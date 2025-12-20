Sĩ Thanh 'đốt cháy' mùa lễ hội với sắc đỏ quyến rũ

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Mùa Noel này, Sĩ Thanh tiếp tục khẳng định đẳng cấp nhan sắc và gu thời trang táo bạo của mình qua bộ ảnh mới đầy lôi cuốn.

Trầm Phương
Không chọn những bộ cánh rực rỡ sắc xanh hay trắng tuyết truyền thống, Sĩ Thanh thổi bùng không khí Giáng sinh bằng gam màu đỏ rượu nồng nàn trong bộ ảnh mới. (Ảnh: IGNV)
Đây là lựa chọn thông minh, vừa tôn lên làn da trắng sứ, vừa mang lại cảm giác ấm áp nhưng không kém phần sang trọng giữa tiết trời cuối năm. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, nữ ca sĩ khéo léo biến hóa với hai phong cách khác biệt nhưng đều có chung một "tần số" là sự gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Ở những khung hình chụp cận, cô nàng diện set đồ len phối lông vũ ở phần cổ, mang đậm hơi thở retro. (Ảnh: IGNV)
Cách trang điểm nhấn vào đôi môi đỏ mọng cùng đôi mắt sắc sảo giúp Sĩ Thanh trông như một "nàng thơ" bước ra từ những thước phim cổ điển. (Ảnh: IGNV)
Việc kết hợp cùng tất đen mỏng và giày cao gót mũi nhọn càng làm tăng thêm vẻ ma mị, cuốn hút.
Xuất hiện tại không gian trang trí Noel đầy màu sắc với những cây kem khổng lồ và kẹo ngọt, Sĩ Thanh chọn chiếc đầm ôm sát thân hình đồng hồ cát. (Ảnh: IGNV)
Thiết kế tối giản nhưng cực kỳ tôn dáng, kết hợp cùng mái tóc búi thấp thanh lịch và phụ kiện túi xách bản to, tạo nên hình ảnh một quý cô sành điệu, sẵn sàng cho những buổi party cuối năm. (Ảnh: IGNV)
Dù trong bất kỳ khung hình nào, người ta cũng thấy được sự tự tin toát ra từ thần thái của Sĩ Thanh. Cô không chỉ mang đến gợi ý diện đồ cho đêm Giáng sinh mà còn truyền cảm hứng về việc chăm sóc và yêu chiều bản thân. (Ảnh: IGNV)
#Sĩ Thanh #lễ hội #Noel #thời trang #sắc đỏ #quý cô

