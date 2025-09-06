Hà Nội

Cuộc đời đặc biệt của người thấp nhất thế giới

Kho tri thức

Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới, ông Chandra Bahadur Dangi cao 54,6 cm. Cuộc đời của ông khiến nhiều người tò mò.

Tâm Anh (theo ATI)
Sống tại ngôi làng Reemkholi hẻo lánh ở vùng Dang, Nepal, ông Chandra Bahadur Dangi được công chúng biết đến rộng rãi khi được Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới. Ông xác lập kỷ lục này vào ngày 26/2/2012. Ảnh: Guinness World Records.
Vào thời điểm xác lập kỷ lục người đàn ông thấp nhất thế giới, ông Dangi 72 tuổi. Ngoài ra, ông còn giành được danh hiệu người trưởng thành thấp nhất thế giới. Ảnh: Wikimedia Commons.
Sinh ngày 30/11/1939, ông Dangi lớn lên trong ngôi làng Reemkholi hẻo lánh. Ngôi làng chỉ có khoảng 200 ngôi nhà, một vài tấm pin mặt trời được lắp đặt để dùng điện nhưng không có tivi. Ảnh: See Li/Alamy Stock Photo.
Ông Dangi trưởng thành cùng 5 anh trai và 2 chị gái. Mặc dù không có anh chị nào thấp như ông nhưng 3 trong số 5 anh trai cao khoảng 1,2m. Hai người anh còn lại và 2 chị gái có chiều cao trung bình. Ảnh: Guinness World Records.
Do ngôi làng nằm ở vị trí hẻo lánh nên ông Dangi chưa bao giờ đi khám bác sĩ. Dù vậy, ông có sức khỏe tốt, đôi khi bị sốt, ho hoặc cảm lạnh. Ảnh: Guinness World Records.
"Những lúc như vậy, tôi tôi thường uống nước nóng và hòa tan một chút bột nghệ", ông Dangi chia sẻ về tình hình sức khỏe. Ảnh: sg.news.yahoo.com.
Sau khi trưởng thành, ông Dangi chuyển đến sống với một trong những người anh và một số thành viên khác trong gia đình. Ông không kết hôn. Ảnh: sg.news.yahoo.com.
Mặc dù có chiều cao khiêm tốn nhưng ông Dangi khá khỏe mạnh, làm thợ dệt và nghề nông. Sau khi được công nhận là người đàn ông thấp nhất thế giới, ông thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong trang phục truyền thống của người Nepal. Ảnh: Guinness World Records.
Vào tháng 8/2012, ông Dangi được giới thiệu, làm quen với người phụ nữ thấp nhất thế giới là Jyoti Amge, 18 tuổi, đến từ Nagpur, Ấn Độ và cao 62,8 cm. Cả hai đã chụp ảnh cùng nhau và nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Ảnh: Guinness World Records.
Sau khi trở nên nổi tiếng, ông Dangi có cơ hội đi du lịch thế giới, ghé thăm các nước như Anh, Australia, Italy, Mỹ. Sau một thời gian được điều trị trong bệnh viện vì mắc bệnh viêm phổi, ông qua đời ngày 3/9/2015 khi đang ở một vùng lãnh thổ của Mỹ ở Nam Thái Bình Dương. Ảnh: Euan Cherry/Alamy Stock Photo.
Mời độc giả xem video: Sách kỷ lục thế giới Guiness kỷ niệm 70 năm ra đời. Nguồn: THĐT1.
#người đàn ông thấp nhất thế giới #Chandra Bahadur Dangi #kỷ lục Guinness Thế giới #kỷ lục

