Đã tìm được thi thể nam sinh gặp nạn ở biển Quy Nhơn

Sau hơn 1 ngày huy động nhiều lực lượng tìm kiếm, thi thể nam sinh lớp 12 mất tích khi tắm biển Quy Nhơn đã được tìm thấy.

Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) thông tin, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, rạng sáng ngày 7/4 lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể em H.Đ.A.H - nam sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển Quy Nhơn vào chiều 5/4.

Chính quyền địa phương hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể em H. cho gia đình lo hậu sự. Ảnh CTV

" Thi thể em H được tìm thấy vào lúc 4h25 sáng nay, ngay tại vị trí em H gặp nạn. Chính quyền địa phương đã hoàn tất thủ tục để bàn giao thi thể em H cho gia đình lo hậu sự. ". Lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn cho biết.

UBND phường Quy Nhơn thăm hỏi nam sinh được cứu sống trong vụ đuối nước khi tắm biển. Ảnh ĐVCC.

Trước đó, sáng 6/4, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn đã đến thăm hỏi, động viên em N.N.H - học sinh Trường THPT chuyên Hùng Vương (Gia Lai) - người may mắn được cứu sống trong vụ đuối nước khi tắm biển Quy Nhơn.

Như Báo Tri thức và Cuộc sống đã đưa tin, khoảng 17h ngày 5/4, sau khi hoàn thành kỳ thi đánh giá năng lực, nhóm 6 học sinh của Trường THPT chuyên Hùng Vương rủ nhau xuống tắm biển tại khu vực đường Xuân Diệu (phường Quy Nhơn).

Trong lúc tắm biển, em H.Đ.A.H và em N.N.H không may đuối nước, bị sóng lớn cuốn ra xa. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã kịp thời cứu được em N.N.H. Riêng em H.Đ.A.H bị sóng cuốn mất tích và đã được tìm thấy vào sáng 7/4

Từ vụ việc đau lòng nói trên, UBND phường Quy Nhơn khuyến cáo du khách khi tắm biển cần tuân thủ nghiêm các quy định an toàn, lựa chọn khu vực được phép tắm, theo dõi sát diễn biến thời tiết và chú ý các cảnh báo từ lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho mình và người thân