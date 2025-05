Loạt nàng WAGs Việt sở hữu vẻ đẹp “gái một con mòn con mắt“

Kể từ sau khi về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu và hạ sinh con đầu lòng, Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ với nhan sắc ngày càng đằm thắm. Sở hữu nét đẹp thanh tú, ngọt ngào vốn có, Hải My giờ đây còn toát lên khí chất chín chắn, dịu dàng của một người phụ nữ trưởng thành. Dù bận rộn chăm con nhỏ, cô vẫn duy trì vóc dáng thon gọn và gu thời trang tinh tế, ghi điểm tuyệt đối mỗi lần xuất hiện. Doãn Hải My cũng đồng hành với ông xã trong suốt quá trình tập phục hồi chấn thương. Gia đình nhỏ của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn gây chú ý trên truyền thông, nổi lên như hình ảnh đẹp về tình yêu và hạnh phúc. Cậu bé Minh Đăng là điểm tựa hạnh phúc của hai vợ chồng Mai Hà Trang vốn nổi tiếng là hot girl Bắc Giang với vẻ đẹp tự nhiên, gương mặt bầu bĩnh baby. Sau khi trở thành mẹ bỉm sữa, bà xã Hà Đức Chinh nhanh chóng lấy lại phong độ nhan sắc, mỗi lần xuất hiện đều gây thương nhớ. Visual của mẹ bỉm sữa Mai Hà Trang khiến nhiều người phải trầm trồ. Cô gây ấn tượng với gương mặt tròn đầy phúc hậu, nụ cười rạng rỡ cùng làn da trắng mịn không tì vết. Hà Trang luôn biết cách chọn lựa phong cách thời trang trẻ trung, năng động nhưng không kém phần nữ tính, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết cô đã là "gái một con". Dianka Zakhidova – bà xã ngoại quốc của thủ thành Bùi Tiến Dũng – sở hữu nhan sắc nổi bật mang nét đẹp phương Tây quyến rũ. Sau khi sinh quý tử đầu lòng, Dianka nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà cùng thần thái cuốn hút đúng chuẩn siêu mẫu. Cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh đời thường giản dị bên con nhỏ, cho thấy cuộc sống hạnh phúc viên mãn nhưng vẫn giữ nguyên nét đẹp rực rỡ, đậm chất hiện đại. Sau khi sinh em bé, cô nhanh chóng trở lại sàn diễn thời trang với vóc dáng thon gọn và thần thái rạng rỡ, khiến nhiều người ngưỡng mộ.

