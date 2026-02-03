Hà Nội

Chính trị

Danh sách 96 Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng được tuyên dương

96 Bí thư Chi bộ tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương Có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thiên Tuấn

Tối 3/2, tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc trong toàn Đảng năm 2026 và công bố, trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X - năm 2025.

anh-chup-man-hinh-2026-02-03-luc-205140.png

Việc lồng ghép Lễ tuyên dương Bí thư Chi bộ xuất sắc và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ X làm cho buổi lễ trở thành một hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng thành công Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Danh sách 96 Bí thư chi bộ tiêu biểu trong toàn Đảng năm 2026:

STT
 Họ và Tên
 Chức vụ và Đơn vị công tác
1
 Nguyễn Thế Dùng
 Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Thôn, Đảng bộ xã Gia Bình, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.
2
 Vi Thị Hằng
 Bí thư Chi bộ thôn Cầu Nhạc, Đảng bộ xã Biên Sơn, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh.
3
 Trần Trung Kiên
 Bí thư Chi bộ thôn Bù Xia, Đảng bộ xã Đắk Ơ, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
4
 Phan Thị Như Hoa
 Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Tam Phước, Đảng bộ xã Tam Phước, Đảng bộ tỉnh Đồng Nai.
5
 Y Khăm Ta Niê
 Bí thư Chi bộ, Trưởng buôn A1, Đảng bộ xã Ea Súp, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
6
 Lê Văn Tài
 Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vạn Lộc, Đảng bộ xã Hòa Mỹ, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.
7
 Lâm Văn Bảng
 Bí thư Chi bộ Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Đảng bộ xã Phú Xuyên, Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
8
 Nguyễn Hùng Khánh
 Bí thư chi bộ Tổ dân phố số 4, Đảng bộ phường Tây Hồ, Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
9
 Ngô Văn Thành
 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 32, Đảng bộ phường Ba Đình, Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
10
 Dương Thị Lâm
 Bí thư Chi bộ thôn Văn Quán, Đảng bộ Xã Thanh Oai, Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
11
 Nguyễn Quyết Thắng
 Bí thư Chi bộ thôn Yến Vỹ, Đảng bộ xã Hương Sơn, Đảng bộ Thành phố Hà Nội.
12
 Cao Xuân Thạo
 Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác xã hội, Đảng bộ Cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
13
 Trịnh Thuý Mùi
 Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
14
 Tạ Thị Xuân
 Bí thư Chi bộ Trường Mẫu giáo Vĩnh Hanh, Đảng bộ xã Vĩnh Hanh, Đảng bộ tỉnh An Giang.
15
 Vũ Thị Thủy Mến
 Bí thư Chi bộ Tổng hợp, Đảng bộ Phòng Hậu Cần, Đảng bộ Công an tỉnh An Giang, Đảng bộ tỉnh An Giang.
16
 Chang Hà Cà
 Bí thư Chi bộ bản Ka Lăng, Đảng bộ xã Thu Lũm, Đảng bộ tỉnh Lai Châu.
17
 Lừu Văn Thân
 Bí thư Chi bộ bản Mấn 1, Đảng bộ xã Sin Suối Hồ, Đảng bộ tỉnh Lai Châu.
18
 Vi Văn Tươi
 Bí thư Chi bộ bản Thủy Thành, Đảng bộ xã Sơn Thủy, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
19
 Hà Xuân Kiên
 Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Châu Thành, Đảng bộ xã Hợp Tiến, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
20
 Lương Thị Lài
 Bí thư Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lưới thép Minh Quang, Đảng bộ phường Hàm Rồng, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.
21
 Đào Ngọc Thắng
 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu 7, Đảng bộ xã Lâm Thao, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.
22
 Bùi Văn Sinh
 Bí thư Chi bộ xóm Mý, Đảng bộ xã Vân Sơn, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.
23
 Khương Thị Minh Quế
 Bí thư Chi bộ thôn Phú Cường, Đảng bộ xã Hợp Lý, Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.
24
 Đinh Anh Dũng
 Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Đảng bộ Công an tỉnh Nghệ An, Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
25
 Bùi Văn Chung
 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận, Bí thư Chi bộ Đội Quản lý thị trường số 3, Đảng bộ Sở Công Thương, Đảng bộ Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
26
 Sầm Thị Lan
 Bí thư Chi bộ Bản Kiềng, Đảng bộ xã Châu Tiến, Đảng bộ tỉnh Nghệ An.
27
 Trịnh Ngọc Đức
 Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Đảng bộ Văn phòng Quốc hội, Đảng bộ Quốc hội.
28
 Đỗ Văn Tạo
 Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Kiểm toán nhà nước thuộc Đảng Bộ Quốc hội.
29
 Phạm Văn Dũng
 Bí thư Chi bộ khoa Nhi, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
30
 Lưu Văn Trạng
 Bí thư Chi bộ thôn Ia Lâm, Đảng bộ xã Ia Krêl, Đảng bộ tỉnh Gia Lai.
31
 Nguyễn Ái Việt
 Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Làng Nhội, Đảng bộ xã Đông Ngũ, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
32
 Nguyễn Ngọc Toản
 Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin, Đảng bộ Than Quảng Ninh, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh.
33
 Quàng Văn Óng
 Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Nà Lốc II, Đảng bộ xã Chiềng Sơ, Đảng bộ tỉnh Sơn La.
34
 Và A Dơ
 Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Pá Cháo A, Đảng bộ xã Co Mạ, Đảng bộ tỉnh Sơn La.
35
 Chrum Thị Hoan
 Bí thư Chi bộ thôn Pà Dấu 1, Đảng bộ xã Thạnh Mỹ, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.
36
 Phạm Hồng Khoa
 Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Hóa dầu Đà Nẵng, Đảng bộ phường Hòa Cường, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng.
37
 Dương Văn Minh
 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 32, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
38
 Mô Văn Họa
 Bí thư Chi bộ thôn Bản Cảm, Đảng bộ xã Cao Minh, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.
39
 Nguyễn Thị Huế Phương
 Bí thư Chi bộ Trường Mẫu giáo An Hiệp, Đảng bộ xã An Ninh, Đảng bộ thành phố Cần Thơ.
40
 Trần Văn Tươi
 Bí thư Chi bộ ấp 4B, Đảng bộ xã Tân Hòa, Đảng bộ thành phố Cần Thơ.
41
 Vũ Quang Việt
 Bí thư Chi bộ thôn An Nông 2, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Trần Phú, Đảng bộ xã Nam Minh, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.
42
 Lại Hồng Giang
 Bí thư Chi bộ Tổ 1, Đảng bộ phường Phù Vân, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.
43
 Nguyễn Văn Quyền
 Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn xây dựng Xuân Quyền, Đảng bộ xã Gia Phong, Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.
44
 Nguyễn Hoàng Ân
 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp Đường Long, Đảng bộ xã Thạnh Đức, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.
45
 Nguyễn Hoài Trung
 Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 3, Đảng bộ xã Đức Hòa, Đảng bộ tỉnh Tây Ninh.
46
 Kỳ Văn Bình
 Bí thư Chi bộ thôn Bản Mạ, Đảng bộ xã Kiên Mộc, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
47
 Dương Công Đỗ
 Bí thư Chi bộ thôn Thâm Pát, Đảng bộ xã Bắc Sơn, Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn.
48
 Phạm Quốc Hùng
 Bí thư Chi bộ Phòng 3, Trưởng phòng 3/C03, Đảng bộ Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Đảng bộ Công an Trung ương.
49
 Lê Đình Dũng
 Bí thư Chi bộ 5, Trưởng phòng 5/A02, Đảng bộ Cục An ninh nội địa, Đảng bộ Công an Trung ương.
50
 Nguyễn Đức Ngoãn
 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 2 Vĩnh Ninh, Đảng bộ phường Thuận Hóa, Đảng bộ thành phố Huế.
51
 Lê Văn Luyến
 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 8 Phú Hậu, Đảng bộ phường Phú Xuân, Đảng bộ thành phố Huế.
52
 Lưu Nguyệt Anh
 Bí thư Chi bộ Múc, Đảng bộ xã Bảo Thắng, Đảng bộ tỉnh Lào Cai.
53
 Mùa A Của
 Bí thư Chi bộ thôn Làng Sang, Đảng bộ xã Púng Luông, Đảng bộ tỉnh Lào Cai.
54
 Thạch Kim Thị Tâm
 Bí thư Chi bộ ấp Bà Ép, Đảng bộ xã Tiểu Cần, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.
55
 Nguyễn Thị Trước
 Bí thư Chi bộ Khu phố 6, Đảng bộ phường Phú Khương, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long.
56
 Thò Mý Xá
 Bí thư Chi bộ thôn Cán Chu Phìn, Đảng bộ xã Khâu Vai, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.
57
 Mã Phúc Hương
 Bí thư Chi bộ thôn Làng Hản, Đảng bộ xã Tân Trào, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.
58
 Đinh Thị Huệ
 Bí thư Chi bộ thôn Tân Đức, Đảng bộ xã Tuyên Sơn, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị
59
 Hồ Văn Thới
 Bí thư Chi bộ thôn A Máy, Đảng bộ xã Lìa, Đảng bộ tỉnh Quảng Trị.
60
 Phan Trung Tuấn
 Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Đảng bộ Bộ Nội vụ, Đảng bộ Chính phủ.
61
 Nguyễn Văn Cương
 Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý, Đảng bộ Bộ Tư pháp, Đảng bộ Chính phủ.
62
 Nguyễn Văn Hải
 Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Đảng bộ Chính phủ
63
 Phạm Thị Hồng Minh
 Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện Hóa học, Bí thư Chi bộ Hóa học các hợp chất thiên nhiên, Đảng bộ Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đảng bộ Chính phủ.
64
 Nguyễn Xuân Phong
 Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Thăm dò, Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Đảng bộ Chính phủ.
65
 Vũ Thị Khẩn
 Bí thư Chi bộ, Hiệu Trưởng Trường Mầm non Đất Mũi, Đảng bộ xã Đất Mũi, Đảng bộ tỉnh Cà Mau.
66
 Danh Tre
 Bí thư chi bộ ấp Phú Tân, Đảng bộ xã Ninh Quới, Đảng bộ tỉnh Cà Mau.
67
 Vàng A Chứ
 Bí thư Chi bộ bản Há Là Chủ B, Đảng bộ xã Pa Ham, Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
