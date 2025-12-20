Sĩ Thanh 'đốt cháy' mùa lễ hội với sắc đỏ quyến rũ

Mùa Noel này, Sĩ Thanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc và gu thời trang táo bạo của mình qua bộ ảnh mới đầy lôi cuốn.
Trước đêm chung kết Miss Cosmo 2025, Hoa hậu Phương Linh – đại diện Việt Nam nỗ lực gây ấn tượng trong các hoạt động, phần thi.
Trong bộ ảnh mới, Nguyên Newin tiếp tục khẳng định phong cách sang chảnh chuẩn 'tiểu thư làng beauty blogger', bất chấp giá lạnh của mùa đông xứ người.
Giữa lúc sức chịu đựng của Quân đội Ukraine trên chiến trường tới mức giới hạn, thì thỏa thuận ngừng bắn 28 điểm do Mỹ được đưa ra, nhưng liệu Nga có chấp nhận?
Kia America đã chính thức công bố giá bán cho mẫu K4 Hatchback 2026 mới, mở rộng dòng sản phẩm K4 với biến thể hatchback thể thao, đa dụng hơn so với bản sedan.
Cuộc đua vương miện Miss Cosmo 2025 đang trở nên gay cấn. Nhiều khán giả hiện tại đánh giá cao đại diện: Philippines, Peru, Cuba, Ấn Độ…
Gác lại hình ảnh dancer cá tính, CiiN hóa 'nàng thơ' Giáng sinh khiến netizen xuýt xoa với bộ ảnh mới.
Sau những màn trình diễn hoành tráng, robot hình người Trung Quốc đối mặt thực tế khắc nghiệt: đơn hàng trên giấy, chi phí cao và năng suất chưa vượt con người.
Không chỉ sở hữu nhan sắc cực phẩm hot girl người Thái Lan - Earnjubu còn có lời cảnh báo "đanh thép" ngay trên trang cá nhân về bản quyền hình ảnh.
Tộc người Navajo là cộng đồng bản địa lớn nhất Hoa Kỳ, nổi bật với lịch sử tồn tại bền bỉ và bản sắc văn hóa độc đáo.
Vẹt cú (Strigops habroptila) là loài chim cực kỳ hiếm, sở hữu những đặc điểm tiến hóa khác thường khiến giới khoa học đặc biệt quan tâm.
Không còn là cô bé 17 tuổi với chất 'ngông' ngày nào tại King of Rap, Pháo tuổi 22 đang khiến fan xuýt xoa bởi sự lột xác ngoạn mục về nhan sắc lẫn phong cách.
Thân Thị Hưởng, chiến sĩ diễu binh khối nữ Quân nhạc tại đại lễ A50, A80, vừa nhận lời cầu hôn của bạn trai cùng đơn vị.
Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trong chuyến nghỉ dưỡng bên biển.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần gây ấn tượng với đồng nghiệp và cấp trên bởi năng lực chuyên môn, chi tiêu cần kiệm.
Nhà riêng của tiền vệ Hoàng Đức tại Hà Nội có diện tích gần 120 m2, thiết kế hiện đại, với màu nâu - be chủ đạo, ứng dụng nhiều thiết bị thông minh.
Những hình ảnh đời thường mới được Hoa hậu Trần Tiểu Vy chia sẻ nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng khi nàng hậu bắt trend “trạm tỷ” theo phong cách rất riêng.
Dù đã trải qua đôi lần sinh nở, siêu mẫu Kỳ Hân vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, đường nét sắc sảo cùng phong thái tự tin của một người mẫu chuyên nghiệp.
Di tích kiến trúc chìm dưới nước được phát hiện ngoài khơi bờ biển Crimea hé lộ sự thật thú vị.
Xuất hiện trong trang phục mang hơi hướng high-fashion, Khánh Huyền 2k4 phối đồ khéo léo để lộ nội y, qua đó phô diễn vóc dáng gợi cảm và phong thái tự tin.
Củ cải trắng giúp thải độc, hỗ trợ giảm cân nhờ nhiều chất xơ, enzyme tự nhiên, nhưng cần dùng vừa phải để tránh ảnh hưởng tiêu hóa và tuyến giáp.