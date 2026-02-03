Danh sách 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng được tuyên dương

96 Bí thư Chi bộ tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương Có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025.

Việc lồng ghép Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X làm cho buổi lễ trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Danh sách 96 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong toàn Đảng năm 2026: