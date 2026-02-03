Bí thư chi bộ say mê nghiên cứu, làm lợi hàng tỷ đồng cho ngành than

Là Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3, anh Nguyễn Ngọc Toản đã đề xuất nhiều sáng kiến kỹ thuật mang lại giá trị hàng tỷ đồng.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, Quản đốc phân xưởng, anh Nguyễn Ngọc Toản, Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương Vinacomin, Đảng bộ Than Quảng Ninh đã quy tụ, phát huy đoàn kết cán bộ, đảng viên và người lao động, lãnh đạo đơn vị hoàn thành vượt mức chỉ tiêu sản xuất được giao. Đặc biệt, anh Toản còn có nhiều sáng kiến, giải pháp trong quản lý, điều hành được công nhận với tổng giá trị làm lợi cho công ty là 1.678.689.152 đồng.

Anh Nguyễn Ngọc Toản, Bí thư chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3, Đảng bộ Công ty Cổ phần Than Mông Dương Vinacomin, Đảng bộ Than Quảng Ninh

Người bí thư chi bộ luôn có mặt nơi khó khăn nhất

Sinh năm 1980 tại xã Thư Trì, tỉnh Hưng Yên, anh Nguyễn Ngọc Toản có hơn 20 năm làm việc trong ngành Than, trưởng thành từ vị trí thợ lò trực tiếp sản xuất. Được kết nạp Đảng ngày 19/5/2007, anh từng bước rèn luyện, phấn đấu trong môi trường lao động đặc thù, nhiều áp lực về tiến độ, an toàn và điều kiện địa chất.

Được đào tạo chuyên môn kỹ sư kỹ thuật mỏ, năm 2015 anh được tập thể tín nhiệm giao nhiệm vụ Quản đốc phân xưởng. Hiện nay, anh đồng thời đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Đào lò 3, trực tiếp quản lý 120 công nhân lao động, chỉ đạo sản xuất tại khu vực khai thác mức -250 mét, cánh Đông mỏ Mông Dương, nơi có điều kiện địa chất phức tạp, nhiều nước, ảnh hưởng lớn đến tổ chức thi công.

Trong vai trò người đứng đầu chi bộ, anh Toản chú trọng duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng gắn với nhiệm vụ sản xuất và an toàn lao động.

Trên thực địa sản xuất, anh Toản thường xuyên có mặt tại các vị trí khó khăn, trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và cùng tập thể lãnh đạo phân xưởng điều hành lao động linh hoạt, phù hợp điều kiện thực tế. Nhờ đó, nhiều năm liền đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Năm 2024, Phân xưởng Đào lò 3 đào lò đạt 4.481 mét (132% kế hoạch), than khai thác đạt 44.119 tấn (147% kế hoạch), thu nhập bình quân người lao động đạt trên 22,6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2025, các chỉ tiêu tiếp tục vượt kế hoạch với 4.251 mét lò đào mới, hơn 42.228 tấn than khai thác, thu nhập bình quân đạt trên 23,2 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến năm 2026, phân xưởng đảm nhận đào 3.400 mét lò mới.

Say mê nghiên cứu khoa học, làm lợi trên một tỷ đồng

Bên cạnh công tác quản lý, điều hành sản xuất, anh Nguyễn Ngọc Toản dành nhiều thời gian nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn lao động tại phân xưởng. Giai đoạn 2021–2025, anh và tập thể Phân xưởng Đào lò 3 có 06 sáng kiến được công nhận, với tổng giá trị làm lợi 1.678.689.152đ.

Các sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn của anh Toản đã đem lại nhiều giá trị cho công ty.

Trong đó, năm 2021, có 2 sáng kiến với giá trị làm lợi 318.081.246đ; năm 2022 có 1 sáng kiến với giá trị làm lợi 56.044.546đ; năm 2023 có 1 sáng kiến với giá trị làm lợi 105.195.000đ; năm 2024 có 01 sáng kiến với giá trị làm lợi 94.631.560đ. Năm 2025, tập thể phân xưởng có 2 sáng kiến với tổng giá trị làm lợi 1.104.736.800đ.

Trong đó, năm 2024, giải pháp cải thiện điều kiện vận chuyển vật liệu và thoát nước trong khai thác lò chợ được Công ty công nhận, mang lại hiệu quả rõ rệt. Năm 2025, hai giải pháp trọng tâm gồm: điều hành sản xuất linh hoạt để hoàn thành chỉ tiêu quý I, chuẩn bị tốt diện sản xuất quý II/2025; và sáng kiến hợp lý hóa công tác thông gió, đi lại và vận chuyển vật liệu phục vụ đào chống các gương lò vỉa K8 – cánh Đông, được triển khai hiệu quả, vừa nâng cao năng suất, vừa cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

Theo anh Toản, để sản xuất hiệu quả, yếu tố đoàn kết nội bộ và an toàn lao động phải được đặt lên hàng đầu. Trên cơ sở đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tinh thần trách nhiệm và sự hỗ trợ lẫn nhau giữa cán bộ, công nhân trong phân xưởng được duy trì, tạo sự thống nhất trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020–2025, Chi bộ Phân xưởng Đào lò 3 được Đảng ủy Công ty CP Than Mông Dương xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 3 năm liên tiếp từ 2023–2025 được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phân xưởng được tặng Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm liền giai đoạn 2020–2024; được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2021–2022.

Cá nhân anh Nguyễn Ngọc Toản 5 năm liền (2021–2025) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; năm 2023 được Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam công nhận Chiến sĩ thi đua cấp Tập đoàn; Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025). Anh cũng là một trong hai Bí thư chi bộ xuất sắc tiêu biểu của tỉnh Quảng Ninh được lựa chọn tham dự Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc toàn Đảng năm 2026.