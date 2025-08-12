Việt Nam - Australia thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả về trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao,...

Sáng 12/8, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Ngài Hugh Jeffrey, Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia đồng chủ trì.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Ngài Hugh Jeffrey.

Tại buổi đối thoại, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, từ lần Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 7 (tháng 3/2024) đến nay, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Australia đã được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, tương xứng với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Nổi bật trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, được duy trì hiệu quả; hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, hợp tác quân binh chủng, chia sẻ thông tin, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, cứu hộ, cứu nạn, công nghiệp quốc phòng... được hai bên quan tâm thúc đẩy.

Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện ASEAN - Australia và những nỗ lực của Bộ Quốc phòng Australia trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng với ASEAN, bao gồm việc tổ chức Đối thoại Quốc phòng cấp cao Australia - ASEAN lần đầu tiên (5/2025). Đồng thời đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Australia trong các cơ chế đa phương khu vực, nhất là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+).

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã được ký kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác, triển khai hiệu quả một số nội dung sau: Trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; hợp tác quân binh chủng, quân y, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng, quản lý biên giới; thực hiện hiệu quả Kế hoạch hợp tác 3 năm (2025-2027) triển khai Thỏa thuận Đối tác Gìn giữ hòa bình được ký kết vào cuối tháng 7/2025 vừa qua; phối hợp trong các hoạt động đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+.

Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, hợp tác đào tạo là nền tảng trong quan hệ quốc phòng giữa hai nước; mong muốn Bộ Quốc phòng Australia xem xét tăng số lượng các suất học bổng đào tạo đại học và thạc sĩ một số chuyên ngành mà Việt Nam có nhu cầu, đồng thời hoan nghênh Australia tiếp tục cử quân nhân sang học tiếng Việt tại Học viện Khoa học quân sự và khóa học Quan chức quốc phòng quốc tế tại Học viện Quốc phòng.

Hai bên cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh, Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển; kiên trì Chính sách Quốc phòng "Bốn Không".

Bên cạnh đó, Việt Nam chủ trương giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982); tuân thủ Tuyên bố về cách ứng xử trên Biển Đông (DOC), xúc tiến sớm kết thúc đàm phán, ký kết Bộ quy tắc ứng xử của các Bên ở Biển Đông (COC) thực chất, hiệu lực, hiệu quả.

Về phía mình, Ngài Hugh Jeffrey khẳng định quan hệ quốc phòng là trụ cột chính trong phát triển quan hệ giữa hai nước; mong muốn tìm hiểu thêm các hình thức và lĩnh vực cần hợp tác chặt chẽ hơn trong thời gian tới để cùng nhau vượt qua các thách thức chung.

Hai bên ký kế hoạch hợp tác trong 3 năm 2025 - 2027.

Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia thống nhất với đánh giá của Bộ Quốc phòng Việt Nam về hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian vừa qua và nhấn mạnh về vấn đề Biển Đông đề nghị các nước cần duy trì việc tôn trọng chủ quyền mỗi nước, luật pháp quốc tế và các quy tắc chung.

Kết thúc Đối thoại, hai bên ký kế hoạch hợp tác trong 3 năm 2025 - 2027.