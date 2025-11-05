Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Dám dừng, dám tiến: Triết lý coolcation của thế hệ trẻ để giải nhiệt

Tháng 10, khi nắng đã dịu, deadline vừa hạ nhiệt, thành phố cũng như được thở ra sau những tháng ngày căng mình chạy đua.

PV

Trong khoảng lặng hiếm hoi ấy, người trẻ tìm cho mình cách “giải nhiệt” với những chuyến đi, những phút tĩnh lặng để làm mát tâm trí, tìm lại sự cân bằng trước mùa nước rút cuối năm.

Giữa xu hướng “coolcation” - kỳ nghỉ hạ nhiệt cả thân, tâm, trí, người trẻ đang viết nên một lối sống mới: dám đối diện áp lực, dũng cảm dừng lại để sống mạnh mẽ hơn.Như Phương Lan (28 tuổi, TP HCM), trưởng nhóm Digital Marketing tại một doanh nghiệp vật liệu xây dựng và nội thất, người đã chọn Bảo Lộc làm điểm dừng để làm mới chính mình sau 9 tháng miệt mài chạy cùng deadline và KPI.

Giải phóng tâm trí với hương trà giữa núi rừng

Suốt nhiều tháng liền, Lan biến áp lực thành động lực để dẫn dắt đội nhóm. Nhưng cường độ công việc dày đặc khiến cô dần kiệt sức.

“Mình dễ cáu gắt, có lúc căng thẳng đến tột độ,” Lan kể. “Những cuộc họp liên miên khiến đầu óc như muốn nổ tung.”

Khi kế hoạch năm 2026 được phê duyệt, cô được giải phóng khỏi áp lực. Nhưng nhìn lại, Lan chợt nhận ra: “Mình thắng công việc, nhưng lại thua chính mình. Tinh thần mệt mỏi, sức lực cạn kiệt.”

1.jpg
Căng thẳng, mệt mỏi với công việc, cuộc sống khiến xu hướng du lịch “colocation” ngày càng được người trẻ yêu thích.

Để sẵn sàng cho chặng nước rút quý 4, Lan biết mình cần một cú “refresh” thật sự. Cô mở cửa sổ, cảm nhận hơi nóng thành phố, nhìn dòng người hối hả trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa trước mặt, cô tự nhủ: đây là lúc để làm mới bản thân.

Quay lại bàn, Lan mở nắp chai Trà Xanh Không Độ. Hơi lạnh lan tỏa trên đầu lưỡi, cảm giác sảng khoái bùng nổ như luồng gió mát quét qua tâm trí, đánh tan mệt mỏi. Hương vị thơm ngon, thanh khiết từ lá trà xanh nguyên chất với EGCG như công tắc kích hoạt tinh thần, mang lại cảm giác nhẹ nhõm tức thì.

Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Lan sáng lên: “Đây chính là điều mình tìm kiếm.” Trong đầu cô hiện lên hình ảnh những đồi chè xanh mướt đọng sương dưới nắng mai. Ngay tối hôm đó, Lan đã yên vị trên chuyến xe về Bảo Lộc.

2.jpg
Giữa kỳ nghỉ “coolcation”, Trà Xanh Không Độ là một “must-have item” không thể thiếu của người trẻ để giải nhiệt cuộc sống.

Giữa cao nguyên xanh mướt, nơi những đồi chè ôm trọn sương mù, cô thả lỏng từng giác quan, nhấp ngụm trà xanh mát lạnh giữa núi rừng lộng gió. Hương trà thiên nhiên quyện trong không khí se lạnh, lan qua từng hơi thở, để lại dư vị thanh mát như nút “refresh” cho tâm trí, giải nhiệt cuộc sống, mang lại cảm giác tươi mới đến lạ.

“Lần đầu tiên trong năm, mình không chỉ thắng công việc, mà còn thắng stress,” Lan mỉm cười. Cô đã dừng lại đúng lúc, để sẵn sàng tiến xa hơn.

Cân bằng tâm hồn với từng ngụm trà trên sông Sài Gòn

Vợ chồng Vương Thảo Vy làm trong ngành xuất nhập khẩu, nơi công việc là một “cuộc đua tốc độ” không hồi kết, từng giờ bay, từng chuyến tàu đều gắn liền với deadline và áp lực.

Công việc căng như dây đàn, cùng khói bụi, kẹt xe, mưa nắng khiến cả hai dần kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.

Trước sự mệt mỏi chạm ngưỡng, Vy từng nghĩ đến chuyện đổi việc. Nhưng cuối cùng, vợ chồng cô chọn giải pháp: về quê tại Nhơn Trạch (Đồng Nai) mỗi cuối tuần để giải nhiệt cuộc sống.

Hành trình len khỏi thành phố, chờ phà Cát Lái mỗi lần về quê, luôn là “cửa ải” cuối cùng của stress, nơi mọi bức bối đạt đến đỉnh điểm.

3.jpg
Được làm từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất với EGCG, Trà Xanh Không Độ được người trẻ yêu thích nhờ công dụng làm giảm căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.

Nhưng khi phà nhổ neo, mọi thứ bỗng thay đổi. Ánh nắng sáng cuối tuần nhảy nhót trên sóng nước, hơi mát từ sông Sài Gòn ùa đến như một cái vuốt ve xoa dịu.

