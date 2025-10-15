Hà Nội

Cứu thai nhi thiếu máu do chung bánh rau với một thai không tim

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật can thiệp bào thai xử trí y khoa hội chứng song thai không tim đồng thời truyền máu cho thai A, giúp bé chào đời khỏe mạnh.

Thúy Nga

Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xử trí y khoa thành công hội chứng truyền máu song thai - một thai không tim (hội chứng song thai không tim), giúp bé gái chào đời khỏe mạnh.

song-thai-k-tim-2.jpg
Ca can thiệp bào thai cho sản phụ - Ảnh BVCC

Chị L. (sinh năm 1994, quê tại Thanh Hóa) mang thai IUI là một cặp song thai một bánh rau hai buồng ối. Từ tuần thứ 8, chị đã được phát hiện hội chứng song thai không tim, từng can thiệp laser tại một cơ sở y tế khác khi thai 13 tuần.

Đến tuần thai 28, chị nhập viện khoa Sản bệnh A4 – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng có nguy cơ sinh non, theo dõi thiếu máu bào thai.

Kết quả siêu âm Doppler cho thấy thai A. tương đương 28 tuần 5 ngày, tim to, có dịch ngoài màng tim, ruột non tăng âm vang, kèm dấu hiệu thiếu máu và đa ối.

song-thai-k-tim-1.jpg
Ca phẫu thuật "bắt con" cho thai phụ - Ảnh BVCC

Trước nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai còn lại do tình trạng quá tải tuần hoàn và thiếu máu, sau khi hội chẩn với Ban Giám đốc Bệnh viện, TS. BS Phan Thị Huyền Thương – Phụ trách Trung tâm Can thiệp bào thai, TS. BS Đỗ Tuấn Đạt – Trưởng khoa Sản bệnh A4 cùng ê-kíp đã tiến hành phẫu thuật can thiệp bào thai xử trí y khoa hội chứng song thai không tim đồng thời truyền máu cho thai A..

Sau can thiệp, thai còn lại phát triển ổn định, hết tình trạng thiếu máu bào thai, khối thai không tim mất hoàn toàn mạch nuôi dưỡng và không còn tình trạng truyền máu song thai nữa.

song-thai-k-tim.jpg
Nhờ can thiệp em bé chào đời khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Nhờ theo dõi sát sao, thai nhi được giữ an toàn trong bụng mẹ đến 32 tuần. Ê - kíp TS.BS Phan Thị Huyền Thương và TS.BS Đỗ Tuấn Đạt thực hiện phẫu thuật lấy thai thành công, đón một bé gái nặng 1,7 kg cất tiếng khóc chào đời. Bé có thể tự thở, không suy hô hấp, sức khỏe ổn định và được chăm sóc tại khoa Sơ sinh.

Nếu sản phụ đang mang thai đôi, đặc biệt là thai có dấu hiệu bất thường, hãy đến Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được thăm khám, chẩn đoán sớm và xử trí kịp thời, đảm bảo một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.

