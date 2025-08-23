Đại tràng người phụ nữ 63 tuổi nhiều giun ký sinh

Người phụ nữ 63 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Bác sĩ phát hiện trong đại tràng của người bệnh có rất nhiều giun ký sinh.

Ngày 20/8, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận và điều trị cho một người bệnh nữ 63 tuổi (phường Hoàng Quế - Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng, rối loạn tiêu hóa, đại tiện phân lỏng.

Qua tiến hành thăm khám lâm sàng, kết hợp nội soi dạ dày, đại tràng, các bác sĩ phát hiện trong lòng đại tràng của người bệnh có rất nhiều giun ký sinh, nhiều vị trí có tổn thương và chảy máu.

Người bệnh được chỉ định điều trị bằng thuốc tẩy giun và điều trị nội khoa, hiện tình trạng sức khỏe ổn định.

Hình ảnh giun trong đại tràng của người bệnh/Ảnh Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí

Theo các bác sĩ, nhiễm giun đường ruột vẫn là bệnh lý khá phổ biến ở Việt Nam, bệnh thường do thói quen ăn uống, vệ sinh chưa đảm bảo. Việc giun ký sinh lâu ngày có thể gây thiếu máu, suy dinh dưỡng, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe.

Do vậy bác sĩ khuyến cáo người dân cần: Giữ gìn vệ sinh, ăn chín uống sôi; Rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; Định kỳ tẩy giun 6 tháng/lần theo hướng dẫn của bác sĩ.

Việc tự bảo vệ sức khỏe và phát sớm, điều trị kịp thời giúp bạn tránh được những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.