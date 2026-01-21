Đặc phái viên của Tổng thống Putin nói về cuộc đàm phán với Mỹ

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Kirill Dmitriev, đánh giá cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ tại Thụy Sĩ là "mang tính xây dựng".

Theo RT ngày 20/1, Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev, đã có cuộc đàm phán kéo dài hơn 2 giờ với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos (Thụy Sĩ).

Sau cuộc hội đàm, ông Dmitriev đánh giá cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ là "mang tính xây dựng".

"Cuộc gặp mang tính xây dựng. Ngày càng có nhiều người công nhận tính đúng đắn về lập trường của Nga", ông Dmitriev nói với các phóng viên mà không giải thích chi tiết.

Đặc phái viên của Tổng thống Nga Putin, ông Kirill Dmitriev (trái), trao đổi với Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Ảnh: Sputnik.

Đặc phái viên Mỹ Witkoff cũng mô tả cuộc đàm phán diễn ra tích cực, nhưng không cung cấp chi tiết.

Trước đó cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Moscow dự định sẽ chuyển "một số thông tin nhất định" cho Mỹ liên quan đến một giải pháp khả thi cho cuộc xung đột ở Ukraine trong cuộc đàm phán.

Kể từ khi Tổng thống Trump quay trở lại Nhà Trắng vào tháng 1/2025, Mỹ và Nga dần tăng cường liên lạc, hai bên đều công khai bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm kiếm giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuần trước, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết chính quyền Nga đang mong chờ chuyến thăm Moscow tiếp theo của ông Witkoff và ông Kushner. Theo Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Putin đã gặp ông Witkoff 6 lần trong năm 2025.

Trưởng đoàn đàm phán của Ukraine, ông Rustem Umerov, cuối tuần qua cho biết, các cuộc đàm phán với phía Mỹ về việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột (Nga-Ukraine) sẽ tiếp tục tại Davos trong tuần này.

Tuy nhiên, hôm 20/1, Axios đưa tin rằng kế hoạch để ông Trump ký kết cái gọi là "kế hoạch thịnh vượng cho Kiev" với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề diễn đàn Davos đã bị hủy bỏ. Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố cùng ngày rằng ông sẽ không tham dự sự kiện này.