Cứu sống người phụ nữ U70 mang ống nội khí quản suốt 7 năm

7 năm sống cùng ống nội khí quản khiến bệnh nhân khó thở, giọng nói yếu và sinh hoạt bất tiện là do ống nội khí quản đã quá cũ.

Sau hơn 7 năm sống cùng ống nội khí quản, người phụ nữ cuối cùng đã có cơ hội tìm lại hơi thở tự nhiên và giọng nói rõ ràng nhờ sự can thiệp của đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ.

7 năm sống cùng ống nội khí quản

Bệnh nhân là bà L.T.S (66 tuổi, quê Vĩnh Long). Theo chị Nguyễn Thị Thanh Thảo – con gái bệnh nhân, trước đây bà bị bướu cổ, sau phẫu thuật thì bị hẹp đường thở.

Thời điểm đó bác sĩ có mở đường thở và đặt ống nội khí quản, để bà thở dễ dàng hơn. Suốt 7 năm, ống nội khí quản trở thành “vật bất ly thân”, gây nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Thăm khám cho bệnh nhân khi mới nhập viện - Ảnh BVCC

Lần này bà nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ với lý do chóng mặt nhiều, nôn ói, co quắp tay chân trên nền di chứng nhồi máu não, mở khí quản sau mổ bướu vùng cổ.

Sau khi điều trị ổn định bệnh nền, BS.CKI Trương Lê Anh Kiệt – chuyên khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện S.I.S Cần Thơ, thăm khám, đánh giá lại toàn bộ đường thở. Qua CT scan ghi nhận mô sẹo chui vào cửa sổ ống mở khí quản, đóng vôi cây khí quản.

Ống nội khí quản 7 năm được lấy ra - Ảnh BVCC

Phẫu thuật chỉnh hình lỗ mở khí quản

Theo BS.CKI Trương Lê Anh Kiệt, nguyên nhân khó thở, giọng nói yếu và sinh hoạt bất tiện là do ống nội khí quản đã quá cũ. Canuyn ống mở khí quản hôi thối, đàm đục, dây ống mở khí quản bị đứt.

Hơn nữa việc giữ nguyên ống cũ trong suốt thời gian dài, khiến niêm mạc cổ họng bị co rút, dịch tích tụ và tình trạng ngày càng nặng. Chúng tôi phải lên kế hoạch phẫu thuật chỉnh hình lỗ mở khí quản, cắt mô sẹo và thay canuyn khí quản.

Bệnh nhân hồi phục sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Sau can thiệp, sức khỏe của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Chị Thảo nói:“Mới hôm qua nay mà thấy mẹ tươi tắn hơn nhiều, khỏe hẳn lên, nói nghe rõ hơn, chứ trước nói nghe tiếng được tiếng không. Thay mặt gia đình cám ơn bác sĩ với ê - kíp bác sĩ phẫu thuật cho mẹ là tốt nhất.

Lúc bác sĩ thông báo mổ gia đình hồi hộp lắm, giờ thấy càng ngày càng khỏe là gia đình mừng lắm. Hồi trước mỗi lần mẹ lên cơn ho là khó chịu lắm...”.

Quá trình lấy nội khí quản cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

BS Anh Kiệt cho biết, nếu quá trình tập thở qua đường mũi thuận lợi và bệnh nhân duy trì được chức năng hô hấp ổn định, trong thời gian tới có thể tháo bỏ hoàn toàn ống nội khí quản, giúp bệnh nhân trở lại cuộc sống bình thường.