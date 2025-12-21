Hà Nội

Quỳnh Kool khoe nhan sắc xinh đẹp trong tà áo dài

Cộng đồng trẻ

Quỳnh Kool khoe nhan sắc xinh đẹp trong tà áo dài

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống mang sắc hồng dịu dàng.

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Quỳnh Kool khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa khi khoác lên mình tà áo dài truyền thống mang sắc hồng dịu dàng. Không cần tạo dáng cầu kỳ hay biểu cảm sắc sảo, nữ diễn viên vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ đẹp nền nã, thuần khiết nhưng không kém phần cuốn hút.
Trong bộ áo dài lụa hồng ánh nhũ, Quỳnh Kool toát lên thần thái mềm mại, đậm chất Á Đông. Phần cổ cao kín đáo, phom dáng thướt tha giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng làn da trắng mịn của nữ diễn viên. Gương mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao, đôi mắt to tròn long lanh và bờ môi hồng tự nhiên càng khiến tổng thể nhan sắc thêm phần hài hòa.
Kiểu tóc đen suôn mượt, được chải gọn gàng, kết hợp trang điểm trong veo giúp Quỳnh Kool mang dáng dấp của một thiếu nữ Hà thành xưa – dịu dàng, đằm thắm nhưng vẫn rất hiện đại.
Ở những khung hình cận cảnh, nhan sắc của Quỳnh Kool càng trở nên nổi bật với làn da căng mịn và ánh nhìn nhẹ nhàng, trầm lắng.
Khi nghiêng đầu tựa tay hay khẽ khép mắt trong không gian mang hơi thở cổ điển, nữ diễn viên tạo cảm giác mong manh, tinh khôi, đúng với hình ảnh “ngọc nữ màn ảnh nhỏ” mà khán giả vẫn ưu ái dành tặng cho cô.
Tà áo dài không chỉ tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn làm nổi bật khí chất dịu dàng, nữ tính – điều làm nên dấu ấn rất riêng của Quỳnh Kool.
Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình, Quỳnh Kool còn được đánh giá cao nhờ sự nghiêm túc và bền bỉ trong sự nghiệp diễn xuất.
Sinh năm 1995, tên thật là Nguyễn Thị Quỳnh, Quỳnh Kool từng được khán giả biết đến với vai trò hot girl, người mẫu ảnh và là gương mặt quen thuộc của nhóm hài Kem Xôi TV. Việc tham gia các MV đình đám như Vợ người ta giúp Quỳnh Kool nhanh chóng có độ nhận diện rộng rãi trong giới trẻ.
Tuy nhiên, thay vì “đóng khung” trong hình ảnh hot girl, Quỳnh Kool sớm lựa chọn con đường phát triển nghiêm túc với phim truyền hình. Những vai diễn trong Đi qua mùa hạ, Quỳnh búp bê, Nhà trọ Balanha đã giúp cô tích lũy kinh nghiệm và dần khẳng định khả năng diễn xuất. Bước ngoặt lớn đến khi Quỳnh Kool liên tục đảm nhận các vai chính trong loạt phim giờ vàng VTV như Đừng bắt em phải quên, Hướng dương ngược nắng, Hãy nói lời yêu, Ga-ra hạnh phúc, Đừng làm mẹ cáu và Chúng ta của 8 năm sau.
Đặc biệt, vai Hạnh trong Đừng làm mẹ cáu được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Quỳnh Kool, giúp cô giành giải Cánh diều vàng 2023 cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất phim truyền hình. Giải thưởng này không chỉ ghi nhận nỗ lực không ngừng nghỉ mà còn khẳng định thực lực diễn xuất ngày càng chín muồi của nữ diễn viên sinh năm 1995.
