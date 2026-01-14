Đại hội XIV của Đảng: Tự cường trong đường lối đối ngoại

Chiều 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú (Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng) chủ trì họp báo quốc tế về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

XÂY DỰNG NỀN NGOẠI GIAO TOÀN DIỆN, CHUYÊN NGHIỆP VÀ HIỆN ĐẠI

Tại buổi họp báo, một số cơ quan báo chí nước ngoài đặt câu hỏi về điểm mới đường lối đối ngoại của Đảng đề ra trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XIV.

Thông tin về nội dung này, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, điểm mới về quan điểm chỉ đạo đó là việc bổ sung định hướng coi tăng cường quốc phòng an ninh, đẩy mạnh đối ngoại hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Đây là quan điểm rất mới, rất quan trọng.

Dự thảo văn kiện lần này cũng bổ sung nội hàm “tự cường” trong đường lối đối ngoại, qua đó thể hiện rõ đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Cùng với việc bổ sung nội dung phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước, dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIV cũng bổ sung một số định hướng quan trọng, đó là hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, đồng bộ và hiệu quả; nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong nền chính trị thế giới, kinh tế toàn cầu và văn minh nhân loại.

Về định hướng lớn tiếp theo, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nhấn mạnh là chủ động, tích cực đóng góp vào hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của quốc tế và khu vực.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao cũng nêu định hướng góp phần kiến tạo trật tự quốc tế và khu vực, công bằng, bình đẳng cùng có lợi dựa trên luật pháp quốc tế.

Theo Bộ trưởng Lê Hoài Trung, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần này còn nêu rõ yêu cầu đảm bảo nguồn lực cho đối ngoại tương xứng với thế và lực mới của đất nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ông cũng nhấn mạnh phương hướng nhiệm vụ đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương; chủ động tham gia xây dựng định hình các thể chế đa phương; phát huy hiệu quả các phương thức ngoại giao đa dạng, đặc biệt là ngoại giao cấp cao, ngoại giao chuyên ngành.

Mục tiêu được đề ra và hướng tới, theo Bộ trưởng Ngoại giao, là xây dựng nền ngoại giao toàn diện, chuyên nghiệp và hiện đại.

DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIV MANG TÍNH HÀNH ĐỘNG RẤT CAO, ĐỘT PHÁ RÕ RÀNG

Thông tin về những điểm mới trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV rất toàn diện, bao hàm tất cả các lĩnh vực, với nhiều điểm mới từ trong xây dựng nội dung, cách thể hiện các Văn kiện đến việc tổ chức triển khai thực hiện Văn kiện ngay trước thềm Đại hội.

Trước hết là đổi mới về mặt tư duy, trọng tâm là vấn đề đột phá, hoàn thiện về mặt thể chế để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những nội dung rất mới mà các văn kiện trước chưa đề cập hoặc chỉ đề cập ở một chừng mực nhất định. Ngoài ra, nội hàm phát triển nhanh, bền vững đất nước cũng có điểm mới; trong đó nhấn mạnh môi trường là một trong 3 trụ cột quan trọng bên cạnh kinh tế, xã hội.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Thắng, một nội dung rất mới xuyên suốt trong dự thảo Văn kiện Đại hội là việc xác lập mô hình tăng trưởng mới.

"Chúng ta phải thích ứng với những chuyển đổi rất lớn của thế giới như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi nhân lực… Điều này sẽ giúp phát huy tiềm năng, lợi thế để nâng cao năng suất, giá trị gia tăng của nền kinh tế", ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong quan điểm về phát triển văn hóa, con người, dự thảo Văn kiện Đại hội đặc biệt xác định rõ đây không chỉ là nền tảng tinh thần mà là nguồn lực, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước.

Đáng chú ý, lần đầu tiên dự thảo Văn kiện xác định quốc phòng, an ninh, cùng đối ngoại, đẩy mạnh hội nhập là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ, đối ngoại không phải của riêng ngành ngoại giao mà của cả hệ thống chính trị, là vấn đề liên quan đến thu hút nguồn lực phát triển trong và ngoài nước, thích ứng, khai thác các điều kiện để phát triển đất nước trong bối cảnh Việt Nam hội nhập quốc tế sâu rộng. Thế trận ngoại giao, cùng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân tạo thế “kiềng 3 chân” rất vững chắc.

Ngoài ra, dự thảo Văn kiện cũng bao gồm nhiều nội dung khác liên quan các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục đào tạo với nhiều đột phá.

Một điểm nhấn quan trọng được ông Nguyễn Xuân Thắng đề cập là từ những quan điểm, tư tưởng trong dự thảo Văn kiện đã được cụ thể hóa sâu sắc hơn bằng hệ thống các giải pháp, chính sách để thực hiện cho bằng được, ngay trước thềm Đại hội.

"Trước đây, sau Đại hội chúng ta mới tổ chức quán triệt Nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, sau đó là kế hoạch triển khai… nhưng lần này chúng ta làm theo hướng tích hợp 3 báo cáo: chính trị, kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng vào một báo cáo, đi kèm đó là chương trình hành động rõ người, rõ cơ quan, đơn vị, rõ nguồn lực, rõ thời gian thực hiện".

Thông tin về 3 đột phá chiến lược, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, Văn kiện Đại hội XIII đã xác định 3 đột phá chiến lược gồm: hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại. Tuy nhiên, trong dự thảo Văn kiện Đại hội XIV, nội hàm 3 đột phá chiến lược có nhiều nội dung mới.

Chẳng hạn, khi nói đến thể chế, nếu Đại hội XIII nói đến thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, dự thảo Văn kiện Đại hội XIV xác định thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước, tập trung vào trọng tâm hệ thống pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, tạo môi trường pháp lý đồng hành, kiến tạo, thúc đẩy sự phát triển, chuyển từ tư duy "quản lý hành chính" sang tư duy "quản trị quốc gia" để phát triển. Không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn mà còn tập trung thúc đẩy các thể chế mới cho đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng suất lao động…