Vy mở nắp chai Trà Xanh Không Độ mát lạnh. “Cảm giác đó thật kỳ diệu,” cô kể. “Gió sông thổi tung tóc, mùi bùn non phảng phất, và hương vị thanh mát từ lá trà xanh với EGCG lan tỏa khắp người. Nó không chỉ giải nhiệt, mà còn là cú reset tức thì cho tâm trí để giảm căng thẳng, đem lại tinh thần tích cực. Vượt qua con phà không chỉ là thay đổi địa lý, mà là vượt qua áp lực của chính mình.”

Giây phút bồng bềnh giữa sóng nước với chai Trà Xanh Không Độ ấy, Vy thấy bình yên trở lại. Cô tìm lại phiên bản tĩnh lặng của mình, nơi tâm hồn được thả lỏng, và cơ thể như được tiếp thêm năng lượng.

Chỉ một hành động đơn giản, nhưng đó là lời báo hiệu đầy tự chủ rằng: hành trình giải nhiệt cuộc sống và tái cân bằng đã chính thức bắt đầu.

Giải nhiệt cuộc sống, dừng lại để tiến xa hơn

Dù ở cao nguyên Bảo Lộc hay trên dòng sông Sài Gòn, điểm chung của những người trẻ ấy vẫn là tinh thần dừng lại để tiến xa hơn.

Mỗi hành trình là một cách “giải nhiệt” khác nhau, nhưng cùng chung tinh thần: áp lực không thể nhấn chìm khát vọng vươn lên. Thế hệ trẻ hôm nay không né tránh stress, họ đối mặt, bật lại, và biết cách “tự thưởng” cho bản thân bằng những khoảnh khắc giải nhiệt cuộc sống ý nghĩa.

Giữa những chuyến đi và khoảng lặng để nạp lại năng lượng, Trà Xanh Không Độ luôn là “must-have item” của người trẻ. Được làm từ lá trà xanh thiên nhiên nguyên chất với EGCG, mỗi chai trà mang lại cảm giác sảng khoái tức thì, giúp giảm căng thẳng, xua tan mệt mỏi.

Không chỉ là một thức uống, Trà Xanh Không Độ đã trở thành biểu tượng của tinh thần “giải nhiệt cuộc sống” thời hiện đại: dám chạy hết mình, và cũng dám dừng lại để tái tạo năng lượng.

Bởi đôi khi, đích đến không nằm ở cuối hành trình, mà ở khoảnh khắc ta dừng lại, nhấp một ngụm trà mát lành, cảm nhận tinh thần sảng khoái, và mỉm cười: mình đã thắng stress, và tìm lại chính mình.

#Triết lý coolcation của thế hệ trẻ #Giải nhiệt cuộc sống bằng du lịch #Chống stress qua hành trình tự chăm sóc bản thân #Vai trò của trà xanh trong giảm căng thẳng #Tự cân bằng tâm hồn qua khoảng lặng và hành động #Ý nghĩa của việc dừng lại để tiến xa hơn

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Trà Xanh Không Độ có gì đặc biệt khiến hàng triệu người tin dùng?

Xác định thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và người tiêu dùng đặt yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm nước giải khát. 

Xác định thị trường Việt Nam đầy tiềm năng và người tiêu dùng đặt yêu cầu ngày càng cao về chất lượng sản phẩm nước giải khát, từ 20 năm trước, GEA – một trong những nhà phát triển và cung cấp giải pháp công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đồ uống và thực phẩm đã chuyển giao công nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic - công nghệ được coi là phát minh của thế kỷ 21 cho một doanh nghiệp Việt Nam - Công ty Tân Hiệp Phát.

Việc hợp tác này đã góp phần định hình tiêu chuẩn chất lượng mới cho ngành đồ uống Việt Nam với các sản phẩm từ nguyên liệu tự nhiên, giữ được giá trị dinh dưỡng và hương vị đặc trưng tự nhiên mà không sử dụng chất bảo quản, đơn cử như sản phẩm Trà Xanh Không Độ.

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Đồng Nai: Một công nhân trúng 100 triệu đồng nhờ Trà Xanh Không Độ

Anh Nguyễn Xuân Trung (sinh năm 1992) một công nhân da giày tại xã Xuân Lộc, Đồng Nai) đã trở thành khách hàng đầu tiên trúng giải Nhất trị giá 100 triệu đồng.

Kể về lúc nhận thông tin trúng thưởng, anh Trung hồ hởi cho biết: “Cả nhà tôi rất vui, lần đầu tiên trong đời tôi trúng được số tiền lớn đến vậy chỉ nhờ uống chai Trà Xanh Không Độ”. Anh Trung cho biết thêm, Trà Xanh Không Độ vốn là thức uống yêu thích của anh và gia đình từ nhiều năm qua.

“Mẹ tôi bán tạp hóa, giữa 1 tủ các loại đồ uống khác nhau nhưng cả nhà tôi chỉ thích Trà Xanh Không Độ bởi hương vị thơm ngon đặc trưng của lá trà Thái Nguyên. Mỗi khi mệt mỏi hay cần giải khát cả nhà đều chọn uống Trà Xanh. Ở công ty, tôi và các đồng nghiệp cũng luôn chọn Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt khi làm việc căng thẳng”, anh Trung kể.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Lãnh đạo HDBank thăm Sàn giao dịch chứng khoán London

Lãnh đạo HDBank thăm Sàn giao dịch chứng khoán London

Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland,Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo – Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT HDBank, Chủ tịch HĐQT Vietjet – cùng đoàn lãnh đạo HDBank đã có chuyến thăm và làm việc tại Sàn giao dịch Chứng khoán Luân Đôn (London Stock Exchange – LSE), một trong những trung tâm tài chính lâu đời và lớn nhất thế giới.

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

BSR chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 61,5%

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn .