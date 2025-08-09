Hà Nội

Cuộc sống hiện tại của “ông bầu” từng lừng danh một thời Phước Sang

Giải trí

Cuộc sống hiện tại của “ông bầu” từng lừng danh một thời Phước Sang

Phước Sang giàu có nhờ làm phim rồi sa sút vì kinh doanh bất động sản, bị đột quỵ lần 3 vào năm 2024. Mới đây, anh đi đóng phim.

Theo Tiền Phong, nam nghệ sĩ Phước Sang được chở đến phim trường bằng xe máy. Ảnh: Tiền Phong.
Nhiều năm qua, Phước Sang bị cao huyết áp. Tháng 3/2024, anh bị đột quỵ lần 3. Ảnh: Người Đưa Tin.
Tháng 7/2024, đạo diễn Phước Sang xuất hiện trong chương trình Thở đi con cùng diễn viên Việt Trinh. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
Theo Thương Hiệu Pháp Luật, trong chương trình, Phước Sang cho biết, để vượt qua được 3 lần đột quỵ, anh phải tập luyện, thư giãn bản thân bằng cách thả lỏng cơ thể, hơi thở. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
Phước Sang làm diễn viên vào thập niên 1990. Ngoài ra, anh thành lập không ít sân khấu, đầu tư phim ảnh. Ảnh: Vietnamnet.
Hãng phim của Phước Sang sản xuất các phim Đẻ mướn, Khi đàn ông có bầu, Hello cô Ba. Ảnh: Dân Việt.
Chia sẻ với Arttimes, Phước Sang cho hay, anh giàu có nhờ phim ảnh. Nam diễn viên thú nhận, nếu anh tiếp tục làm phim, sống hai đời, cũng không hết tiền. Ảnh: Dân Việt.
Khi đầu tư hết tiền vào bất động sản, gặp thất bại, Phước Sang vỡ nợ nghìn tỷ đồng. Theo Phụ Nữ Online, năm 2017, anh trả được 80%. Ảnh: Saostar.
Những năm qua, thi thoảng, Phước Sang đóng phim, chấm thi. Ảnh: Vietnamnet.
Phước Sang ly hôn Kim Thư năm 2012. Nhiều năm qua, nam diễn viên không chia sẻ về chuyện tình cảm. Ảnh: Khám Phá.