68
 Mùa A Lầu
 Bí thư chi bộ bản Hua Sa B, Đảng bộ xã Quài Tở, Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
69
 Lê Văn Tùng
 Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa, Đảng bộ Sở Y tế, Đảng bộ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
70
 Nguyễn Sỹ Ninh
 Bí thư Chi bộ Đảo A1 - A2, Trưởng phòng Quản lý Bảo vệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa, Đảng bộ Công ty Yến sào Khánh Hòa, Đảng bộ Uỷ ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.
71
 Lục Quang Trung
 Thượng tá, Bí thư Chi bộ Phòng Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đảng bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.
72
 Hoàng Văn Dương
 Bí thư Chi bộ xóm Phia Cọ, Đảng bộ xã Nam Quang, Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.
73
 Hồ Văn Son
 Bí thư Chi bộ Y tế dự phòng, Đảng bộ Trung tâm Y tế khu vực Tân Phú Đông, Đảng bộ xã Tân Phú Đông, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.
74
 Phan Thanh Phương
 Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Nhân dân ấp Bình Hòa, Đảng bộ xã Bình Thành, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.
75
 Nguyễn Duy Khánh
 Bí thư Chi bộ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giấy Koyna Việt Nam, Đảng bộ bộ phận Khu Công nghiệp Nhật Bản - Hải Phòng, Đảng bộ cơ sở Khu Kinh tế Hải Phòng, Đảng bộ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
76
 Nhâm Thị Nga
 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 30, Đảng bộ phường Thành Đông, Đảng bộ thành phố Hải Phòng.
77
 Chế Thị Thanh Xuân
 Bí thư Chi bộ thôn Lương Nam, Đảng bộ xã Lương Sơn, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.
78
 Đặng Ngọc Bình
 Bí thư Chi bộ thôn Lộc Quý, Đảng bộ phường Xuân Trường - Đà Lạt, Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.
79
 Nguyễn Văn Trường
 Bí thư Chi bộ, Vụ Trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Đảng bộ Cơ quan Ban Nội chính Trung ương, Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương.
80
 Lê Thế Phúc
 Bí thư Chi bộ, Vụ Trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Đảng bộ Tòa án Nhân dân Tối cao, Đảng bộ Các cơ quan Đảng Trung ương.
81
 Nguyễn Khắc Mộc
 Bí thư Chi bộ Khu phố 19, Đảng bộ phường Tân Sơn Hòa, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
82
 Hồ Văn Tư
 Bí thư Chi bộ Khu phố Hòa Phú 2, Đảng bộ phường Bình Dương, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
83
 Nguyễn Văn Hài
 Bí thư Chi bộ 5, Đảng bộ cơ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pouyuen Việt Nam, Đảng bộ phường Tân Tạo, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
84
 Đinh Đức Thắng
 Bí thư Chi bộ Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Đảng bộ cơ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Đảng bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh
85
 Ngô Ngọc Quang Minh
 Bí thư Chi bộ Lâm sàng khối Nội 2, Bí thư Đảng ủy Đảng bộ Bệnh viện Nhi Đồng 1, Đảng bộ Phường Vườn Lài, Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh.
86
 Hà Huy Lục
 Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Bắc Hồng 5, Đảng bộ phường Bắc Hồng Lĩnh, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
87
 Mai Văn Tường
 Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, Đảng bộ xã Cẩm Bình, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.
88
 Nguyễn Văn Khuyến
 Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Hạ, Đảng bộ xã A Sào, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.
89
 Đặng Cao Cường
 Bí thư Chi bộ Viện Nghiên cứu cây trồng, Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn ThaiBinh Seed, Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo, Đảng bộ tỉnh Hưng Yên.
90
 Võ Đình Tiến
 Bí thư chi bộ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Đảng bộ Quân khu 5, Đảng bộ Quân đội.
91
 Trần Văn Đông
 Bí thư chi bộ Nhà giàn DK1/7, Tiểu đoàn DK1, Vùng 2, Đảng bộ Quân chủng Hải quân, Đảng bộ Quân đội.
92
 Vũ Văn Hiếu
 Bí thư chi bộ Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Hải đoàn Biên phòng 38, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng, Đảng bộ Quân đội.
93
 Trần Quang Đức
 Bí thư chi bộ Trung tâm H1, Viện Hàng không vũ trụ Viettel, Đảng bộ Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội, Đảng bộ Quân đội.
94
 Nguyễn Đình Hào
 Bí thư Chi bộ Đội 1, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 732, Đảng bộ Binh đoàn 15, Đảng bộ Quân đội.
95
 A Khưn
 Bí thư Chi bộ thôn Tu Thôn, Đảng bộ xã Măng Bút, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
96
 Lê Thị Thanh Nhị
 Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Pơ - Niêng, Đảng bộ xã Sơn Tây Thượng, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
