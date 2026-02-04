Hà Nội

Xã hội

CSGT phối hợp bắt giữ 2 thuyền khai thác cát trái phép trên sông Lam

Toàn hai chiếc thuyền đều không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và các giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Khánh Hoài

Ngày 4/2, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, rạng sáng cùng ngày, Thủy đoàn I (Cục CSGT) đã phối hợp với Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, kiểm tra và bắt giữ 2 phương tiện có hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Lam.

3.jpg
4.jpg
Tàu khai thác cát trái phép. (Ảnh: Cục CSGT).

Cụ thể, koảng 00h50, Tổ công tác Thủy đoàn I phối hợp Đội Cảnh sát đường thủy Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An tiến hành kiểm tra tàu hút cát gắn số đăng ký NB-6892 do Trần Văn Tr. (SN 1976) điều khiển, đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Lam (đoạn giáp ranh bờ phải thôn Tiên Quánh, xã Đại Đồng và bờ trái thôn Chi Hồng, xã Thanh Chi, tỉnh Nghệ An).

Tại thời điểm kiểm tra, trên phương tiện có 3 người gồm: Trần Văn Tr., Nguyễn Đức C. (SN 1994) và Ngô Văn T. (SN 1998) là người vận hành máy hút cát. Lực lượng chức năng xác định trên tàu có khoảng 80m³ cát; toàn bộ thuyền viên không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản và các giấy tờ có liên quan.

Tổ công tác đã yêu cầu phương tiện ngừng hoạt động, neo đậu tại vị trí khai thác để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

2.jpg
1.jpg
Tổ công tác đã yêu cầu dừng ngay hoạt động hút cát, neo phương tiện tại chỗ để phục vụ công tác xác minh, xử lý. (Ảnh: Cục CSGT).

Tiếp đó, khoảng 3h5 cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện thủy có dấu hiệu khai thác khoáng sản ngoài khu vực mỏ trên sông Lam, đoạn qua xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.

Tiến hành kiểm tra, phát hiện phương tiện vỏ sắt gắn số đăng ký TH-0671, lắp đặt thiết bị hút cát, do Nguyễn Văn T. (SN 1991, trú xã Vạn An) trực tiếp vận hành. Quá trình làm việc, đối tượng không xuất trình được các giấy tờ hợp pháp liên quan đến hoạt động khai thác cát.

Tổ công tác đã yêu cầu đối tượng dừng ngay hoạt động hút cát, neo phương tiện tại chỗ để phục vụ công tác xác minh, xử lý.

Hiện các vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Vạn An và Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An tiếp tục xác minh, hoàn thiện hồ sơ và xử lý theo thẩm quyền.

Thời gian tới, trên tuyến sông Lam và các tuyến đường thủy khu vực miền Trung vẫn tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng lợi dụng đêm tối, địa hình phức tạp, thời tiết và điều kiện đi lại khó khăn để lén lút khai thác cát trái phép. Trước tình hình đó, Thủy đoàn I đề xuất tiếp tục được giao chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm TTATGT và trật tự xã hội trên các tuyến đường thủy nội địa.

>>> Mời độc giả xem thêm video: CSGT niêm phong, tạm giữ xe cứu thương sau khi xử phạt chủ xe và lái xe. Nguồn: Cục CSGT.

