Vinhomes Royal Island có lựa chọn ấy

Tại Vinhomes Royal Island, quy mô đô thị đảo và hệ sinh thái tiện ích đa dạng mở ra nhiều phương án để chủ nhân lựa chọn. Tùy nhu cầu, mỗi gia đình có thể ưu tiên sự riêng tư, trải nghiệm thể thao, nhịp sống cộng đồng hoặc khả năng kết hợp an cư với kinh doanh.

Với hệ thống villa và biệt thự, không gian riêng tư và nhu cầu nghỉ dưỡng được đặt cạnh mục tiêu an cư lâu dài. Một căn nhà phù hợp cho phép gia chủ sắp đặt hài hòa khu vực sinh hoạt chung và những khoảng riêng cần thiết. Bữa cơm gia đình, cuộc trò chuyện cuối ngày hay dịp đón bạn bè đều có thêm không gian để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

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Biệt thự giữa cảnh quan đảo sinh thái mở ra khoảng riêng để chủ nhân an cư, nghỉ dưỡng và tận hưởng cuộc sống theo gu riêng.

Lợi thế riêng của biệt thự đảo còn đến từ địa thế hiếm có của Vũ Yên. Vinhomes Royal Island có quy mô 877ha, được bao bọc bởi ba dòng sông và tiếp giáp hơn 16km mặt nước tự nhiên. Cảnh quan khoáng đạt tạo nên bối cảnh sống khác biệt, trong đó vị trí, hướng nhìn và sự kết nối với thiên nhiên góp phần định hình trải nghiệm của từng căn nhà.

Với người yêu golf, villa Golf gợi mở phong cách sống gắn với đam mê thể thao. Sân golf 36 hố, quy mô 160ha đã đi vào hoạt động, tạo điều kiện để cư dân kết hợp sở thích với nhịp sống thường ngày. Trong khi đó, chung cư là lựa chọn dành cho những người ưu tiên nhịp sống cộng đồng và sự kết nối. Giữa cấu trúc đô thị đa dạng, mỗi gia đình có thể cân nhắc loại hình phù hợp với cách tổ chức sinh hoạt, nhu cầu sử dụng và những ưu tiên riêng. Giá trị của lựa chọn nằm ở sự vừa vặn giữa không gian sống và nhịp sống của chủ nhân.

Shophouse lại hướng đến nhóm khách hàng muốn kết hợp nơi ở với hành trình kinh doanh. Các tuyến phố với hàng nghìn căn shop mở ra không gian cho hoạt động mua sắm, dịch vụ và giao lưu. Với sản phẩm phù hợp về vị trí và công năng, chủ nhân có thể cân nhắc mô hình kết hợp an cư, kinh doanh hoặc khai thác dịch vụ theo kế hoạch của mình.

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Cồng đồng cư dân và dòng khách tham quan, vui chơi, giải trí trung bình 20.000 - 30.000 lượt/ngày tạo nền tảng vững chắc cho hoạt động kinh doanh tại shophouse.

Hệ sinh thái tiện ích làm phong phú trải nghiệm sống

Dù lựa chọn loại hình nào, môi trường và tiện ích sống vẫn là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên giá trị an cư khác biệt tại Vinhomes Royal Island. Vincom Mega Mall phục vụ nhu cầu mua sắm, ẩm thực và giải trí, trong khi Phòng khám Đa khoa Quốc tế Vinmec bổ sung lựa chọn chăm sóc sức khỏe. Các tiện ích hiện diện trong cùng hệ sinh thái giúp gia đình thuận tiện hơn khi sắp xếp sinh hoạt hằng ngày.

Với nhu cầu vui chơi và khám phá, VinWonders 20ha, Học viện Cưỡi ngựa Hoàng Gia và Royal Marina mở rộng lựa chọn trải nghiệm. Những hoạt động cùng con, môn thể thao muốn thử sức hay cuộc hẹn với bạn bè đều có thêm địa chỉ để bắt đầu. Nhờ đó, giá trị của ngôi nhà vượt ra khỏi không gian riêng và được nối dài qua những trải nghiệm dành cho từng thành viên.

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Hệ sinh thái thương mại, y tế, thể thao và giải trí góp phần làm phong phú trải nghiệm sống tại Vinhomes Royal Island.

Không gian xanh cũng góp phần định hình chất lượng sống tại đô thị đảo. Hơn 280ha cây xanh và mặt nước cùng 31 công viên nội khu có tổng diện tích gần 18ha, dành chỗ cho những khoảng nghỉ giữa lịch trình bận rộn. Cư dân có thể đi dạo, vận động hoặc trò chuyện cùng gia đình trong những không gian gần gũi với thiên nhiên. Những hoạt động tưởng chừng giản dị ấy góp phần nuôi dưỡng chất lượng sống qua từng ngày.

Bên cạnh hệ sinh thái tiện ích, chương trình “Về ở sớm - Hưởng trọn cả hệ đặc quyền tỷ phú” gia tăng quyền lợi cho cư dân chuyển về trước ngày 30/6/2027. VinWonders miễn phí năm đầu cho bốn người mỗi villa, giảm 70% giá vé năm thứ hai và 50% năm thứ ba. Quyền lợi học mã thuật gồm thẻ Loyalty Membership định danh trong một năm, miễn phí cho bốn người mỗi villa, với thời lượng lên tới 24 buổi mỗi villa. Phòng khám Vinmec miễn phí khám không giới hạn, giảm 10% chi phí xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, đồng thời giảm 50% phí cấp cứu từ Vũ Yên đến Vinmec Hải Phòng (quyền lợi có thời hạn 12 tháng)…

Với các gia đình Hải Phòng đang tìm kiếm một không gian sống phù hợp với thành quả và phong cách riêng, Vinhomes Royal Island mang đến nhiều lựa chọn để cân nhắc. Từ biệt thự đảo đề cao sự riêng tư, villa golf gắn với đam mê thể thao đến chung cư hướng tới nhịp sống cộng đồng hay shophouse kết hợp kinh doanh, mỗi loại hình đáp ứng một nhu cầu khác nhau.

Khi con còn nhỏ, sự thuận tiện có thể được ưu tiên; khi các thành viên muốn dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn, khoảng riêng và cảnh quan lại trở nên đáng chú ý. Nhiều loại hình nhà ở trong cùng một đô thị tạo thêm cơ sở để khách hàng cân nhắc lựa chọn phù hợp với nhu cầu hiện tại và định hướng dài hạn.

#Vinhomes Royal Island #Vinhomes #Bất động sản Hải Phòng #Biệt thự đảo #Tiện ích đô thị

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