Phát hiện vật thể 'không giống ai', phá vỡ nhiều giới hạn vật lý

Đài quan sát Vera C. Rubin (Mỹ) phát hiện một vật thể có cấu tạo "không giống ai", phá vỡ nhiều giới hạn vật lý và được đặt tên là 2025 MN45.

Tâm Anh (theo Space)
Camera Khảo sát di sản không gian và thời gian (LSST) của Đài quan sát Vera C. Rubin phát hiện một vật thể không gian vô cùng kỳ lạ, được đặt tên là 2025 MN45. Ảnh: NSF-DOE.
Camera Khảo sát di sản không gian và thời gian (LSST) của Đài quan sát Vera C. Rubin phát hiện một vật thể không gian vô cùng kỳ lạ, được đặt tên là 2025 MN45. Ảnh: NSF-DOE.
Theo nghiên cứu của TS Sarah Greenstreet từ NSF và Đại học Washington (Mỹ) cùng các cộng sự, 2025 MN45 về cơ bản là một tiểu hành tinh trú ngụ trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Tuy nhiên, vật thể này không giống bất kỳ tiểu hành tinh nào từng được biết đến trước đây. Ảnh: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/J. PollardAcknowledgement: PI: Sarah Greenstreet (NSF NOIRLab/Rubin Observatory).
Theo nghiên cứu của TS Sarah Greenstreet từ NSF và Đại học Washington (Mỹ) cùng các cộng sự, 2025 MN45 về cơ bản là một tiểu hành tinh trú ngụ trong vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc. Tuy nhiên, vật thể này không giống bất kỳ tiểu hành tinh nào từng được biết đến trước đây. Ảnh: NSF–DOE Vera C. Rubin Observatory/NOIRLab/SLAC/AURA/J. PollardAcknowledgement: PI: Sarah Greenstreet (NSF NOIRLab/Rubin Observatory).
Trước tiên, 2025 MN45 phá vỡ một giới hạn quan trọng trong thiên văn học: các tiểu hành tinh lớn thường không thể quay quanh trục của chính nó nhanh hơn tốc độ 2,2 giờ/vòng. Ảnh: stonemania.co.uk.
Trước tiên, 2025 MN45 phá vỡ một giới hạn quan trọng trong thiên văn học: các tiểu hành tinh lớn thường không thể quay quanh trục của chính nó nhanh hơn tốc độ 2,2 giờ/vòng. Ảnh: stonemania.co.uk.
Điều này là do hầu hết tiểu hành tinh đều được cấu thành bởi một đống mảnh vụn. Ảnh: dotted zebra/Alamy.
Điều này là do hầu hết tiểu hành tinh đều được cấu thành bởi một đống mảnh vụn. Ảnh: dotted zebra/Alamy.
Nếu xoay nhanh hơn 2,2 giờ/vòng thì lực ly tâm sẽ mạnh hơn trọng lực và hất tung từng mảnh ra ngoài không gian. Ảnh: esa.int.
Nếu xoay nhanh hơn 2,2 giờ/vòng thì lực ly tâm sẽ mạnh hơn trọng lực và hất tung từng mảnh ra ngoài không gian. Ảnh: esa.int.
Tuy nhiên, 2025 MN45 hoàn thành một vòng quay chỉ trong 1,88 phút. Ảnh: esa.int.
Tuy nhiên, 2025 MN45 hoàn thành một vòng quay chỉ trong 1,88 phút. Ảnh: esa.int.
Các điểm kỳ lạ này khiến các chuyên gia băn khoăn không biết liệu 2025 MN45 phải có cấu trúc bền chắc khác thường so với các tiểu hành tinh khác. Tốc độ xoay này cho thấy vật thể bền như đá hoặc kim loại nguyên khối. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Các điểm kỳ lạ này khiến các chuyên gia băn khoăn không biết liệu 2025 MN45 phải có cấu trúc bền chắc khác thường so với các tiểu hành tinh khác. Tốc độ xoay này cho thấy vật thể bền như đá hoặc kim loại nguyên khối. Ảnh: NASA/JPL-Caltech.
Do đó, các nhà khoa học nghi ngờ rằng, 2025 MN45 có thể là một mảnh cứng văng ra từ một vụ va chạm cổ xưa, phá vỡ một vật thể lớn hơn. Ảnh: ESA.
Do đó, các nhà khoa học nghi ngờ rằng, 2025 MN45 có thể là một mảnh cứng văng ra từ một vụ va chạm cổ xưa, phá vỡ một vật thể lớn hơn. Ảnh: ESA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo Space)
#Vật thể không giống ai trong vũ trụ #Phát hiện tiểu hành tinh kỳ lạ #tiểu hành tinh #bí ẩn

