Bắt nhanh nhóm đối tượng đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh trộm tài sản

Phát hiện cửa hàng Điện Máy Xanh (tỉnh An Giang) không có người trông coi, nhóm đối tượng đã đột nhập lấy trộm nhiều tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ngày 4/2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ 4 đối tượng để điều tra, làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại cửa hàng Điện Máy Xanh thuộc ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 19/1, các đối tượng đã đột nhập cửa hàng Điện Máy Xanh, trộm cắp 40 điện thoại di động các loại, 152 sim điện thoại chưa qua sử dụng và 1 triệu đồng tiền mặt, tổng trị giá tài sản khoảng 300 triệu đồng.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Mỹ Đức tiến hành khám nghiệm hiện trường, truy xét nhóm đối tượng gây án.

Nhóm đối tượng tại cơ quan Công an.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng thực hiện vụ trộm trên đều cư trú tại tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang tổ chức bắt giữ 4 đối tượng, gồm: Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 2004), Trần Thanh Sang (sinh năm 2000), Nguyễn Lệ Nguyên (sinh năm 2000) và Lê Hoàng Giang (sinh năm 2003).

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản tại cửa hàng Điện Máy Xanh ở xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

