Công ty Thành Kiên trúng gói thầu thiết bị Trường Mầm non Tân Mai

Cặp đôi vô tình ngã từ tầng 2 quán bar vì cãi vã, một người tử vong
Một cặp đôi cãi nhau và người phụ nữ có ý định ôm để làm lành, nhưng sự việc lại kết thúc bằng việc cả hai ngã từ tầng hai của một quán bar.
Ban QLDA Đồng Nai vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết bị thuộc dự án cải tạo Trường Mầm non Tân Mai, đơn vị trúng thầu Công ty Thành Kiên.
Một con sư tử từ rừng đã đuổi theo đàn chó đến cổng một nhà máy ở Junagadh, người bảo vệ đã kịp thời tránh được cuộc chạm trán nhờ nhanh chóng đóng cổng lại.
Những người biểu tình tập trung bị sét đánh, ước tính có ít nhất 30 người bị thương, trong đó 9 người bị thương nặng.
Ở Nam Cực, chim cánh cụt đi trên con đường tuyết hình thành qua nhiều thế hệ, thể hiện kỹ năng định hướng đáng kinh ngạc, truyền cảm hứng cho các nhà khoa học.
Sau khi mâu thuẫn về lời nói, hai người đàn ông lao vào xô xát trước trung tâm thương mại Gold Coast Nha Trang.
Hình ảnh camera hành trình cho thấy một vụ sạt lở đất đã vùi lấp một chiếc xe tải chở niken ở Đông Halmahera, Bắc Maluku, tài xế đã nhảy ra ngoài.
Một sai sót trong quá trình thao tác thường lệ đã gây ra hỏa hoạn và sự việc đã được camera an ninh ghi lại.
Việc hai nhà thầu liên tục xuất hiện cùng nhau trong vai trò đối tác liên danh tại các gói thầu thủy lợi đặt ra nhiều suy ngẫm về tính cạnh tranh thực chất.
Với lịch sử trúng thầu dày đặc, Thuận Hoà đang cho thấy vị thế "áp đảo" tại các gói thầu thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và khu vực lân cận.
Một người đàn ông đã sàm sỡ một phụ nữ ngay trước cửa nhà cô rồi bỏ chạy bằng xe máy.
Một thanh niên đang phóng xe máy về nhà sau giờ làm việc đã tử vong ngay lập tức sau khi đâm vào cột điện.
Phó Thủ hiến bang Maharashtra - ông Ajit Pawar cùng 4 người khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay khi đang trên đường đến meeting.
Một học sinh may mắn thoát chết sau khi một cột điện trong quá trình thi công hệ thống thoát nước đổ sập, khiến dây điện cao thế rơi xuống đường.
Đang di chuyển, hai xe máy bất ngờ trượt bánh và ngã nhào xuống đường cùng lúc vì xe hơi thình lình từ trong ngõ đi ra.
Hai người đàn ông đã tử vong tại chỗ sau khi chiếc xe máy quá tốc độ đâm vào lan can ven đường trên Quốc lộ Greenfield.
Trong lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa ở Vikhroli, Mumbai, bé gái bốn tuổi Jahnvi Solkar đã tử vong sau khi loa phóng thanh rơi trúng.
Vụ việc xảy ra ở Dal Bazaar, một khu vực luôn tấp nập từ sáng đến tối với các tiểu thương, khách hàng và người đi lại.