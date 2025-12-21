Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tìm ra người đẹp đi đầu trend "trạm tỷ" từ 10 năm trước

Cộng đồng trẻ

Tìm ra người đẹp đi đầu trend "trạm tỷ" từ 10 năm trước

Trong khi cả showbiz đang rần rần "đu" trend, người ta lại nhớ đến một cái tên từng rất "sừng sỏ" với bộ sưu tập ảnh phong cách này chính là Ngọc Trinh lại.

Thiên Anh
Khi được hỏi, Ngọc Trinh chia sẻ cô đã bắt trend 'trạm tỷ' từ 10 năm trước. 'Nữ hoàng nội y' đồng thời hứa hẹn sắp tới sẽ thực hiện một bộ ảnh ở sân bay để hoà vào xu hướng.
Khi được hỏi, Ngọc Trinh chia sẻ cô đã bắt trend 'trạm tỷ' từ 10 năm trước. 'Nữ hoàng nội y' đồng thời hứa hẹn sắp tới sẽ thực hiện một bộ ảnh ở sân bay để hoà vào xu hướng.
Điều khiến những khung hình thời đó trở nên huyền thoại không chỉ là phong cách chụp "đi trước thời đại", mà còn là nhan sắc đỉnh cao của Ngọc Trinh - một visual luôn nằm trong vòng bàn tán của công chúng.
Điều khiến những khung hình thời đó trở nên huyền thoại không chỉ là phong cách chụp "đi trước thời đại", mà còn là nhan sắc đỉnh cao của Ngọc Trinh - một visual luôn nằm trong vòng bàn tán của công chúng.
Từ những năm 2014-2016, Ngọc Trinh luôn ở tâm điểm mạng xã hội vì nhan sắc, body "vô thực" và đồ hiệu lung linh từ trên xuống dưới.
Từ những năm 2014-2016, Ngọc Trinh luôn ở tâm điểm mạng xã hội vì nhan sắc, body "vô thực" và đồ hiệu lung linh từ trên xuống dưới.
Nhìn lại loạt hình ảnh của Ngọc Trinh một thập kỷ trước, không khó hiểu vì sao cái tên này luôn nằm trong vòng xoáy bàn tán của dư luận.
Nhìn lại loạt hình ảnh của Ngọc Trinh một thập kỷ trước, không khó hiểu vì sao cái tên này luôn nằm trong vòng xoáy bàn tán của dư luận.
Khi ấy, gắn liền với Ngọc Trinh là từ khoá như "vòng eo 56cm" trứ danh, thân hình mảnh mai nhưng đường cong rõ nét, đôi chân dài thẳng tắp cùng làn da trắng phát sáng, đã góp phần tạo nên hàng loạt cụm từ quen thuộc với công chúng như "đẹp như Ngọc Trinh", "đầm body Ngọc Trinh".
Khi ấy, gắn liền với Ngọc Trinh là từ khoá như "vòng eo 56cm" trứ danh, thân hình mảnh mai nhưng đường cong rõ nét, đôi chân dài thẳng tắp cùng làn da trắng phát sáng, đã góp phần tạo nên hàng loạt cụm từ quen thuộc với công chúng như "đẹp như Ngọc Trinh", "đầm body Ngọc Trinh".
Bên cạnh vóc dáng, điều khiến những khung hình "bị chụp lén" của Ngọc Trinh thời điểm đó gây sốt chính là dàn đồ hiệu đếm không xuể. Từ túi xách, giày dép đến phụ kiện, tất cả đều đến từ những nhà mốt xa xỉ bậc nhất.
Bên cạnh vóc dáng, điều khiến những khung hình "bị chụp lén" của Ngọc Trinh thời điểm đó gây sốt chính là dàn đồ hiệu đếm không xuể. Từ túi xách, giày dép đến phụ kiện, tất cả đều đến từ những nhà mốt xa xỉ bậc nhất.
Đặc biệt, những chiếc Hermès liên tục xuất hiện trong outfit sân bay của Ngọc Trinh từng là biểu tượng cho độ chịu chi và phong cách chơi hàng hiệu không ngại phô diễn của "nữ hoàng nội y".
Đặc biệt, những chiếc Hermès liên tục xuất hiện trong outfit sân bay của Ngọc Trinh từng là biểu tượng cho độ chịu chi và phong cách chơi hàng hiệu không ngại phô diễn của "nữ hoàng nội y".
Ở thời điểm mà street style sân bay của sao Việt chưa thực sự được chú ý như hiện nay, Ngọc Trinh đã "vô tình" biến mỗi lần xuất hiện nơi công cộng thành một buổi chụp hình thời trang đúng nghĩa.
Ở thời điểm mà street style sân bay của sao Việt chưa thực sự được chú ý như hiện nay, Ngọc Trinh đã "vô tình" biến mỗi lần xuất hiện nơi công cộng thành một buổi chụp hình thời trang đúng nghĩa.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một bước đi, một cái ngoái đầu cũng đủ khiến hình ảnh lan truyền khắp mặt báo và mạng xã hội.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ một bước đi, một cái ngoái đầu cũng đủ khiến hình ảnh lan truyền khắp mặt báo và mạng xã hội.
Thiên Anh
#Người đẹp đi đầu trend #Trạm tỷ 10 năm trước #Xu hướng showbiz #Ngọc Trinh nổi bật #Phong cách thời trang #Ngọc Trinh

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT