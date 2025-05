Công ty Đất Hứa thu hồi 54 phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 18 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Theo quyết định này, các sản phẩm bị thu hồi hiệu lực đều do Công ty TNHH Abbott Healthcare Việt Nam (tên trước đây là Công ty TNHH Dược phẩm Glomed) công bố. Công ty này có địa chỉ tại số 35 Đại lộ Tự Do, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Việt Nam.