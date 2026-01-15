Hà Nội

Cầu kính Rồng Mây hút khách với loạt trải nghiệm mạo hiểm

Ở độ cao 2.200m trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ, cầu kính Rồng Mây mang đến trải nghiệm thót tim bước trên kính, đạp xe giữa không trung, ngắm trọn đại ngàn Tây Bắc.

Nằm cheo leo trên đỉnh đèo Ô Quy Hồ – một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc, cầu kính Rồng Mây (xã Bình Lư, Lai Châu) từ lâu đã trở thành điểm hẹn của những tín đồ ưa mạo hiểm và săn cảnh đẹp. Ảnh Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ
Ở độ cao khoảng 2.200 m so với mực nước biển, công trình này không chỉ là điểm check-in nổi bật mà còn mang đến hàng loạt trải nghiệm khiến tim đập nhanh giữa đại ngàn hùng vĩ. Ảnh Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ
Hành trình chinh phục cầu kính bắt đầu bằng chuyến thang máy lồng kính ngoài trời, đưa du khách vượt hơn 300 m vách núi chỉ trong vài phút. Khi cánh cửa thang mở ra, khung cảnh núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn hiện lên choáng ngợp, mở ra một không gian khoáng đạt, nơi mây trời và gió núi hòa quyện. Ảnh Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ
Từ khu vực thang máy, cầu kính Rồng Mây vươn mình ra khỏi vách đá với phần cầu nhô dài khoảng 60 m, tổng chiều dài toàn tuyến lên tới gần 600 m. Mặt cầu làm bằng kính cường lực trong suốt, cho phép du khách nhìn thẳng xuống vực sâu hun hút bên dưới. Ảnh Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ
Vào những ngày đẹp trời, đứng trên cầu có thể thu trọn toàn cảnh núi rừng Tây Bắc hùng vĩ; còn khi mây kéo về, nơi đây như chìm trong biển mây bồng bềnh, tạo cảm giác lạc bước giữa chốn tiên cảnh. Ảnh Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ
Dù có sức chứa lớn, khu du lịch luôn kiểm soát lượng khách mỗi lượt để đảm bảo an toàn. Giá vé tham quan cầu kính và thang máy hiện ở mức 500.000 đồng/người lớn, 300.000 đồng/trẻ em (tùy thời điểm), đổi lại là trải nghiệm độc đáo khó tìm ở nơi khác. Ảnh Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ
Không dừng lại ở việc dạo bước trên mặt kính, cầu kính Rồng Mây còn nổi tiếng với loạt trò chơi mạo hiểm “nặng đô”, trong đó gây tò mò nhất là đạp xe trên dây cáp giữa không trung. Người chơi sẽ trực tiếp điều khiển chiếc xe đạp di chuyển trên sợi cáp vắt ngang vực sâu, cảm nhận rõ độ cao và sự chênh vênh giữa đất trời. Trò chơi được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ, tuân thủ tiêu chuẩn an toàn quốc tế và luôn có đội ngũ kỹ thuật giám sát sát sao. Ảnh Khu du lịch Cổng Trời Ô Quy Hồ
Bên cạnh đó, du khách còn có thể thử thách bản thân với xích đu tử thần, nhảy Bungee, trượt Zipline tốc độ cao hay vượt cầu độc mộc. Mỗi trò chơi đều mang đến cảm giác mạnh khác nhau, đủ để thử thách sự gan dạ của những ai yêu thích cảm giác mạnh. Mức giá cho các trò chơi này thường dao động khoảng 150.000 đồng/lượt. Ảnh LaiChauGOV
Để chuyến tham quan trọn vẹn, du khách nên lựa chọn những ngày thời tiết khô ráo, ít sương mù. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn là thời điểm lý tưởng để ngắm cảnh và chụp ảnh, khi ánh nắng dịu nhẹ giúp tôn lên vẻ đẹp hùng vĩ của đèo Ô Quy Hồ. Trang phục gọn gàng, thoải mái cùng giày có độ bám tốt là yếu tố không thể thiếu, đặc biệt khi di chuyển trên mặt kính. Ảnh LaiChauGOV
Với những người lần đầu thử thách độ cao, lời khuyên nhỏ là hãy giữ bình tĩnh, hướng tầm nhìn về phía xa thay vì nhìn xuống dưới chân. Chỉ cần vượt qua cảm giác ban đầu, trải nghiệm sẽ trở nên thú vị và đáng nhớ hơn rất nhiều. Ảnh LaiChauGOV
Giữa mây ngàn gió núi, khoảnh khắc đạp xe giữa không trung hay đứng trên cầu kính nhìn xuống vực sâu thăm thẳm chắc chắn sẽ trở thành dấu ấn khó quên trong hành trình khám phá Tây Bắc. Cầu kính Rồng Mây không chỉ là điểm đến để thử thách bản thân, mà còn là nơi để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên nơi đỉnh đèo Ô Quy Hồ. Ảnh dulichLaiChau
