Đại diện Brazil giành giải phụ đầu tiên ở Miss International 2025

Giải trí

Đại diện Brazil giành giải phụ đầu tiên ở Miss International 2025

Mỹ nhân Brazil - Loraine Lumatelli vừa đoạt giải Miss Visit Japan Tourism Ambassador - Đại sứ Du lịch ở Miss International 2025.

Thu Cúc (tổng hợp)
Các thí sinh Miss International 2025 bắt đầu tham gia cuộc thi. Mới đây, Miss Visit Japan Tourism Ambassador - Đại sứ Du lịch - giải phụ đầu tiên của sân chơi sắc đẹp được trao cho mỹ nhân Brazil - Loraine Lumatelli. Ảnh: Miss International.
Các thí sinh Miss International 2025 bắt đầu tham gia cuộc thi. Mới đây, Miss Visit Japan Tourism Ambassador - Đại sứ Du lịch - giải phụ đầu tiên của sân chơi sắc đẹp được trao cho mỹ nhân Brazil - Loraine Lumatelli. Ảnh: Miss International.
Loraine Lumatelli từng đoạt á hậu 1 Miss Grand Brazil 2024. Ảnh: Miss International.
Loraine Lumatelli từng đoạt á hậu 1 Miss Grand Brazil 2024. Ảnh: Miss International.
Mỹ nhân Brazil cao 1m75, là người mẫu, năm nay 22 tuổi. Ảnh: Miss International.
Mỹ nhân Brazil cao 1m75, là người mẫu, năm nay 22 tuổi. Ảnh: Miss International.
Việc Kiều Duy trượt giải phụ đầu tiên ở Miss International 2025 khiến nhiều người hâm mộ vui mừng bởi ở các mùa giải trước, đa phần các thí sinh giành giải Đại sứ Du lịch hiếm khi tiến sâu trong chung kết. Ảnh: Miss International.
Việc Kiều Duy trượt giải phụ đầu tiên ở Miss International 2025 khiến nhiều người hâm mộ vui mừng bởi ở các mùa giải trước, đa phần các thí sinh giành giải Đại sứ Du lịch hiếm khi tiến sâu trong chung kết. Ảnh: Miss International.
Kiều Duy chia sẻ trên Dân Việt: "Tôi luôn trân trọng mọi giải thưởng, bởi mỗi danh hiệu đều ghi dấu những nỗ lực và kỷ niệm của bản thân. Quan trọng là được trải nghiệm, kết nối với các bạn thí sinh và tận hưởng từng khoảnh khắc tại cuộc thi". Ảnh: Miss International.
Kiều Duy chia sẻ trên Dân Việt: "Tôi luôn trân trọng mọi giải thưởng, bởi mỗi danh hiệu đều ghi dấu những nỗ lực và kỷ niệm của bản thân. Quan trọng là được trải nghiệm, kết nối với các bạn thí sinh và tận hưởng từng khoảnh khắc tại cuộc thi". Ảnh: Miss International.
Kiều Duy giữ được vẻ rạng rỡ khi tham gia các hoạt động ở cuộc thi. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy giữ được vẻ rạng rỡ khi tham gia các hoạt động ở cuộc thi. Ảnh: FB Kiều Duy.
Đại diện Việt Nam chuộng lối trang điểm ngọt ngào. Ảnh: FB Kiều Duy.
Đại diện Việt Nam chuộng lối trang điểm ngọt ngào. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy tiết lộ, bạn cùng phòng của cô là đại diện Angola - Lauriela Martins. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy tiết lộ, bạn cùng phòng của cô là đại diện Angola - Lauriela Martins. Ảnh: FB Kiều Duy.
Lauriela năm nay 27 tuổi, là tiếp viên hàng không. Bạn cùng phòng của Kiều Duy giành vương miện Miss Angola 2017. Đại diện Angola xếp thứ 3 trong bảng dự đoán top 20 Miss International 2025 của chuyên trang sắc đẹp Missosology. Ảnh: FB Kiều Duy.
Lauriela năm nay 27 tuổi, là tiếp viên hàng không. Bạn cùng phòng của Kiều Duy giành vương miện Miss Angola 2017. Đại diện Angola xếp thứ 3 trong bảng dự đoán top 20 Miss International 2025 của chuyên trang sắc đẹp Missosology. Ảnh: FB Kiều Duy.
Ngoài đại diện Angola, Kiều Duy còn thân thiết với mỹ nhân Bỉ - Elizabeth Victoria Raska. Ảnh: FB Kiều Duy.
Ngoài đại diện Angola, Kiều Duy còn thân thiết với mỹ nhân Bỉ - Elizabeth Victoria Raska. Ảnh: FB Kiều Duy.
Elizabeth Victoria Raska và Kiều Duy đọ vẻ gợi cảm khi diện áo tắm. Ảnh: Instagram Elizabeth Victoria Raska.
Elizabeth Victoria Raska và Kiều Duy đọ vẻ gợi cảm khi diện áo tắm. Ảnh: Instagram Elizabeth Victoria Raska.
Thu Cúc (tổng hợp)
