Kho tri thức

Khám phá bức tượng nữ thần Tyche bằng đá cẩm thạch tại Bulgaria

Một bức tượng đầu bằng đá cẩm thạch của nữ thần Tyche đã được tìm thấy ở Bulgaria. Đây được xem là một phát hiện phi thường.

Thiên Đăng (Theo aktuelarkeoloji)
Bức tượng đầu bằng đá cẩm thạch được chế tác tỉ mỉ mô tả nữ thần Hy Lạp Tyche đã được phát hiện tại thành phố cổ Philippopolis, nay là Plovdiv, Bulgaria. Ảnh: @Lyubomir Merdzhanov.
Được khai quật trong quá trình khảo cổ tại Vương cung thánh đường Giám mục, hiện vật ấn tượng này được nhà khảo cổ học Lyubomir Merdzhanov, người đứng đầu nhóm khai quật, mô tả là một phát hiện phi thường. Ảnh: @Lyubomir Merdzhanov.
Được chế tác vào cuối thế kỷ 1 đến giữa thế kỷ 3 Sau Công Nguyên, phần đầu tượng thể hiện sự tinh xảo của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Lyubomir Merdzhanov.
Nó được trang trí bằng một chiếc vương miện kiểu tường thành, mô tả những bức tường thành cao vút, tượng trưng cho vai trò của Tyche là người bảo vệ thành phố cổ Philippopolis. Ảnh: @Lyubomir Merdzhanov.
Merdzhanov lưu ý rằng, cách khắc họa tròng mắt hình trái tim và việc sử dụng đá cẩm thạch chất lượng cao phản ánh nghệ thuật của thời kỳ đó. Ảnh: @Lyubomir Merdzhanov.
Tác phẩm này được cho là một phần của một bức tượng lớn hơn, cao khoảng 2,5 mét, dựa trên tỷ lệ của phần đầu. Ảnh: @Lyubomir Merdzhanov.
Phát hiện này có ý nghĩa quan trọng không chỉ về giá trị nghệ thuật mà còn về những thông tin mà nó cung cấp về lịch sử tôn giáo và văn hóa của thành phố Philippopolis cổ đại. Ảnh: @Lyubomir Merdzhanov.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
