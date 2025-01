Tình cũ Jack công khai từng phá thai hai lần khiến MXH xôn xao

Những ngày vừa qua, Thiên An - tình cũ của nam ca sĩ Jack tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi vụ ồn ào giữa cô và Jack cách đây 4 năm bất ngờ được đào lại.

Mới đây trang cá nhân, Thiên An đã đăng tải bài viết dài nói về những gì mà cô từng trải qua, điều đáng chú ý là cô công khai mình từng phá thai hai lần vào cùng năm 2020.

Theo đó, Thiên An cho biết: "Mình có 1 chuyện đã giữ trong lòng bấy lâu nay, A đã phải suy nghĩ rất kĩ khi phải nói ra những điều này. Đó là một điều ám ảnh mình suốt những năm tháng qua...Mình là một người mẹ tồi, tàn nhẫn, vì trước đó đã không bảo vệ được 2 đứa nhỏ".

Thiên An cho biết khi cô phát hiện mang bầu, bạn trai cũ đã khóc lóc, cầu xin cô phá thai với lý do "nếu bây giờ có con thì coi như con đường sự nghiệp của bạn tan vỡ, fan nữ sẽ quay lưng, công ty thì mới vừa kí xong". Thiên An mủi lòng và phá thai vào ngày 13.2.2020.

Sau đó không lâu, Thiên An mang thai lần hai. Cũng như lần trước, bạn trai và mẹ của anh ta không đồng ý để đứa trẻ này xuất hiện. "Một mình trải qua bao nhiêu sự đau khổ, khóc hết nước mắt cho những đứa con tội nghiệp của mình. Em bé ra đi vào ngày 20/5/2020. Và đau lòng hơn là những lần như vậy tôi đều một mình và không có ai bên cạnh", Thiên An chia sẻ.

Ảnh bài vị 2 sinh linh được Thiên An đăng tải trên trang cá nhân làm netizen rúng động.

Chia sẻ về lý do công khai toàn bộ thông tin ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên nói rằng không muốn bao che cho những lỗi lầm của bạn trai cũ nữa: "Trước đây mình sợ lắm, mình nghĩ không bao dám kể cho ai. Nhưng bây giờ mình nghĩ mình phải đối diện với nó và trả giá cho những việc mình đã làm. Việc mình lựa chọn nói lên tất cả, vì mình không muốn bao che tội ác của mình và người đàn ông đó nữa".

Cô nàng cũng nói rằng mình là người đã đồng hành với bạn trai cũ trong những ngày khó khăn nhất. Trong khoảng thời gian bạn trai gặp khủng hoảng do có vấn đề trong công việc, cô không ngần ngại ở bên cạnh động viên, làm hậu phương cho bạn trai.

Sau bài chia sẻ, Thiên An cho biết mong muốn được sống bình yên bên gia đình và tiếp tục làm nghề.

Bài chia sẻ của Thiên An nhanh chóng nhận được sự chú ý của netizen.

Bài viết hiện tại thu hút hơn 464.000 lượt thích cùng hơn 62.000 lượt chia sẻ. Ở phần bình luận, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc khi lắng nghe câu chuyện của Thiên An, hầu hết đều cảm thấy phẫn nộ với những gì mà bạn trai cũ đã làm với cô nàng: "Nếu là sự thật cần mọi người phải lên án với hành động xúi giục bỏ con như này. Là thần tượng cần phải là tấm gương sáng cho mọi người chứ như này thì quá ác độc. Chúc Thiên An và các con đc bình an và hạnh phúc", "cái này là đạo đức con người nha mọi người ơi", "trước đó An không muốn nói nhiều là còn muốn chừa đường sự nghiệp cho đó, giờ dồn người ta đến bước này nên mới phải lên tiếng cho ra chuyện đó. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng".

Bên cạnh đó, nhiều người thể hiện sự đồng cảm với cô nàng, gửi lời động viên đến Thiên An và bé Sol: "Cố gắng vững bước trên con đường phía trước nhé em. Tuổi trẻ ai chẵng mắc sai lầm", "chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với 2 mẹ con An", "chỉ muốn bên em ngay lúc này".

Thiên An (tên đầy đủ là Trần Nguyễn Thiên An) sinh năm 1998 tại Bình Dương. Cô từng là sinh viên Đại học Công nghệ TP. HCM - Hutech và sớm bén duyên với công việc người mẫu ảnh. Theo những thông tin do Thiên An và ca sĩ Jack từng đăng tải, cả hai người đã có thời gian hẹn hò, sau đó chia tay. Hiện tại, Thiên An một mình nuôi con gái Sol.