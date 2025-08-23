Hà Nội

Sống Khỏe

Đại tràng người phụ nữ 63 tuổi nhiều giun ký sinh

Người phụ nữ 63 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ phát hiện trong đại tràng của người bệnh có rất nhiều giun ký sinh.

Bình Nguyên

Ngày 20/8, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và điều trị cho một người bệnh nữ 63 tuổi (phường Hoàng Quế - Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đại tiện phân lỏng.

Qua tiến hành thăm khám lâm sàng, kết hợp nội soi dạ dày, đại tràng, các bác sĩ phát hiện trong lòng đại tràng của người bệnh có rất nhiều giun ký sinh, nhiều vị trí có tổn thương và chảy máu.

Người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc tẩy giun và điều trị nội khoa, hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Hình ảnh giun trong đại tràng của người bệnh/Ảnh Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí
Hình ảnh giun trong đại tràng của người bệnh/Ảnh Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Theo các bác sĩ, nhiễm giun đường ruột vẫn là bệnh lý khá phổ biến ở Việt Nam, bệnh thường do thói quen ăn uống, vệ sinh chưa đảm bảo. Việc giun ký sinh lâu ngày có thể gây thiếu máu, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe.

Do vậy bác sĩ khuyến cáo người dân cần: Giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi; Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; Định kỳ tẩy giun 6 tháng/lần theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc tự bảo vệ sức khỏe và phát sớm, điều trị kịp thời giúp bạn tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Tưởng đau bụng thường không ngờ ruột hoại tử do nhồi máu

Hoại tử ruột do nhồi máu mạc treo là tình trạng cấp cứu ngoại khoa. Bệnh thường diễn tiến đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, dễ khiến người bệnh chủ quan.

Ruột hoại tử vì chủ quan đau bụng

Ngày 16/6, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng Quát vừa tiếp nhận và phẫu thuật khẩn cấp cứu sống một nữ bệnh nhân 53 tuổi ở Tây Ninh bị hoại tử ruột non do nhồi máu động mạch mạc treo.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Rủ nhau đi khám đau đầu, 3 người phát hiện ký sinh trùng gây viêm màng não

Ấu trùng giun có thể di chuyển đến não, mắt, gan hoặc các cơ quan khác, gây các biến chứng nặng như co giật, động kinh, tổn thương thần kinh, thậm chí tử vong.

Ngày 4/8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, đơn vị phát hiện chùm ca bệnh ở 3 bệnh nhân rủ nhau đi khám vì cùng đau đầu và cùng phát hiện nhiễm ký sinh trùng gây viêm màng não.

Theo đó, ba bệnh nhân trú tại cùng một xã ở tỉnh Phú Thọ đã rủ nhau đến cơ sở y tế gần nhà để thăm khám do đau đầu, buồn nôn kéo dài. Cả ba sau đó đều được chẩn đoán nhiễm ký sinh trùng, điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng không thuyên giảm.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tán sỏi đường mật, phát hiện giun trong ống mật

Sỏi mật và giun chui ống mật dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như: Viêm túi mật, tắc nghẽn ống mật, viêm mủ đường mật, áp xe gan mật, tắc ruột…

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ vừa tiếp nhận một trường hợp hy hữu, người bệnh B.T.M (71 tuổi, trú tại Hạ Hòa, Phú Thọ) cùng lúc bị sỏi mật gây tắc ống mật chủ và có giun trong đường mật.

Người bệnh nhập viện tại Khoa Nội Hô hấp – Tiêu hóa trong tình trạng đau tăng dần vùng thượng vị và hạ sườn bên phải, kèm theo vàng da tăng dần, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến ăn uống, sinh hoạt.

Xem chi tiết

