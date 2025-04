Thực hư tấm ảnh Quỳnh Alee trong trang phục "mát mẻ" gây bão mạng

Mới đây, bức ảnh nữ streamer Quỳnh Alee trong trang phục "mát mẻ" nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn, thu hút sự chú ý của đông đảo người dùng. Thực tế, đây là một sản phẩm của cắt ghép, bức hình gốc được cho là của một cô gái khác. Tuy nhiên, tên tuổi của Quỳnh Alee được biết đến nhiều hơn nên đã trở thành đối tượng bị lợi dụng hình ảnh và danh tiếng. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội X, loạt khoảnh khắc gợi cảm của cô nàng Quỳnh Alee xuất hiện tràn lan đi kèm chú thích nhạy cảm. Thậm chí, có cả bức hình hot TikToker này không mặc áo vô cùng phản cảm. Tuy nhiên, tất cả là bài đăng do kẻ xấu lợi dụng hình ảnh của Quỳnh Alee để lừa đảo. Bài đăng lợi dụng hình ảnh của Quỳnh Alee được tài khoản gần 21 nghìn lượt theo dõi, có tích xanh đăng tải. Nhìn vào những hình ảnh có can thiệp chỉnh sửa và dòng chú thích này, dễ dàng nhận ra mục đích của kẻ giả mạo. Việc lợi dụng hình ảnh người khác, đặc biệt là người nổi tiếng như Quỳnh Alee, để câu like, câu view hay phục vụ mục đích cá nhân là hành vi không thể chấp nhận. Nó không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của người bị hại. Trong trường hợp của Quỳnh Alee, hành vi này càng trở nên nghiêm trọng khi cô liên tục bị cắt ghép vào những hình ảnh nhạy cảm mà không hề hay biết. Vốn là hot TikToker sở hữu triệu người theo dõi, bạn gái tuyển thủ Liên Quân có tiếng, Quỳnh Alee được người hâm mộ biết đến với những clip nhảy cực cuốn hút cũng như nhiều khoảnh khắc khoe vóc dáng gợi cảm. Với ngoại hình xinh đẹp cùng phong cách trình diễn tự nhiên, Quỳnh Alee nhanh chóng chiếm được cảm tình của giới trẻ và trở thành một trong những hot TikToker hàng đầu Việt Nam.

