Cử tri phường Hà Đông giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến ứng cử ĐBQH khóa XVI

Tối 4/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Đông (TP Hà Nội), tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp phường, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Đông, khẳng định tầm quan trọng của sự kiện và trực tiếp trình bày các tiêu chuẩn của Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, sắc sảo từ các cử tri sau khi nghe tiểu sử và quá trình công tác của bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cùng 2 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp phường là bà Nguyễn Thị Nhu và ông Nguyễn Văn Tám.

Các ý kiến cử tri đều bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn của các ứng cử viên.

Bà Nguyễn Thị Tuyến cùng các đại biểu và đông đảo cử tri tham dự hội nghị. (Ảnh: PNVN).

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyến thay mặt các ứng viên bày tỏ lòng biết ơn chân thành trước những nhận xét thẳng thắn, chân tình và sự ủng hộ quý báu của bà con khu phố. Đồng thời khẳng định, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, bản thân luôn tâm niệm phải giữ vững phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên, không ngừng học tập để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Bà Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị.(Ảnh: PNVN).

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam cam kết nếu tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ nỗ lực là cầu nối vững chắc đưa tiếng nói, nguyện vọng của cử tri Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung đến với nghị trường, với mục tiêu cao nhất là cải thiện đời sống Nhân dân.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Oanh, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam, đại diện cơ quan nơi bà Nguyễn Thị Tuyến công tác, đã phát biểu làm rõ thêm về quy trình giới thiệu nhân sự tại đơn vị. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh cho biết, việc giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI đã được cơ quan thực hiện chặt chẽ, khách quan và đúng quy định của pháp luật thông qua các bước lấy ý kiến cử tri nơi công tác.

100% cử tri biểu quyết tán thành, nhất trí tuyệt đối giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: PNVN).

Kết quả tại cơ quan cho thấy, bà Nguyễn Thị Tuyến nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ đồng nghiệp nhờ năng lực lãnh đạo xuất sắc, lối sống giản dị và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Thay mặt lãnh đạo cơ quan, bà Nguyễn Thị Kim Oanh bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm chân thành và sự tin tưởng mà Nhân dân Tổ dân phố số 1 Ngô Thì Nhậm đã dành cho Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.

Kết thúc hội nghị, 100% cử tri có mặt đã biểu quyết tán thành, nhất trí tuyệt đối giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, giới thiệu bà Nguyễn Thị Nhu và ông Nguyễn Văn Tám ứng cử đại biểu HĐND cấp phường.